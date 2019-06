Die 10. Jubiläumsausgabe der internationalen Verbraucherstudie von Ferratum zeigt die 7 Konsum-Trends des Sommers (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Ferratum":

Helsinki (ots) -Im zehnten Jahr in Folge liefert das Summer Barometer[TM] vonFerratum spannende Einblicke in das internationaleVerbraucherverhalten. Über 22.000 Haushalte in 17 Ländern gabenAuskunft über ihr Kaufverhalten. Die Auswertung zeigt dieinternationalen Konsum-Trends für die warme Jahreszeit.Trend 1: Erhöhte AusgabebereitschaftDie Konsum-Prognose für den Sommer ist positiv: Die diesjährigeUmfrage zeigt, dass 28 Prozent der Befragten in den Sommerferien mehrGeld ausgeben werden als noch im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für39 Prozent bleiben diesen Sommer die Ausgaben auf demVorjahresniveau.Im Sommer 2019 planen die Deutschen, gleichauf mit Schweden, 29Prozent ihres verfügbaren Haushaltseinkommens für ihreSommeraktivitäten auszugeben. Im Ländervergleich liegt Deutschlandsomit knapp unter dem Durchschnitt (34 Prozent) und bleibt, wie auchin den letzten Jahren, Teil der eher unterdurchschnittlich spendablenNationen.Einige Länder haben sich in ihren Angaben im Vergleich zu denVorjahren drastisch verändert: So hielt Norwegen beispielsweisebislang die Spitzenposition der Länder, die den höchsten Anteil ihresmonatlichen Gehalts für die Sommeraktivitäten ausgaben. Während dieNorweger im letzten Jahr noch bereit waren, 68 Prozent ihres Gehaltsfür die Sommerausgaben einzuplanen, verweisen die diesjährigenErgebnisse Norwegen mit 36 Prozent auf den 10. Platz. Amausgabefreundlichsten sind in diesem Sommer Mexiko (66 Prozent desverfügbaren Haushaltseinkommens), Bulgarien (56 Prozent), Spanien (51Prozent) und Lettland (43 Prozent). Estland (42 Prozent), Polen (41Prozent) und die Niederlande (40 Prozent) liegen knapp dahinter. Zuden Ländern, die während des Sommers wohl am wenigsten ausgebenwerden, gehören Rumänien mit einem Rückgang von 58 Prozent im Jahr2018 auf nur 12 Prozent im Jahr 2019, sowie die nordischen LänderFinnland (28 Prozent) und Dänemark (26 Prozent) vor Brasilien (13Prozent).Trend 2: Zuhause ist es doch am schönsten - Beliebtheit vonInlandsreisen weiterhin ungebrochenDas Reisen im eigenen Land steht für die international Befragtenim Sommer 2019 auf dem ersten Platz der beliebtesten Sommerausgaben,wie auch bereits im Vorjahr. Die Ausgabebereitschaft steigt jedoch anund bestägigt einen fortlaufenden Trend (von 11 auf 15 Prozent).Auslandsreisen erreichen hingegen nur den siebten Platz.Trend 3: Die Deutschen sind ReiseweltmeisterFür die Deutschen hat das Reisen gemessen an den Ausgaben einebesonders hohe Priorität: Die befragten Deutschen planen, den größtenTeil ihres Sommerbudgets für Reisen aufzuwenden (65 Prozent), dichtgefolgt von den Dänen (61 Prozent) und den Niederländern (57Prozent).Trend 4: Online-Buchungsplattformen hoch im KursUnterwegs im Ausland stehen Reisende vor der Wahl, wie sieübernachten. Deutsche Urlauber sind bei der Wahl derReiseunterbringung Spitzenreiter bei der Nutzung vonInternetplattformen zur Buchung und Vermietung von privatenUnterkünften (73 Prozent). Der Anteil der Haushalte, die planen,Internetplattformen zu nutzen, ist in anderen Ländern sehr vielgeringer - mit z. B. 45 Prozent in Bulgarien, 37 Prozent in Rumänienoder 35 Prozent in Norwegen.Trend 5: Gesellschaftliche Aktivitäten auf den vorderen PlätzenSteht der Sommer vor der Tür, haben Konsumenten die Qual der Wahl.Die Befragten aus allen 17 Ländern würden das meiste Geld für diefolgenden drei Aktivitäten ausgeben: Inlandsreisen (15 Prozent ihresBudgets), persönliche und familiäre Freizeitaktivitäten (12 Prozent)und klassische Sommeraktivitäten wie Strandbesuche, Partys und Essenin Restaurants (12 Prozent).Die Befragten aus dem Vereinigten Königreich sind die einzigenTeilnehmer, die Mode hoch bewerteten und Sommerbekleidung alsHauptausgabequelle für die warme Zeit des Jahres nennen. Norwegen undDänemark sind die Globetrotter unter den Befragten: Diese beidenNationen nannten Auslandsreisen als die Aktivität, für die sie imSommer am liebsten Geld ausgeben.Deutschland unterscheidet sich im Hinblick auf die Sommerausgabendeutlich von den anderen 16 Ländern: Für Inlandsreisen geben dieDeutschen lediglich 8 Prozent ihres Budgets aus, währendgesellschaftliche Aktivitäten mit 21 Prozent hoch im Kurs stehen.Trend 6: Bargeld verliert weiterhin an BedeutungLaut den Umfrageergebnissen ziehen 85 Prozent der Befragten ausSchweden, Dänemark und Norwegen Kartenzahlung der Bargeldzahlung vor.Ein Ergebnis, das nicht überrascht und sich keinesfalls nur aufSkandinavien bezieht. Auch im Länderdurchschnitt gaben 74 Prozent derTeilnehmer an, dass sie ihre Sommereinkäufe lieber mit der Kartetätigen würden, gegenüber knapp 50 Prozent im Jahr 2018. Mit einemWert von 71 Prozent liegen die Deutschen hier knapp unter demLänderdurchschnitt, stehen dem bargeldlosen Einkaufen aber zunehmendaufgeschlossen gegenüber.Auch die mobilen Bankdienstleistungen erleben weiterhin einenAufschwung: Über 80 Prozent der Befragten aus Schweden, denNiederlanden, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Polen und Brasiliengaben an, im Sommer Online-Banking zu nutzen. Die Umfrage zeigt auch,dass die Anzahl der Märkte, die für ihr Bankgeschäft einen immerdigitaleren Weg einschlagen, steigt. Deutschland ist hingegen dieNation, die Online-Banking weiterhin eher mit Vorsicht genießt: Nur47 Prozent der Deutschen planen, im Sommer mobileBankdienstleistungen zu nutzen.Trend 7: Gemäßigte Online-Shoppinglaune in den SommermonatenMehr als 35 Prozent der Befragten aus dem Vereinigten Königreich,Spanien und den Niederlanden gaben an, dass sie diesen SommerProdukte und Dienstleistungen online erwerben würden, währendLettland und Finnland bei ihren Sommerkäufen weiterhin dentraditionellen Einzelhändlern treu bleiben wollen. Mit 33 Prozent derbefragten Deutschen zählt auch diese Nation zu denjenigen, die gernebequem von zu Hause aus shoppen.Wie wurde das Summer Barometer 2019[TM] der Ferratum-Gruppedurchgeführt?Die Umfrage wurde von der Ferratum-Gruppe durchgeführt, die ihreaktiven Kunden in 17 internationalen Ländern in einer Onlineumfragemit einem standardisierten Fragebogen befragte. Die Einkommen werdendabei in der jeweiligen Landeswährung angegeben und der relativeKonsum im Sommer wird durch das Verhältnis des monatlich verfügbarenEinkommens einer Familie in jedem Land berechnet.Über 22.000 Haushalte nahmen an der Umfrage teil. Die Befragtenwaren zwischen 18 und über 61 Jahre alt. 53 Prozent der Teilnehmerwaren Frauen. Das durchschnittlich verfügbare Nettoeinkommen derteilnehmenden Haushalte lag zwischen 827 und 3.934 Euro. Diedurchschnittliche Haushaltsgröße unter den Befragten lag bei 2,9Personen.Zusätzlich zu den demographischen Faktoren wurden die Befragtennach ihrem verfügbaren monatlichen Nettoeinkommen gefragt, wie vielsie für die Sommerferien ausgeben, für welche Aktivitäten sie ihrGeld ausgeben und ob sie Online-Portale zur Vermietung von privatenUnterkünften oder Online-Banking auf Reisen im Ausland nutzen werden.Die Fragen der Erhebung beinhalteten die Angaben der jeweiligenLandeswährung. Die Antworten wurden gemittelt, um die jeweiligeKaufkraft der einzelnen Länder widerzuspiegeln. Alle Befragten warenanonym.Mehr Informationen zum Ferratum Summer Barometer 2019[TM] findenSie unter: http://www.ferratumbarometer.com/de/Über FerratumDie finnische Ferratum-Gruppe ist ein Pionier im Bereich dermobilen Kreditvergabe und im Feld der Finanztechnologie. Zu ihremPortfolio zählen mobile Konsumentenkredite in einer Brandbreite von25 EUR und 20.000 EUR sowie kleine Unternehmenskredite von bis zu100.000 EUR mit einer Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten. DasUnternehmen ist seit der Gründung im Jahr 2005 schnell gewachsen:Ferratum hat mehr als 1,9 Millionen Kunden, denen mindestens einKredit gewährt wurde (Stand: 31. Dezember 2017). 