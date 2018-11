10 Jahre Wohn-Riester: Darum lohnt sich die Eigenheimrente (FOTO)

Stuttgart (ots) -Wohn-Riester wird stetig populärer. Seit ihrer Einführung vor zehnJahren verzeichnet die sogenannte Eigenheimrente die höchstenZuwächse unter allen Riester-Produkten - im vergangenen Jahr erneutrund 4,5 Prozent.Während immer mehr Wohn-Riester-Verträge abgeschlossen werden,lässt die Nachfrage nach der Riester-Rente insgesamt nach. 16,57Millionen Verträge gab es laut Bundesministerium für Arbeit undSoziales (BMAS) zur Jahresmitte 2018 in Deutschland - das sind rund20.000 weniger als noch Ende 2017. Diese Entwicklung könnte zum Teildem seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsumfeld und der darausresultierenden Sparmüdigkeit vieler Menschen geschuldet sein."Dennoch sollte Riester nicht für die niedrigen Zinsen verantwortlichgemacht werden - zumal es mit der Eigenheimrente eine Riester-Formgibt, die auf die Finanzierung von Wohneigentum abzielt. NiedrigeZinsen sind dafür eher förderlich", erklärt Joachim Klein von derLBS. "Insofern ist es nur folgerichtig, dass diese weiter an Bodengewinnt." Wohn-Riester weist seit seiner Einführung vor zehn Jahrenim Vergleich zu den übrigen riestergeförderten Produkten wieVersicherungs-, Bank- oder Fondssparverträgen das höchste Wachstumauf. In der ersten Jahreshälfte wuchs die Zahl der Verträge um 28.000auf knapp 1,8 Millionen.Mit dem Wohn-Riester fördert der Staat die beliebteste Form derprivaten Altersvorsorge - die eigenen vier Wände. Unterstützt werdender Erwerb, Bau oder altersgerechte Umbau von selbstgenutztemWohneigentum. Damit können viele Menschen ihren Wunsch nach deneigenen vier Wänden mit dem Vorteil der staatlichen Förderungverbinden. "Wohn-Riester lohnt sich. Mit einem riesterzertifiziertenBausparvertrag fließt die Finanzspritze vom Fiskus oft überJahrzehnte, denn die Zulagen gibt es sowohl in der Spar- also auch inder Darlehensphase. Wer die Förderung nicht nutzt, verschenkt baresGeld", ist Klein überzeugt. Die Zulagen erhöhen in der Ansparphasedas Eigenkapital und fließen während der Finanzierung in die Tilgungdes Bauspardarlehens. Und: Wohn-Riester-Sparer profitieren von Anfangan von ihrer Altersvorsorge - weil sie darin wohnen. BeiRenteneintritt ist die Immobilie im Idealfall abbezahlt undmietfreies Wohnen gesichert.Pressekontakt:LBS LandesbausparkassenKathrin HartwigTelefon: +49 (0)711-183-2377Fax: +49 (0)711-183-2085E-Mail: Kathrin.Hartwig@LBS-SW.deEdelman DeutschlandJulia VogtEditor / Senior Account ExecutiveTelefon: +49 (0)221 912887-28Fax: +49 (0)221 912887-77E-Mail: Julia.Vogt@edelman.comOriginal-Content von: LBS Infodienst Bauen und Finanzieren, übermittelt durch news aktuell