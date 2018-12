10 Millionen Euro für Kinder in Not: C&A und C&A Foundation verlängern Partnerschaft mit Save the Children (FOTO)

Düsseldorf (ots) -C&A und die C&A Foundation verlängern die Partnerschaft mit dergrößten unabhängigen Kinderrechtsorganisation der Welt Save theChildren. Nach erfolgreicher dreijähriger Zusammenarbeit bekräftigtdie C&A Foundation die gemeinsame Arbeit und stellt dergemeinnützigen Organisation drei weitere Jahre jährlich rund 3,36Millionen Euro für Projekte zur Verfügung.Ein Fokus der Arbeit von Save the Children liegt auf dem Schutzvon Kindern in Krisengebieten, bei Konflikten und Katastrophen sowievon Kindern auf der Flucht. Dafür richtet die Organisation auf derganzen Welt unter anderem kinderfreundliche Räume ein. In geschützterUmgebung erhalten Kinder hier die Möglichkeit zu spielen undFreundschaften zu schließen sowie eine Betreuung durch ausgebildeteMitarbeiter, um erfahrenes seelisches und körperliches Leid zuverarbeiten."C&A und die C&A Foundation haben eine lange Tradition bei derUnterstützung und Stärkung von Gemeinschaften und Familien inRegionen, in denen Textilien hergestellt werden", sagt Jeffrey Hogue,C&A Chief Sustainability Officer und Vorstandsmitglied der C&AFoundation. "Als weltweit älteste und erfahrensteKinderrechtsorganisation hat Save the Children die Expertise,Angebote zu schaffen, die passend auf die besonderen Bedürfnisse vonKindern zugeschnitten sind. Kinderfreundliche Räume geben Mädchen undJungen in Not ein Gefühl von Normalität und Sicherheit, die dabeihelfen Erlebtes besser zu verarbeiten" so Hogue.Leslie Johnston, Executive Director der C&A Foundation, ergänzt:"Wir sind stolz auf die nachhaltigen Erfolge unserer bisherigenPartnerschaft mit Save the Children und freuen uns, dieZusammenarbeit in den kommenden drei Jahren weiter auszubauen.""Was alle drei Partner vereint, ist die Überzeugung, dass dernachhaltige Wandel nur durch langfristig orientierte Lösungen möglichist", erläutert Susanna Krüger, Geschäftsführerin undVorstandsvorsitzende von Save the Children Deutschland. "DiePartnerschaft bringt im Interesse nachhaltiger Veränderungen fürKinder weltweit die Finanzkraft der C&A Foundation sowie die globaleGeschäftsausrichtung von C&A mit dem operativen Know-how von Save theChildren zusammen," ergänzt Ömer Güven, Geschäftsführer von Save theChildren Schweiz.Die Zusammenarbeit von C&A, der C&A Foundation und Save theChildren wurde 2015 als globale Partnerschaft ins Leben gerufen. Zielder strategischen Kooperation war es, in einer ersten Phase, Menschenvor Ort zu helfen, sich besser auf Krisen und Katastrophenvorzubereiten. Außerdem sollten Kunden und Mitarbeiter animiertwerden, ebenfalls die Arbeit von Save the Children zu unterstützen.In der nun startenden zweiten Phase soll das humanitäre Engagementintensiviert werden. Die Einrichtung und der Betriebkinderfreundlicher Räume spielt dabei eine wichtige Rolle.Jeder, der auch gerne an Save the Children spenden möchte, kanndafür das Partnerschafts-spendenportal www.donate.canda.com nutzen.Über C&AMit rund 1.900 Filialen in 21 Ländern und etwa 51.000 Mitarbeiternweltweit ist C&A eines der führenden Modeeinzelhandelsunternehmen.Millionen Besucher täglich finden bei C&A Mode für die gesamteFamilie in guter Qualität zu erschwinglichen Preisen. C&A ist einUnternehmen der COFRA Holding AG, die in Europa, Brasilien, Mexikound China tätig ist. Weitere Informationen unter www.c-a.com.Über C&A FoundationC&A Foundation ist die Unternehmensstiftung des globalenModehandelsunternehmen C&A und setzt sich für einen Wandel in derModewelt ein. Wir bieten unseren Partnern finanzielle Unterstützung,Fachwissen und Vernetzung, damit sie die Industrie für die Menschenverbessern. Wir sind der Überzeugung, dass wir trotz der großenHerausforderungen die Mode gemeinsam zu einer "treibenden Kraft fürdas Gute" verändern können. www.cundafoundation.orgÜber Save the ChildrenSave the Children, die größte unabhängige Kinderrechtsorganisationder Welt, ist ein langjähriger strategischer Partner von C&A und C&AFoundation. Die Kinderrechtsorganisation wurde 1919 von derEngländerin Eglantyne Jebb gegründet und ist die mittlerweile größteunabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt. Die Organisation istweltweit in 120 Ländern aktiv, um das Leben von Kindern nachhaltig zuverbessern.Pressekontakt:C&A EuropeJens VölmickeCorporate Communications Europe+49 (0)211 9872 5264jens.voelmicke@canda.comC&A FoundationStephanie KlotzSenior Communications Manager+49 (0)211 9872 4557s.klotz@candafoundation.orgSave the ChildrenMarie Lau+49 (0)30 27 59 59 79-889Marie.Lau@savethechildren.deOriginal-Content von: C&A Europe (cunda.de), übermittelt durch news aktuell