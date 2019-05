10 Jahre erfolgreiche Nachwuchsförderung im Bereich Elektromobilität - Bewerbungsstart für Jubiläumsausgabe von DRIVE-E

Erlangen/Berlin/Bonn (ots) - Studierende können sich ab sofort fürdie DRIVE-E-Akademie vom 16. bis 22. September 2019 in Erlangen sowieden DRIVE-E-Studienpreis 2019 bewerben.Rund 500 Elektromobilitätsbegeisterte aus ganz Deutschland habenseit dem Start 2010 bereits am DRIVE-E-Programm teilgenommen unddamit den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere im Bereich derZukunft der Mobilität gelegt. Im Jubiläumsjahr kehrt dasNachwuchsprogramm für Elektromobilität des Bundesministeriums fürBildung und Forschung (BMBF) und der FraunhoferGesellschaft an seinenAnfangsort, das Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme undBautechnologien IISB, zurück.DRIVE-E besteht aus zwei Elementen: der DRIVE-E-Akademie und demDRIVE-E-Studienpreis. Studierende aus ganz Deutschland können sich absofort bis zum 30. Juni 2019 unabhängig voneinander für die beidenModule unter www.drive-e.org bewerben. Dort sind auch weitereInformationen zu den Teilnahmebedingungen zu finden.Deutschlands Elektromobilitätsnachwuchs kommt zusammenAls interdisziplinäre Sommerschule richtet sich dieDRIVE-E-Akademie an Studierende verschiedener Fachrichtungen, diesich für die Herausforderungen der zukünftigen Mobilität begeistern.Innerhalb von einer Woche erhalten die ausgewählten Teilnehmerinnenund Teilnehmer intensive Einblicke in aktuelle und zukünftigeEntwicklungen der elektrischen und autonomen Mobilität sowieangrenzender Technologien und Konzepte. Neben Vorträgen vonExpertinnen und Experten aus Industrie, Wirtschaft und Wissenschafterwarten sie dabei Workshops, Testfahrten und Exkursionen zuUnternehmen und Forschungseinrichtungen. Bei der diesjährigen Ausgabestehen der Austausch und die Vernetzung mit ehemaligen Teilnehmendenaus 10 Jahren DRIVE-E im Mittelpunkt.Traditioneller Höhepunkt des DRIVE-E-Programms ist die Verleihungdes DRIVE-E-Studienpreises. Ausgezeichnet werden herausragendeProjekt-, Studien- und Abschlussarbeiten aus dem Bereich derElektromobilität. Der DRIVE-E-Studienpreis ist mit Preisgeldern vonbis zu 6.000 Euro dotiert. Alle Preisträger sind zudem eingeladen, ander DRIVE-E-Akademie 2019 teilzunehmen.Die Bewerbung für die beiden Module ist unabhängig voneinander absofort und bis zum 30. Juni 2019, 12:00 Uhr MEZ, möglich. WeitereInformationen, Bewerbungsformular sowie Bildmaterial zurredaktionellen Verwendung online unter www.drive-e.org.Über das DRIVE-E-ProgrammDRIVEE wurde 2009 vom Bundesministerium für Bildung und Forschungund von der FraunhoferGesellschaft gemeinsam initiiert. Mit demDRIVE-E-Studienpreis zeichnen BMBF und Fraunhofer-Gesellschaftinnovative studentische Arbeiten zur Elektromobilität aus. Teilnehmenkonnten auch in diesem Jahr Absolventinnen und Absolventen sowieStudierende von deutschen Fachhochschulen, Universitäten und anderenHochschulen mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten.Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung finden Sie unterwww.drive-e.org.Pressekontakt:Ansprechpartner für Studierende:Valentin WillaredtDRIVE-E-KontaktbüroLoeschHundLiepold Kommunikation GmbHTel.: 030/4000 652-22Fax: 030/4000 652-20E-Mail: drive-e@lhlk.deAnsprechpartner für die Presse:Julia KnifkaDRIVE-E-ProjektkoordinationVDI Technologiezentrum GmbHTel.: 0211/62 14-652E-Mail: knifka@vdi.deOriginal-Content von: DRIVE-E, übermittelt durch news aktuell