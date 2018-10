10 Jahre erfolgreiche Kooperation: DVAG und FHDW feiern großes Jubiläum im ZVB Marburg / Ein Jahrzehnt duales Studium: ein Erfolgsmodell mit Zukunft (FOTO)

Frankfurt (ots) -Zum 10-jährigen Jubiläum der Kooperation der Fachhochschule derWirtschaft (FHDW) und der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG)begrüßten gestern Professor Dr. Stefan Nieland, Präsident der FHDW,und Dr. Dirk Reiffenrath, Mitglied des Vorstands der DVAG, über 200Gäste. Seit 2008 kooperiert die DVAG erfolgreich mit der renommiertenFHDW, an der Studierende der DVAG im Rahmen eines dualenBachelorstudiums auf Führungsaufgaben im Vertrieb und ihren Beruf alsselbstständige Vermögensberater vorbereitet werden. Im Zentrum fürVermögensberatung (ZVB) in Marburg nahmen zahlreiche Persönlichkeitenaus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sowie Absolventen undStudierende an der Jubiläumsfeier teil. 10 Jahre dualerBWL-Studiengang mit der Spezialisierung "Finanzvertrieb" zeigen eineErfolgsgeschichte: Seit dem Startschuss der Kooperation besuchten 277Studenten die FHDW. 160 davon haben bereits den Abschluss "Bachelorof Arts" erhalten, 117 studieren aktuell an der Fachhochschule, derenRäumlichkeiten in unmittelbarer Nähe zum Marburger Hauptbahnhofliegen."Engagement für Fachkräfteentwicklung ein Gewinn"Der hessische Finanzminister Dr. Thomas Schäfer begrüßt dasEngagement der DVAG in der Region: "Das Konzept des dualen Studiumsvereint ideal Theorie und Praxis. Es ist für junge Menschen eineerstklassige Möglichkeit, einen weiterführenden Bildungswegeinzuschlagen - und das oftmals auch abseits der großen oderbekannten Unistädte und nahe der Heimat. Aber auch für dietraditionsreiche Universitätsstadt Marburg kann dieses Engagement zurFachkräfteentwicklung nur ein Gewinn sein. Die Fachhochschule derWirtschaft ergänzt hervorragend das bereits bestehende Angebot."Dr. Reiffenrath beschreibt das duale Studium an der FHDW Marburgals bewährtes und zukunftsorientiertes Erfolgsmodell: "Unsereangehenden Vermögensberaterinnen und Vermögensberater profitierenenorm von dieser Form der Ausbildung. Die Absolventen werden hieroptimal auf ihre wichtigen, aber auch komplexen Aufgaben in derFinanzberatung vorbereitet. Die Kombination aus wissenschaftlichemStudium und einer Berufsausbildung mit intensiven Praxisphasen imBetrieb setzt Maßstäbe in unserer Branche für die qualifizierteAusbildung." Dabei stehen die Zeichen nicht auf Stillstand, sondernwerden ganz im Sinne der aktuellen Bildungslandschaft weitergeführt:Ab 2020 können alle Bachelorabsolventen von der Ausbildung an derFHDW profitieren und einen Master zu den Studieninhalten "Managementund Führung von Finanzvertrieben" absolvieren. Damit öffnet sich derWeg auch für Interessenten, die bis dato an anderen Hochschulenstudiert haben.Professor Nieland freut sich: "Mit Stolz blicke ich auf die10-jährige Partnerschaft mit der Deutschen Vermögensberatung. DerErfolg gibt uns recht: Die Studienangebote müssen ausgewogen undmarktgerecht sein. Wir freuen uns daher sehr, dass wir unserenStudenten durch diese Kooperation einen Studiengang mit Perspektivein einer optimal ausgestatteten Ausbildungsstätte in Marburg anbietenkönnen und so einen erfolgreichen Berufseinstieg ermöglichen!"10 Jahre duales StudiumDie seit Herbst 2008 bestehende erfolgreiche Kooperation wurdebereits 2014 weiter ausgebaut: Die Stadt Marburg, wo sich die Wurzelnder größten eigenständigen Finanzberatung und der Sitz der DVAGHolding befinden, wurde zum Fachhochschulstandort. Mit dem Wechselvom bisherigen Standort Mettmann nach Marburg investierte dieDeutsche Vermögensberatung noch intensiver in den bereits etabliertenBachelorstudiengang. Hauptaugenmerk ist es, die Inhalte des Studiumsauf die spezifischen Anforderungen aus der Praxis derVermögensberatung auszurichten. Professor Dr. Michael Thiemermann,ein erfahrener Praktiker und renommierter Fachmann auf dem Gebiet derFinanzwirtschaft, leitet den Studienort in Marburg seit 2014 undbetreut die Zusammenarbeit bereits seit 2009. Er ist für dieinhaltliche Ausrichtung und Konzeption zuständig. "Nur auf höchstemNiveau ausgebildete Berater können in der Vermögensberatungüberzeugen. In der Komplexität des Marktes werden sich nur diejenigenbeweisen können, die mit Expertise, Know-how und Vertrauenswürdigkeitihre Kunden binden. Und hier legt der Studiengang alle wichtigenGrundlagen für die Praxis. Studierende können sich bei uns daraufverlassen, in 36 Monaten ihr Studium an der FHDW zu beenden." Sieerreichen damit insgesamt fünf Abschlüsse: Bachelor of Arts inBetriebswirtschaft, Schwerpunkt Finanzvertrieb (FHDW), Kaufmann/-fraufür Versicherungen und Finanzen (IHK), geprüfte/-rFinanzanlagenfachmann/-frau (IHK), geprüfter/-rImmobiliardarlehensvermittler/-in (IHK) sowie geprüfter/-rVermögensberater/-in DBBV.Jubiläumstombola zugunsten der blista MarburgZur Feier des Tages fand ein buntes Abendprogramm mit Livemusikund einer großen Tombola statt. Über den Erlös durfte sich dieDeutsche Blindenstudienanstalt e. V. (blista) freuen. Durch denVerkauf der Lose wurde ein Beitrag von 5.000 Euro erzielt, der durchden FHDW-Präsidenten Professor Dr. Stefan Nieland großzügig um 5.000Euro auf insgesamt 10.000 Euro erhöht wurde.Weitere Informationen: www.dvag-karriere.deÜber die Deutsche Vermögensberatung UnternehmensgruppeMit rund 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe über 8 Mio. Kunden zuden Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG istDeutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietetumfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.deÜber die Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW)Die 1993 gegründete, staatlich anerkannte Fachhochschule derWirtschaft (FHDW) bietet qualifizierte Bachelor- undMaster-Studiengänge in den Bereichen Betriebswirtschaft,Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht. Dabei zeichnet sich dieFHDW durch ihre duale Studienstruktur, hohe Praxisorientierung,internationale Ausrichtung und hervorragende Lehr- und Lernqualitätaus. Studierende wechseln zwischen Theoriephase an der Fachhochschuleund Praxisphasen in Partnerunternehmen. 