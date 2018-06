Hamburg (ots) -Meditieren ist längst nicht mehr nur etwas für Gurus - Meditierenkann jedem dabei helfen, besser zu schlafen, weniger Stress zuempfinden und konzentrierter zu arbeiten. Das beweist Balloon, dieMeditations-App von Gruner + Jahr.Balloon bietet geführte Kurse zu konkreten Themen wieKonzentration und Stress, aber auch zu großen Themen wie Glück undLiebe. Die einzelnen Einheiten sind wissenschaftlich fundiert undmeist etwa zehn Minuten lang. Sie richten sich sowohl an Anfänger alsauch an Fortgeschrittene, die einen unkomplizierten, aber effektivenWeg suchen, Achtsamkeit in ihren Alltag zu integrieren."Schon wenige Minuten Meditieren am Tag genügen, um einachtsameres, fokussierteres und glücklicheres Leben zu führen", sagtder promovierte Psychologe und Meditationsforscher Boris Bornemann,der die App zusammen mit Gruner + Jahr entwickelt hat. Bornemann istauch die Hauptstimme von Balloon, führt durch die Übungen und erklärtdie Wissenschaft dahinter. Am Max-Planck-Institut für Kognitions- undNeurowissenschaften war er an der Konzeption der weltweit größtenStudie über die Wirksamkeit von Meditation beteiligt.Ein persönliches Erlebnis brachte ihn zum Meditieren: "Eigentlichhatte ich alles: einen tollen Job, Freunde, eine Partnerin. Undtrotzdem fehlte etwas. Mir wurde klar, wie sehr Glück von uns selbstabhängt", sagt Bornemann. "Durch Meditieren lernen wir, unserenKörper und unsere Gefühle bewusster wahrzunehmen. Für diesen Zustandder Leichtigkeit und Klarheit steht der Name Balloon."Wissenschaftliche Studien belegen das Balloon-Gefühl und zeigen, dassMeditation sogar Depressionen und Burnout vorbeugen kann.Für alle Einsteiger hat Boris Bornemann einen Rat: "In derMeditation gibt es kein Muss: Jeder sollte für sich selbst denrichtigen Zeitpunkt finden. Die einen meditieren am liebsten morgens,für andere sind die Abendstunden perfekt geeignet. Auch der Ort istGeschmackssache, ob auf dem Weg zur Arbeit oder zuhause auf demBalkon - mit der App kann man jederzeit und überall meditieren."Weitere Balloon-Kurse bieten die Achtsamkeits-Expertinnen ClaudiaBraun und Britta Hölzel an. Braun ist Partnerin bei der auch aufAchtsamkeit in Organisationen spezialisierten UnternehmensberatungReturn on Meaning und hat den Kurs "Leichter arbeiten" für Balloonentwickelt. Hölzel leitet das Institut für Achtsamkeit undMeditation, hat über die neuronalen Auswirkungen von Meditationpromoviert und den Kurs "Gefühle verstehen" aufgenommen.Balloon ist zunächst für iOS im App Store erhältlich. DerEinstiegskurs sowie ausgesuchte Übungen können kostenfrei angehörtwerden. Ein Monatsabo, das Zugang zu allen Kursen ermöglicht, kostetrund 12 Euro, ein Jahresabo rund 80 Euro und der zeitlich unbegrenzteZugang einmalig 150 Euro. Mehr Informationen gibt es unterwww.balloon-meditation.de.Pressekontakt:Laura DegenKommunikation G+J DigitalAm Baumwall 1120259 HamburgTelefon +49 40 3703 3843Email degen.laura@guj.dewww.guj.dehttp://www.twitter.com/grunerundjahrhttp://www.facebook.com/grunerundjahrOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH, übermittelt durch news aktuell