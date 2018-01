10 Jahre Vertragsmuster für Verbraucher-Bauverträge - Aktualisierte Fassung 2018

Berlin (ots) - Zum neuen Jahr ist die größte Reform desBauvertragsrechts in Kraft getreten. Der Zentralverband DeutschesBaugewerbe (ZDB) und der Eigentümerverband Haus & Grund haben ihrebereits seit 10 Jahren gemeinsam herausgegebenen Vertragsmuster andie ab dem 1. Januar 2018 gültigen Neuerungen angepasst.Zur Verfügung stehen zukünftig ein Einzelgewerk/Handwerkervertrag(Bauvertrag mit Verbrauchern), der sowohl für die Beauftragung vonHandwerkerleistungen, wie beispielsweise Zimmererarbeiten,Fassadenarbeiten oder Fliesenarbeiten, als auch für die Beauftragungvon Einzelgewerken zur Errichtung eines Ein- oder Mehrfamilienhausesverwendet werden kann.Der Einfamilienhaus/Schlüsselfertigbauvertrag(Verbraucherbauvertrag) findet hingegen Anwendung, wenn einBauunternehmen mit der schlüsselfertigen Errichtung einesEin-/Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück des Eigentümers beauftragtwird. Darüber hinaus kommt dieser Vertrag zur Anwendung, wenn derBauunternehmer erhebliche Umbaumaßnahmen an einem bestehenden Gebäudeerbringen soll, die einem Neubau gleichkommen. Erforderlich sowohlfür den Neubau als auch für den erheblichen Umbau ist, dass sämtlicheLeistungen zur schlüsselfertigen Errichtung aus einer Hand erbrachtwerden.Die umfassende Überarbeitung der Verträge ist vor dem Hintergrunddes Inkrafttretens der Reform des Bauvertragsrechts erfolgt undspiegelt die dortigen Neuerungen wider. So wurden beispielsweise dieRegelungen zu Leistungsänderungen und zusätzlichen Leistungen sowiezur fiktiven Abnahme an die neuen gesetzlichen Regelungen angepasst.Der Schlüsselfertigbauvertrag wurde um das dem privaten Bauherrn seitdem 1. Januar 2018 zustehende Widerrufsrecht ergänzt. Ebensoberücksichtigt wurden die vom Gesetz vorgegebenenverbraucherschützenden Regelungen im Bereich der Abschlagszahlungen.Beide Verträge verfolgen das Ziel, dass Bauherr und Unternehmerdie Baumaßnahme kooperativ abwickeln. Sie helfen den Vertragsparteiendabei, alle wesentlichen Punkte gesetzeskonform zu regeln, um soUnklarheiten und Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden.Zu beiden Verträgen gehören ausführliche Informationen, diewichtige Tipps zum Anwendungsbereich des jeweiligen Vertrages sowiezum Ausfüllen der Verträge geben. Die Verträge können als PDF-Dateiheruntergeladen und direkt am Bildschirm ausgefüllt werden.Wie auch in der Vergangenheit sind die Vertragsmuster kostenlosbei ZDB-Landesverbänden, Mitgliedsinnungen, in Haus &Grund-Ortsvereinen und im Internet (www.zdb.de undwww.hausundgrund.de) erhältlich.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell