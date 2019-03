10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention: Sozialverband zieht gemischtes Fazit

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Zehn Jahre nach der Ratifizierung derUN-Behindertenkonvention durch die Bundesrepublik Deutschland ziehtder Sozialverband SoVD ein gemischtes Fazit. "Zweifellos gibt esFortschritte für die Menschen mit Behinderungen. Insbesondere hatsich das Bewusstsein für die Teilhaberechte verbessert. Aber dieKonvention ist alles andere als ein Selbstläufer. Denn auch heutemüssen Inklusion und Barrierefreiheit gegen massive Widerständeerstritten werden", sagt SoVD-Präsident Adolf Bauer. Und weiter:"Fest steht, dass wir weiterhin Druck auf die Politik ausüben müssen,um bei der Inklusion bessere Ergebnisse zu erreichen. So ist es eingroßer Fortschritt, wenn die Koalition endlich das Urteil desBundesverfassungsgerichts umsetzt und den Wahlrechtsausschlussbehinderter Menschen aufhebt. Nun muss die Bundesregierung aber auchschnellstmöglich alle Hindernisse aus dem Weg räumen", fordert AdolfBauer. Scharfe Kritik übt der Verbandspräsident an der unzureichendenUmsetzung der Konvention an Bildungseinrichtungen und amArbeitsmarkt. "Die Inklusionsdebatte geht an den Sonderschulenweitgehend vorbei. Und auf dem Arbeitsmarkt liegt dieArbeitslosenquote schwerbehinderter Menschen weiter deutlich höher.Das zeigt die anhaltende Benachteiligung behinderter Menschen inunserer Gesellschaft", so Bauer.Die UN-Behindertenrechtskonvention zielt auf Selbstbestimmung undgleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mitBehinderungen. Sie sieht vor, dass der Staat ihre Ziele bekannt machtund die Umsetzung gewährleistet. Ein zentrales Ziel ist es, dasBehindertengleichstellungsgesetz zu stärken.Seit über 100 Jahren versteht sich der SoVD als Ansprechpartnerund Anwalt sozial benachteiligter und von gesellschaftlicherAusgrenzung bedrohter Menschen. Der Verband macht auf sozialeMissstände aufmerksam und nimmt Einfluss auf die Sozial- undGesellschaftspolitik, um die Ursachen von Benachteiligung undUngleichheit aus der Welt zu schaffen. Rund 570 000 Mitglieder sindbundesweit im SoVD organisiert. Der Verband wurde 1917 alsKriegsopferverband gegründet.Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell