10-Jahres-Prognosen: Ölaktien oder erneuerbare Energien?

Obwohl wir nicht über Aktien schreiben, besprechen wir ein Investmentthema oder eine Aktie, die unser Interesse weckt. Werfen wir einen genaueren Blick auf einige der Gespräche, die hinter den Kulissen bei einigen unserer Autoren hier bei The Motley Fool stattfinden.

Jason, Tyler und ich (Matt) haben ein langwieriges Gespräch über Slack über verschiedene energiebezogene Themen, die unser Interesse wecken. Ein wiederkehrendes Thema war unsere langfristige Meinung über den Ölmarkt und ob erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge (EVs) diesen Sektor aufmischen werden. Da wir alle verschiedene Ansichten in Bezug auf diese Themen haben, dachten wir, wir sollten das Gespräch, das hinter den Kulissen stattgefunden hat, teilen, damit die Leser eine bessere Vorstellung davon bekommen, wie diese Ansichten unsere Investitions-Thesen untermalen.

Öl wird sich gut entwickeln

Tyler Crowe: Es gibt keine Regeln, die besagen, dass man nicht gleichzeitig in erneuerbare Energien und Ölaktien investieren kann. Zu denken, dass das eine auf Kosten des anderen erfolgreich sein wird, scheint nicht mit den Nachfragetrends im Energiebereich des nächsten Jahrzehnts und sogar darüber hinaus übereinzustimmen. Meine Kollegen werden über die erneuerbaren Energien sprechen, also werde ich den Fall behandeln, dass das Öl eine entwicklungsfähige Investition für das folgende Jahrzehnt und mehr ist. Hier sind drei wichtige Überlegungen:

Wachstum in den Schwellenländern : Ich denke, dass sich die Diskussion über die Schwellenländer mehr um China dreht, als sie sollte. So groß wie China auch sein mag, stellen sowohl das Land als auch die OECD (d. h. reife Märkte) nur 35 % der Weltbevölkerung dar. Dabei muss man aber wissen, dass der Energiebedarf in Schwellenländern deutlich schneller wächst als in China. Selbst unter der Berücksichtigung der aktuellen Prognosen für die Einführung von Elektroautos in den nächsten zehn Jahren wird die Ölnachfrage in diesen Schwellenländern die Menge an Öl, die die Elektroautos verdrängen werden, mehr als ausgleichen.

: Ich denke, dass sich die Diskussion über die Schwellenländer mehr um China dreht, als sie sollte. So groß wie China auch sein mag, stellen sowohl das Land als auch die OECD (d. h. reife Märkte) nur 35 % der Weltbevölkerung dar. Dabei muss man aber wissen, dass der Energiebedarf in Schwellenländern deutlich schneller wächst als in China. Selbst unter der Berücksichtigung der aktuellen Prognosen für die Einführung von Elektroautos in den nächsten zehn Jahren wird die Ölnachfrage in diesen Schwellenländern die Menge an Öl, die die Elektroautos verdrängen werden, mehr als ausgleichen. Wir haben keinen geeigneten Ersatz für die anderen Anwendungen des Öls gefunden : Erdgas-Lkw, Elektroautos und Brennstoffzellen werden wahrscheinlich die ersten Technologien sein, die die Ölnachfrage erheblich beeinträchtigen. Obwohl der Straßentransport ein großer Teil dieser Nachfrage ist, ist er nicht alles. Die Petrochemikalien, der Flugverkehr und der Asphalt sind nur einige Beispiele für den Ölbedarf, der in den nächsten Jahrzehnten bestehen wird und wahrscheinlich noch deutlich zunehmen wird.

: Erdgas-Lkw, Elektroautos und Brennstoffzellen werden wahrscheinlich die ersten Technologien sein, die die Ölnachfrage erheblich beeinträchtigen. Obwohl der Straßentransport ein großer Teil dieser Nachfrage ist, ist er nicht alles. Die Petrochemikalien, der Flugverkehr und der Asphalt sind nur einige Beispiele für den Ölbedarf, der in den nächsten Jahrzehnten bestehen wird und wahrscheinlich noch deutlich zunehmen wird. Die Entwicklungspipeline ist derzeit ziemlich trocken: Nach mehreren Jahren billiger Ölpreise haben die Unternehmen ihre Explorations- und Entwicklungsbudgets gesenkt. Neue Ressourcenfunde lagen im letzten Jahr auf einem 70-Jahres-Tief. Große Entwicklungsprojekte, die in den nächsten fünf Jahren in Betrieb gehen sollen, reichen nicht einmal aus, um den natürlichen Rückgang der laufenden Produktion auszugleichen, geschweige denn die neue Nachfrage zu befriedigen. Die Unterinvestition führt zu höheren Preisen und wird wahrscheinlich den nächsten Superzyklus starten, den Matt später noch erwähnen wird. Dies könnte die Akzeptanz von Elektroautos beschleunigen, jedoch trotzdem nicht ausreichen, um uns vom Öl wegzubringen.

Ich könnte mich natürlich irren. Die Akzeptanz von Elektroautos in den Märkten außerhalb der OECD und China könnte schneller kommen als in den meisten Prognosen, und die Schieferbohrungen in Nordamerika und anderen Teilen der Welt könnten schnell genug wachsen, um die trockene Entwicklungspipeline auszugleichen. Das sind jedoch einige hohe Hürden, die es zu überwinden gilt, und es deutet darauf hin, dass das Öl in den nächsten zehn Jahren eine sehr lukrative Investition sein wird.

Es gibt noch viel Öl im Tank, aber vielleicht erst in einem Jahrzehnt

Matt DiLallo: Ich glaube, dass wir noch mindestens einen weiteren Ölsuperzyklus im Tank haben. Meine Meinung gründet sich auf mehrere Faktoren. Erstens tendiere ich dazu, der Ansicht zuzustimmen, dass die Ölnachfrage nicht so aussieht, als würde sie sich in absehbarer Zeit verlangsamen, selbst bei einem raschen Anstieg der EVs. Aus diesem Grund wird die Ölindustrie weiterhin neue Bohrungen vornehmen müssen, um das Angebot mit der Nachfrage in Einklang zu bringen. Das wird in den kommenden Jahren schwieriger werden, da die Produktion von Schieferfeldern in den USA sich ihrem Höhepunkt nähert. Nach einem Bericht der Internationalen Energieagentur könnte das Anfang der 2020er Jahre geschehen.

Dieses Szenario könnte die Ölaktien durch die Decke gehen lassen, was sie kurz- bis mitttelfristig zu einer viel besseren Investitionsmöglichkeit gegenüber den erneuerbaren Energien macht. Allerdings befürchte ich, dass der nächste Höhepunkt beim Öl auch der Anfang vom Ende sein könnte. Es könnte gerade der Druckpunkt sein, der benötigt wird, um die Einführung von EVs zu beschleunigen, was zu einer schwächeren Ölnachfrage führen könnte, als später in diesem Jahrzehnt erwartet wird.

Aus diesem Grund glaube ich nicht, dass die Ölaktien die erneuerbaren Energien im nächsten Jahrzehnt übertreffen werden. Stattdessen sehe ich einen fünf- bis siebenjährigen Boom, gefolgt von einer weiteren großen Pleite. Das ist der Grund, warum ich plane, Öl-Aktien in naher Zukunft zu kaufen, in der Hoffnung, dass ich diese während der folgenden Hochkonjunktur mit Gewinn verkaufen kann. Gleichzeitig beabsichtige ich, meine Investitionen für den Ruhestand verstärkt auf erneuerbare Energien zu konzentrieren, in denen ich in den kommenden Jahrzehnten eine viel bessere Zukunft sehe.

Der Sturm vor der Stille

Jason Hall: Ich stimme zu, dass die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich sehr gut für viele Ölaktien sein werden, besonders wenn die aktuellen Praktiken (Hinweis: Die OPEC überschwemmt den Markt nicht mehr mit dem Öl), dauerhaft werden. Deshalb besitze ich weiterhin eine Reihe von Ölaktien, und deshalb habe ich eine ziemlich große Investition in Offshore-Ölbohrunternehmen getätigt, die meiner Meinung nach immer noch unterbewertet sind.

Aber nach einem Jahrzehnt bin ich viel bärischer als der optimistische Tyler oder der konservativere Matt. Ich denke, dass die Erdölindustrie sich in 10 Jahren in einer tieferen Baisse befinden, als die meisten voraussagen. Tyler, der die Herausforderungen in den Entwicklungsländern aus erster Hand erlebt, könnte Recht haben, dass die wachsende Nachfrage einer expandierenden globalen Mititelschicht die Fortschritte der erneuerbaren Energien ausgleicht. Er hat auch Recht, dass es viele Dinge gibt, für die wir das Öl verwenden, für die wir keinen brauchbaren Ersatz haben.

Meine Erwartung ist jedoch, dass die Innovation auch hier Alternativen finden wird. Windkraftanlagen und Solarmodule sind in den letzten zehn Jahren wesentlich effizienter (und günstiger) geworden. Gepaart mit der aufkommenden Energiespeichertechnologie, die auch in den kommenden Jahren enorme Kosten- und Effizienzgewinne bringen wird, erwarte ich eine weitere Beschleunigung der Investitionen in erneuerbare Energien – auf Kosten der Ölindustrie.

Es wird Ölunternehmen geben, die die nächsten zehn Jahre überleben und sich sogar gut entwickeln werden. Aber ich gehe davon aus, dass es diejenigen sein werden, die bereits begonnen haben, auf erneuerbare Energien und sauberere Alternativen zum Öl umzustellen.

Dieser Artikel wurde von Matthew DiLallo, Jason Hall und Tyler Crowe auf Englisch verfasst und am 30.06.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.