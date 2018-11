10 Marketing-Tipps für Händler und Shopbetreiber zum Black Friday (FOTO)

Oberhausen (ots) -Der Countdown läuft. Am 23. November ist Black Friday 2018! DamitHändler und Shopbetreiber sich perfekt auf die große Rabattschlachtvorbereiten können, geben die Macher von Black-Friday.de 10ultimative Tipps aus 7 Jahren Black Friday Erfahrung, mit denen IhreBlack Friday Aktion garantiert ein voller Erfolg wird.1. Beginnen Sie frühzeitig mit der Planung Ihrer Black FridayAngeboteJe früher Sie mit den Vorbereitungen für den großen Tag beginnen,desto besser. Wenn Sie mit den Planungen für den Black Friday 2018noch nicht begonnen haben, dann starten Sie jetzt sofort, indem Siedie folgenden 3 W-Fragen beantworten:Was will ich anbieten? Wie genau soll ihr Deal aussehen?Reduzieren Sie einzelne Produkte im Preis, geben Sie einen Rabatt aufdas gesamte Sortiment oder bieten Sie Ihren Kunden ein spannendesAdd-on zu Ihrem Kauf an?Wer ist meine Zielgruppe? Soll Ihre Black Friday Aktion eherNeukunden in den Shop locken oder möchten Sie Ihre Bestandskundenaktivieren?Wie will ich meine Zielgruppe erreichen? Im Falle einerBestandkunden-Aktion kann sich die Bewerbung auf die üblichenMarketing Maßnahmen innerhalb Ihres Shops konzentrieren, z.B. indemSie die Aktion auf der Startseite promoten, einen Newsletter an IhreKunden versenden oder Ihre Social-Media-Follower auf die Aktionhinweisen. Wenn Sie jedoch Neukunden auf Ihr Angebot aufmerksammachen möchten, müssen diese natürlich zunächst in Ihren Shopgeleitet werden. Sie sollten deshalb unbedingt frühzeitig IhreAgentur oder Ihr Marketing-Team briefen und gemeinsam festlegen inwelchen Kanälen Sie Ihre Zielgruppe ansprechen möchten. Obperformanceorientierte Anzeigen bei Google und Facebook,Influencer-Marketing bei Instagram oder klassische Werbung in TV,Print oder Radio - eine frühzeitige Kampagnen- und Budgetplanung istder Grundpfeiler jeder guten Marketing-Strategie.2. Bieten Sie einen richtig guten Deal anRichten Sie für Ihre Aktion nicht einfach nur einen weiterenStandard-Gutschein ein, sondern sehen Sie den Black Friday als dasan was er ist - eine einmalige Gelegenheit Ihre Kunden und neueInteressenten mit einer durchdachten und koordinierten Rabattaktionin Ihren Shop zu locken und auf das folgende Weihnachtsgeschäfteinzustimmen. Es ist schließlich nur einmal Black Friday im Jahr undda sollte Ihr Angebot richtig gut sein, damit es sich von der Massean Black Friday Deals abheben kann.3. Machen Sie Ihren Onlineshop fit für den BesucheransturmEs wäre fatal, wenn sich Ihre wochenlange Vorbereitung nichtauszahlen könnte, weil Ihr Server mit der großen Anzahl an Besuchernnicht zurechtkommt. Tatsächlich sind in den letzten Jahren zahlreicheOnlineshops am Black Friday in die Knie gegangen und konnten demBesucheransturm nicht standhalten. Sprechen Sie deshalb frühzeitigmit Ihrem Hoster und ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um IhrenOnlineshop fit für den Black Friday zu machen.4. Kündigen Sie Ihre Black Friday Aktion mit einem Countdown anRichten Sie z.B. eine spezielle Landing-Page in ihrem Shop ein undweisen Sie mit einem Countdown auf Ihre Black Friday Aktion hin.Geben Sie Interessenten die Möglichkeit sich in Ihren Newslettereinzutragen und richten Sie in Ihren Werbenetzwerken eine RetargetingZielgruppe für Ihre Black Friday Landing-Page ein. So können Siegezielt Interessenten einsammeln und sie am Black Friday erneutansprechen und sie auf Ihre Seite zurückholen.5. Bewerben Sie Ihr Black Friday Angebot auf allen KanälenUm möglichst viele Kunden und Interessenten für Ihr Black FridayAngebot zu gewinnen, sollten Sie es möglichst prominent bewerben.Nutzen Sie grafische Werbemittel innerhalb Ihres Shops (z.B. einHero-Banner auf der Startseite), versenden Sie einen Newsletter undbewerben Sie Ihr Angebot in den üblichen Werbenetzwerken wie GoogleAds, Facebook oder Instagram. Bei Facebook könnten Sie zudem eineVeranstaltung für Ihre Black Friday Aktion einrichten und Teilnehmerüber Facebook-Ads gewinnen.6. Planen Sie für den Black Friday ein erhöhtes Marketing-Budgetein und rechnen Sie mit hohen KlickpreisenAm Black Friday sind nicht nur überdurchschnittlich viele User imNetz und suchen nach den besten Schnäppchen. Es sind auch extremviele Werbetreibende unterwegs und konkurrieren um die bestenWerbeplätze. Dies führt jedes Jahr dazu, dass sich am Black FridayWochenende die Klickpreise in auktionsbasierten Werbenetzwerkensprunghaft um ein Vielfaches erhöhen. Seien Sie sich der erhöhtenKosten bewusst und beobachten Sie Ihre Kampagnen genau, um schnellauf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können. Ansonsten bekommenIhre Anzeigen unter Umständen keinerlei Ad-Impressions mehr, weil sievon anderen Werbetreibenden überboten werden.7. Nutzen Sie die Google Ads Black Friday Extension und FacebookOverlaysDie großen Werbenetzwerke haben den Black Friday Trend längsterkannt und bieten seit einiger Zeit spezielle Anzeigenerweiterungenfür Werbetreibende an.Bei Google Ads können Sie z.B. eine Angebotserweiterung für IhreAktion einrichten und als Anlass "Black Friday" und "Cyber Monday"auswählen. Indem Sie diese Erweiterung dann allen Ihren Kampagnenzuordnen, können Sie ohne viel Aufwand zusätzliche Aufmerksamkeit fürIhr Black Friday Angebot generieren.Facebook bietet ebenfalls interessante Möglichkeiten für dieBewerbung Ihres Black Friday Angebots. Neben sogenannten "OfferAds", bei denen Sie Rabatte an Ihre Facebook-User verteilen können,sind vor allem "Overlays" für Dynamic Product Ads ein spannendesneues Feature. Mit Dynamic Product Ads können Sie ohne viel AufwandIhren gesamten Produktkatalog auf Facebook bewerben. Am Black Fridaykönnen Sie ein spezielles Overlay einrichten und Ihre Rabattaktion soauf einen Schlag in allen relevanten Produktanzeigen einfügen. WennSie z.B. einen Rabatt auf das gesamte Sortiment gewähren, fügen Sieeinfach auf allen Dynamic Product Ads das Overlay "Black FridayAngebot: 20% auf alles!" ein.8. Starten Sie Follow-Up Kampagnen im WeihnachtsgeschäftNutzen Sie Ihre am Black Friday befüllten Retargeting-Zielgruppenim Weihnachtsgeschäft erneut, um Interessenten doch noch zu Käufernzu machen. So können Sie User, die am Black Friday auf der Suche nachSchnäppchen waren in der Vorweihnachtszeit erneut ansprechen undIhnen weitere Angebote unterbreiten. Beispielsweise in Form einesAdventskalenders mit täglich wechselnden Deals.9. Denken Sie immer "mobile first"Als Betreiber eines Onlineshops sitzt man in der Regel viel aneinem Desktop-Computer. Die User kommen aber größtenteils mit einemSmartphone auf Ihre Webseite. Schon heute haben Onlineshops in derRegel einen Anteil von 60% bis 70% an mobilen Besuchern. Deshalbsollten Sie bei keiner Ihrer Marketing-Maßnahmen vergessen an diemobile Benutzbarkeit zu denken.10. Reichen Sie Ihr Angebot bei Black-Friday.de einAuf www.Black-Friday.de werden sich auch in diesem Jahr wiedermehrere Millionen User über die in Deutschland stattfindendenAktionen informieren. Händler und Shopbetreiber haben die MöglichkeitIhr Angebot einzureichen und es so einem großen Publikum zupräsentieren. Informationen zur Einreichung und den Konditionenfinden Sie hier:https://www.black-friday.de/informationen-fuer-haendler[ca. 7.250 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben]Über Black Friday.de (www.black-friday.de)Black Friday.de ist das erste Black Friday Portal für Deutschland.Hier finden Schnäppchenjäger seit 2012 alle Angebote deutscher Shopsauf einen Blick. Über Black Friday.de (www.black-friday.de)
Black Friday.de ist das erste Black Friday Portal für Deutschland.
Hier finden Schnäppchenjäger seit 2012 alle Angebote deutscher Shops
auf einen Blick.