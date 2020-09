10 Mal Gold für den Stellenmarkt Jobware / Erster Platz und 96% Weiterempfehlungsrate

Finanztrends Video zu Goldpreis



Paderborn (ots) - Deutschlands bestes Jobportal 2020 - Zum zehnten Mal in Folge erringt Jobware die Spitzenposition unter den generalistischen Jobbörsen. "Jobware überzeugt Arbeitgeber durch erstklassigen Service und eine schnelle Reaktionszeit. Den Mitarbeitern von Jobware wird eine hohe Beratungskompetenz zugesprochen, die Arbeitgeber sehr schätzen", so Ute Stümpel, Geschäftsführerin der renommierten PROFILO Rating-Agentur, die die Befragung unter Jobboersencheck.de durchgeführt und ausgewertet hat.Gold im JOBBOERSENCHECK 2020: Personaler bewerten Jobware als die beste Generalisten-Jobbörse. 96 Prozent der Arbeitgeber würden Jobware sofort weiterempfehlen. Damit führt Jobware das Big-Cluster der Generalisten-Portale an - gefolgt von Stellenanzeigen.de (Platz 2) und Stepstone (Platz 3). Und auch unter denen, die einen neuen Job suchen, punktet Jobware: 82 Prozent der Bewerber würden Jobware weiterempfehlen. Schließlich unterstützt Jobware Bewerber mit bewerbung2go.de sehr umfassend beim Erstellen und Versenden der Bewerbung - ob vom stationären oder mobilen Endgerät aus.Über 16.000 Arbeitgeberbewertungen und fast 57.000 Bewerberbewertungen liegen beiden Wettbewerben zugrunde."Wir ruhen nicht, bevor jeder Kunde und Bewerber glücklich ist. Für die 10-malige Auszeichnung und die damit zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung möchten wir uns bei unseren Kunden bedanken. Zugleich möchte ich unseren Mitarbeitern Danke sagen, denn auf der Leistung jedes Einzelnen gründet schließlich dieser Sieg", so Dr. Wolfgang Achilles, Geschäftsführer bei Jobware.Weitere Informationen über Jobware finden Sie hier: https://www.jobware.de/Ueber-Jobware/Pressekontakt:Jobware GmbHChristian FleschE-Mail: presse@jobware.deTel: 05251 5401-130www.jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuell