In 10 Jahren wirst du nicht glauben können, wie günstig heute diese Top-Aktien sind

Top-Aktien, die heute günstig sind? Ja, die gibt es zu Hauf. Insbesondere im Growth- und Wachstums-Segment finden Foolishe Investoren momentan viele attraktive Chancen. Aber bei einigen glaube ich, dass wir mittlerweile sagen können: Sie sind einfach zu preiswert.

Blicken wir heute auf zwei Top-Aktien, bei denen man in zehn Jahren nicht glauben wird, wie preiswert sie heute sind. Zalando (WKN: ZAL111) und Pinterest (WKN: A2PGMG) sind weiterhin zwei meiner Favoriten. Wobei das kommende Jahrzehnt eine gewaltige Veränderung bewirken kann.

Zalando: Top-Aktie, die heute günstig ist … und in 10 Jahren?

Eine erste dieser Top-Aktien ist für mich die Zalando-Aktie. Derzeit ist die Aktie mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von sogar unter 1,2 bewertet. Bei einem Aktienkursniveau von 42 Euro ist diese fundamentale Bewertung heute preiswert. Auch wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 47 das nicht widerspiegelt. Aber mal im Ernst: Diese Aktie ist gerade erst profitabel geworden.

Denken wir jetzt zehn Jahre weiter. Das Management von Zalando hat lediglich ein Ziel bis Ende des Jahres 2025 ausgegeben. Bis zu diesem Zeitraum möchte man ein Gross Merchandise Volume von 30 Mrd. Euro erreichen, was mindestens Umsätze von 20 Mrd. Euro bedeuten sollte. Tendenz bei der Conversation-Rate in diesem Moment: eher mehr. Rechnen wir auf diesen Zeitraum noch ca. fünf, sechs Jahre drauf, so würde ich sagen: Im Wachstumsmarkt des E-Commerce sind mindestens 25 Mrd. Euro Umsatz möglich. Vielleicht noch mehr? Möglich wäre auch das. Wobei auch das Nettoergebnis konsequent klettern kann. Selbst bei einem Jahresgewinn von einer Milliarde Euro in zehn Jahren läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht einmal bei 12.

Ich glaube, dass diese Top-Aktie daher heute zu günstig ist für das langfristige Growth-Potenzial. Vielleicht fragt man sich zu diesem Zeitpunkt sogar: Warum habe ich damals für den klaren Megatrend des E-Commerce nicht gekauft?

Pinterest: Unsichere Zukunft? In Teilen …

Die Pinterest-Aktie ist eine zweite Top-Aktie, bei der ich glaube: In zehn Jahren fragen sich Investoren, wie die Aktie nur so preiswert gewesen sein konnte. Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 6 ist alles andere als teuer. Auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 48 ist nicht teuer. Vor allem nicht für das Growth-Potenzial. Wobei die Investoren hier skeptisch sind.

Schließlich entwickelten sich die Nutzer zuletzt nicht wie gewünscht. Dafür jedoch der Umsatz je Nutzer und das Management arbeitet konsequent daran, die Möglichkeiten der Monetarisierung zu erweitern. In zehn Jahren kann mit dem E-Commerce eine Vervielfachung des Umsatzes und des Volumens möglich sein. Aber es kann keine klare Prognose geben, wohin die Reise in zehn Jahren geht. Trotzdem bin ich überzeugt: Zumindest ein moderates Wachstum ist möglich.

Pinterest ist für ein soziales Netzwerk mit deutlich über 400 Mio. Nutzern mit einer Marktkapitalisierung von 14,9 Mrd. US-Dollar preiswert. Vor allem, wenn in zehn Jahren der E-Commerce eine größere Rolle spielen sollte.

Der Artikel In 10 Jahren wirst du nicht glauben können, wie günstig heute diese Top-Aktien sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Pinterest und Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Pinterest und Zalando.

