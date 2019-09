10 Jahre Partnerschaft: REWE und Naturland treiben Öko-Landbau in Deutschland voran

Köln/Gräfelfing (ots) - Langjährige Kooperation ist wegweisend fürBranche - Kampagne zum JubiläumVor genau zehn Jahren startete REWE seine strategischeZusammenarbeit mit Naturland, um den Öko-Landbau zu stärken und Bioeinem breiteren Markt zugänglich zu machen. Mit Erfolg: Über dieHälfte der REWE Bio-Produkte, davon alle REWE Bio-Fleischartikel,tragen heute das Naturland Siegel. Das runde Jubiläum ist jetztAnlass für eine Kampagne, mit der Kunden eingeladen werden, einenBlick hinter die Kulissen von REWE Bio-Erzeugern zu werfen, die nachden strengen Naturland-Standards wirtschaften.Naturland, 1982 gegründet, und das Kölner Handelsunternehmenwagten als Pionierleistung einen Schritt, den andere Akteure im Markterst seit Kurzem nachvollziehen. Und sie legten die Basis für einenstarken Ausbau einer Landwirtschaft, die im Einklang mit der Natursteht und die Artenvielfalt fördert. Sie schafften Anreize fürBauern, in einer vom Strukturwandel und durch Konzentration geprägtenLandwirtschaft von konventionellem zu biologischem Anbau zu wechseln:Von 2009 bis heute hat sich allein in Deutschland die Zahl derNaturland-Erzeuger wie auch die von ihnen ökologisch bewirtschafteteFläche etwa verdoppelt. Aktuell bewirtschaften fast 4.000 Betriebe inDeutschland mehr als 207.000 Hektar nach den strengen NaturlandRichtlinien. Mehr als die Hälfte der Naturland-Mitglieder vermarktenmittlerweile einen Teil ihrer Produkte über REWE."Inzwischen entdeckt so mancher im Lebensmitteleinzelhandel Bio.Doch was für andere heute neu ist, wird bei REWE seit langemengagiert gelebt", sagt Michael Stienen, Geschäftsführer derNaturland Zeichen GmbH. "In den zehn Jahren, die Naturland und REWEnun schon zusammenarbeiten, ist eine Partnerschaft gewachsen, diegeprägt ist von Verlässlichkeit und einem ebenso offenen wieproduktiven inhaltlichen Austausch. Das gilt gerade auch für diegemeinsame, aktive Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitsthemen wieTierwohl und Regionalität", unterstreicht Stienen."Grüne Produkte sind eine wichtige Säule derREWE-Nachhaltigkeitsstrategie", sagt Hans-Jürgen Moog, der bei REWEfür den Einkauf und die Eigenmarken verantwortlich ist, und erklärt:"Wir als zweitgrößter Lebensmittelhändler in Deutschland legen seit30 Jahren großen Wert darauf, unseren Kunden ein breites und tiefesSortiment nachhaltig biologisch produzierter Produkte anzubieten undso das ökologische Bewusstsein der Verbraucher zu stärken. Derwegweisende Schritt der Partnerschaft mit Naturland vor zehn Jahrenhat entscheidend dazu beigetragen, dass Bio-Produkte aus der Nischegekommen sind und heute wie ein selbstverständlicherSortimentsbestandteil wahrgenommen werden."REWE unterstützt die Entwicklung durch die langjährige,vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Naturland und seinenPartnerbetrieben. Abnahmegarantien und langjährige Verträge geben denProduzenten betriebswirtschaftliche Planungs- und Existenzsicherheit.Darüber hinaus ermöglichen Programme auf Konzernebene die Vermarktungvon Ware aus Betrieben, die sich in der Umstellung vonkonventionellem zu biologischem Anbau befinden. Von den rund 600 REWEBio-Produkten trägt mittlerweile die Hälfte das Naturland-Siegel. DieFleischwaren der grünen Eigenmarke von REWE stammen ausschließlichvon Naturland-Erzeugern, wodurch ein höherer Grad an Tierwohlgewährleistet wird. REWE hat das breiteste Naturland-Sortiment imLebensmitteleinzelhandel. Und der Naturland-Anteil soll weiterwachsen. Sobald ein Produkt in Naturland-Qualität und inausreichender Menge zu erhalten ist, nimmt REWE dieses in die eigeneBio-Linie auf. Ein weiteres Plus der engen Beziehung ist dieTransparenz der Herkunft. Anhand der Chargen- beziehungsweiseLosnummer auf der Verpackung ist genau rückverfolgbar, von welchemFeld, von welchem Betrieb das Produkt kommt.REWE bietet mit der Partnerschaft den Kunden Produkte mit erhöhtenÖkostandards an. Denn die Naturland-Standards gehen weit über die derEU-Bioverordnung hinaus. Beispielsweise werden bei den jährlichenNaturland-Audits neben der Einhaltung der ökologischenBewirtschaftungskriterien auch soziale Richtlinien streng überprüft,die weltweit für 65.000 Naturland-Erzeuger in über 58 Ländern gelten.Darüber hinaus gibt es gemeinsame Engagements: So unterstützt REWEdie Züchtung einer neuen Öko-Putenrasse, die sich aufgrund ihrerrobusteren, vitaleren Konstitution perfekt für die Auslaufhaltungeignen. Die betäubungslose Ferkelkastration, von der Bundesregierungbis Ende 2020 verschoben, ist für die REWE Bio-Schweine von Naturlandseit 2016 tabu.Bereits seit 1988, damals noch unter den Namen "Füllhorn", bietetREWE Bio-Produkte unter einer Eigenmarke in den Supermärkten an.Insgesamt hat REWE weit mehr als 2.000 verschiedene Artikel mit einemBio-Siegel gelistet. Seit Jahren wächst die Nachfrage nachBio-Produkten und macht bei REWE aktuell bereits rund 8 Prozent desGesamtumsatzes mit Lebensmitteln aus.Bei der aktuellen REWE Bio-Kampagne "Komm, ich zeig dir ..."werden drei Bauern portraitiert, die ganz typisch für dieREWE-Naturland-Partnerschaft sind. Zum Beispiel GemüsegärtnerBenjamin Wagner, der am Bodensee exklusiv Gurken, Tomaten und Paprikafür REWE produziert und dabei ganz clever CO2 einspart: "Ich heizemein Gewächshaus über eine Biogasanlage, bewässere das Gemüse mitRegenwasser und erzeuge Strom über Fotovoltaik - ein geschlossenerKreislauf, der die Umwelt nicht belastet. Darauf bin ich stolz."Weitere Gesichter und Geschichten hinter der Eigenmarke zeigt dieneue REWE Bio-Kampagne unter anderem mit drei Filmen auf rewe.de/bio,in Onlineanzeigen und in den sozialen Medien.Weitere Informationen:www.naturland.dewww.rewe.de/marken/eigenmarken/bioÜber Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V.:Naturland ist der internationale Verband für ökologischenLandbau, mit knapp 4.000 Mitgliedsbetrieben in Deutschland und 65.000Bäuerinnen und Bauern weltweit. Naturland steht damit wie keinanderer Öko-Verband für den harmonischen Zweiklang von Regionalitätund Internationalität in einer globalisierten Welt. SozialeAnforderungen sind fester Bestandteil der Naturland Richtlinien. Beider Umsetzung der hohen Naturland Standards zur Tierhaltung werdendie Betriebe von einer Tierwohlbeauftragten des Verbands sowie durcheine externe Tierwohlkontrolle zusätzlich zur regulären Öko-Kontrolleunterstützt.Über REWE:Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000Mitarbeitern und über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehrals 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.Ansprechpartner:Naturland Zeichen GmbHMartina RomanskiHandlungsbevollmächtige, MarketingTel.: 089/89 80 82-760Email: m.romanski@naturland-zeichen.deREWEThomas BonrathPressesprecherTel.: 0221/149-1644Email: presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell