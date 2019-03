10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland - Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung immer noch nicht der Normalfall

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Am 26. März 2009 trat dieUN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft. Vieles wurdeseitdem auf den Weg gebracht, um Menschen mit Behinderungen einselbstbestimmtes Leben und gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen.Doch auch 2019 ist Deutschland noch keine inklusive Gesellschaft. Zudiesem Schluss kommt ein heute veröffentlichter Bericht des DeutschenInstituts für Menschenrechte, der die Umsetzung derUN-Behindertenrechtskonvention in neun Bereichen, etwa Bildung,Wohnen, Arbeiten oder Mobilität, in den Blick nimmt."Dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben, selbst über ihrLeben zu bestimmen und gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zusein, ist in den letzten zehn Jahren zunehmend ins gesellschaftlicheBewusstsein gerückt", sagt Valentin Aichele, Leiter derMonitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des DeutschenInstituts für Menschenrechte. Zahlreiche Menschen aus Politik undVerwaltung, aus Verbänden und verschiedenen Professionen hätten sichengagiert an die Umsetzung der UN-Konvention gemacht. "Es ist in denletzten zehn Jahren allerdings nicht gelungen, das Miteinander vonMenschen mit und ohne Behinderungen zum Normalfall undSondereinrichtungen wie Förderschulen, Werkstätten undWohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen überflüssig zumachen", so Aichele weiter. Dennoch zeigten gute Beispiele, dass esbisweilen beträchtliche Fortschritte gebe und dass Inklusionpraktisch möglich sei."Zentrale Aufgabe der nächsten Jahre ist es, die strukturellangelegte Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen abzubauen. Erstwenn jeder Mensch von Anfang an und unabhängig von Art und Schwereeiner Beeinträchtigung gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhabenkann, ist Inklusion erreicht", so Aichele weiter. Inklusion kommenicht nur den Menschen mit Behinderungen, sondern allen zugute, siesei Ausdruck der Wertschätzung menschlicher Vielfalt.Laut Statistischem Bundesamt sind in Deutschland rund 9,4 Prozentder Bevölkerung, also 7,8 Millionen Menschen, amtlich alsschwerbehindert anerkannt. Zu den Menschen mit Behinderungen zählennach der UN-Konvention auch Personen mit langfristigen chronischenErkrankungen, psychosozialen oder anderen Beeinträchtigungen, derenTeilhabechancen aufgrund gesellschaftlicher Barrieren reduziert sind.Legt man diesen Behinderungsbegriff zugrunde, erhöht sich der Anteilan Menschen mit Behinderungen an der Gesamtbevölkerung nach Angabendes ersten Teilhabeberichts der Bundesregierung auf bis zu 25Prozent.WEITERE INFORMATIONENDeutsches Institut für Menschenrechte, Monitoring-StelleUN-Behindertenrechtskonvention (2019): Wer Inklusion will, suchtWege. Zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschlandhttp://ots.de/gNai3oDas Deutsche Institut für Menschenrechte ist die unabhängigeNationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands. Es ist gemäß denPariser Prinzipien der Vereinten Nationen akkreditiert (A-Status).Das Institut ist mit dem Monitoring der Umsetzung derUN-Behindertenrechtskonvention betraut worden und hat hierfür dieMonitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention eingerichtet. Es hatgemäß der UN-Konvention (Artikel 33 Absatz 2 UN-BRK) den Auftrag, dieRechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und dieUmsetzung der Konvention in Deutschland zu überwachen.Pressekontakt:Ute Sonnenberg, 2. PressesprecherinTelefon: 030 259 359-453,Email: sonnenberg@institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @DIMR_BerlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell