10 Mal mehr in 10 Monaten: REBEL gibt Finanzierung von 167 Millionen R$ bekannt

Brasilianisches Finanztechnologieunternehmen bringt in weniger als10 Monaten10 Mal mehr Mittel auf als bei seiner erstenAnleihenausgabeSao Paulo (ots/PRNewswire) - REBEL (http://www.rebel.com.br/),eine Online-Plattform für Privatkredite, gibt seine zweiteöffentliche Ausgabe von regulären Anleihen bekannt. Dasbrasilianische Startup-Unternehmen erzielt über die Sicherung vonFinanzkrediten 167 Million R$. Dieser Betrag ist zehnmal höher alsdie 16,6 Millionen R$, die in 2018 aufgebracht wurden. Die Ausgabeder Aktien erfolgt durch die verbriefende Bank VERT Capital und dieAnleihen wurden von XP Asset Management, Franklin Templeton undanderen Playern gekauft.Zusätzlich zu dem höheren Betrag waren auch die Kosten für dieKapitalbeschaffung in dieser zweiten Ausgabe niedriger: Die CDI-Ratelag bei plus 5,75 %, bei der vorherigen Ausgabe waren es noch 6 %.Der Geschäftsführer für Finanzen von REBEL, André Botelho Bastosfreut sich: "Eine solch große Steigerung des Ausgabebetrags in einemso kurzen Zeitraum ist eine Seltenheit auf dem brasilianischen Markt.Sie zeigt, dass die Investoren auf REBEL und die Qualität der von unsproduzierten Assets vertrauen."Die Verbriefung ermöglicht dem Startup, mehr Kunden zu bedienen:"Sie ist für uns wie ein Kraftstoff, der unser Wachstum beschleunigt.Wir haben sehr ausgereifte Kreditanalysemodelle, die auf maschinellemLernen und künstlicher Intelligenz basieren. Damit können wir jedeKreditanfrage in nur wenigen Minuten beurteilen und bepreisen und soeine garantierte Standardrate erzielen, die wesentlich niedriger istals auf dem Markt üblich", erklärt Bastos.Die zweite Ausgabe ist lediglich der Start einer neuen Phase fürREBEL, in der das Unternehmen den Schwerpunkt auf die Verbesserungder Kundenerfahrung legen will. Das Unternehmen baut aufInnovationen, mit denen es den Kunden noch niedrigere Raten und mehrVorteile und den Investoren Rentabilität bei guter Governance bietenkann. "Banken erklären in der Regel, dass sie aufgrund vonZahlungsausfällen verpflichtet sind, hohe Zinssätze zu berechnen.Damit entsteht ein grausamer und negativer Teufelskreis. Wir möchteneinen guten Zyklus schaffen, der mehr Vertrauen erweckt, Sicherheitbietet und bessere Finanzierungsvorschläge unterbreitet", schließtBastos.Informationen zu REBELDie Mission von REBEL besteht darin, Marktführer bei derTransformation von Finanzdienstleistungen in Brasilien zu sein. DasUnternehmen nutzt maschinelles Lernen und Big Data, umpersonalisierte Finanzierungsvorschläge zu unterbreiten. Es ist daseinzige Finanztechnologieunternehmen auf dem brasilianischen Markt,das seine Verträge per Blockchain bestätigt. Schon bei der Aufnahmeseiner Aktivitäten in 2017 erarbeitete REBEL 4 Milliarden R$ mitFinanzierungsanwendungen. In 2018 stieg das Kapital durch Investoren,angeführt vom Monashees Fonds, auf 7 Millionen US$. In der zweitenJahreshälfte 2019 bereitet das Unternehmen eine neueKapitalbeschaffungsrunde, die Serie B, vor. www.rebel.com.br.Telefonnummer zur Kontaktaufnahme: +55 11 2344-9100.Original-Content von: Rebel, übermittelt durch news aktuell