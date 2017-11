10 Millionen Verbraucher vertrauen Trusted Shops (FOTO)

Köln (ots) -Das Kölner Unternehmen hat eine beeindruckende Wegmarke in seinerGeschäftsentwicklung passiert: 10 Millionen Mitglieder inDeutschland! Damit baut das Service-Unternehmen für Online-Shopperund -Händler seine führende Position weiter aus.Trusted Shops schafft Vertrauen - und das zahlen dieOnline-Shopper in stetig wachsenden Mitgliederzahlen zurück: Mehr als10 Millionen registrierte Nutzer in Deutschland profitierenmittlerweile vom Leistungsportfolio der E-Commerce-Marke.Eine Mitgliedschaft ist kostenfrei möglich und bietet mit demsogenannten 'Käuferschutz' eine Grundabsicherung beim Einkauf in denüber 25.000 Trusted Shops-zertifizierten Internet-Shops. Damit sinkenzwei der wesentlichsten Risiken für Online- Shopper deutlich: Wirdein Artikel nicht geliefert oder bleibt nach Widerruf,Warenrücksendung oder Transportverlust die Rückerstattung aus, kommtTrusted Shops für den materiellen Schaden auf: Im Falle derkostenlosen Mitgliedschaft Trusted Shops Basics bis 100 Euro proEinkauf, in der Premium-Variante Trusted Shop Plus (9,90 Euro/Jahr)sogar bis 20.000 Euro pro Einkauf. Das Angebot schafft Vertrauen -ein Grundbedürfnis im Internethandel."E-Commerce ist nach wie vor eine Erfolgsstory und wir sind stolz,dass wir Grundlegendes dazu beisteuern: Vertrauen. UnsereMitgliedschaft ist für Online-Shopper quasi die Eintrittskarte fürein sicheres Shopping-Vergnügen", sagt Head of Consumer BusinessBastian Kolmsee von Trusted Shops.Seit der Gründung in 1999 hat das Unternehmen im digitalen Handelnzahlreiche Brücken zwischen Online-Shoppern und -Händlern gebaut, umdas Einkaufen im Internet sicher und problemlos zu gestalten. MitGütesiegel plus Käuferschutz, Bewertungssystem und Feedbacklösungenfür Verkäufer einerseits, mit Shop-Zertifizierungen wie demTrustbadge sowie Käuferschutz für Käufer andererseits sorgt TrustedShops maßgeblich für mehr Rechtssicherheit auf dem digitalenMarktplatz."Das Angebot unserer Leistungen ist mit der Bedeutung desOnline-Shoppings gewachsen. Mittlerweile verfügen wir ein ganzesBündel an Maßnahmen und Angeboten, die sich gegenseitig stützen undstärken. Das macht uns zum Anwalt der Interessen von Käufern undVerkäufern im Internet," so Kolmsee weiter.Über Trusted ShopsTrusted Shops ist Europas Vertrauensmarke im E-Commerce. DasKölner Unternehmen stellt mit dem Gütesiegel inklusive Käuferschutz,dem Kundenbewertungssystem und dem Abmahnschutz ein"Rundum-sicher-Paket" bereit: Anhand von strengen Einzelkriterien wiePreistransparenz, Kundenservice und Datenschutz überprüft TrustedShops seine Mitglieder und vergibt sein begehrtes Gütesiegel. Mit demKäuferschutz, den jeder zertifizierte Online-Shop bietet, sindVerbraucher etwa bei Nichtlieferung von Waren abgesichert. Darüberhinaus sorgt das Kundenbewertungssystem für nachhaltiges Vertrauenbei Händlern und bei Käufern. Das Trusted Shops Projekt "Locatrust"verhilft lokalen Händlern zu echten Bewertungen ihrer Kunden. Damitbietet Trusted Shops lokalen Händlern die Möglichkeit, mehrSichtbarkeit für ihr Geschäft und ihr Sortiment im Netz zu schaffen,um den Local Commerce zu stärken. Das Projekt wird im Rahmen desStrukturfonds EFRE (Europäische Fonds für Regionale Entwicklung) vonder Europäischen Union gefördert. Weitere Informationen:http://www.trustedshops.dePressekontakt:Trusted Shops GmbHMustafa UçarColonius CarréSubbelrather Str. 15c50823 KölnTel.: 0221 - 775 367 531E-Mail: mustafa.ucar@trustedshops.deachtung! GmbHRene WeberStraßenbahnring 320251 HamburgTel.: 040 - 450 210 614E-Mail: rene.weber@achtung.deOriginal-Content von: Trusted Shops GmbH, übermittelt durch news aktuell