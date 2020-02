"10 Jahre Online-POSITIV-MAGAZIN" am Valentinstag (FOTO)

Königstein (ots) - Die Zahl "10" steht für immer neue Ideen, Abwechslung undVeränderungen - doch davon gibt es zurzeit weltweit genug. Jetzt ist esbesonders wichtig, einen klaren Kopf zu bewahren und trotz allem positiv in dieZukunft zu schauen!Man muss sich mit dem Leben versöhnen, mit seinen Gedanken und seiner Zeitsorgfältiger umgehen, denn nur zu oft wird vergessen, dass man das Glück desLebens in Augenblicken findet, in denen man nicht damit rechnet.In Familien, unter Freunden und Nachbarn mehr zusammenrücken tut der Seele gutund ist wichtig fürs ganze Leben.Am VALENTINSTAG, 14. Februar 2010, wurde das Online-POSITIV-MAGAZIN(www.positiv-magazin.de) ins Leben gerufen, Niemand ahnte, welch großeninternationalen Zuspruch es erreicht - und wie sehr sich Menschen tagtäglichnach positiven Impulsen sehnen, denn es gibt doch so viel Gutes und Wunderbaresauf unserer schönen Welt.Positive Gedanken sind so wichtig wie gutes Essen und Trinken - negativeGedanken hingegen machen auf Dauer krank!An die Kraft des positiven Denkens zu glauben, wirkt sich auf alle Bereiche desLebens aus - wie Gesundheit, seelisches Wohlbefinden, privaten, beruflichen undfinanziellen Erfolg, zwischenmenschliche Beziehungen und vieles mehr!Ob POSITIV oder NEGATIV = dann doch gleich POSITIV, denn es ist allgemeinbekannt, dass positiv denkende Menschen gesünder und glücklicher sind - und demLeben aufgeschlossener gegenüberstehen!Die Welt gehört den Optimisten, denn Optimismus ist Glaube - und ohne Hoffnungkann man nichts tun und auch nichts erreichen!Pressekontakt:Gertrud E. WarneckeRedaktionsleitung Online-POSITIV-MAGAZINDebusweg 6 - D-61462 Königstein im TaunusTelefon: 06174-24233 - Mobil: 0174-3248777 - Fax: 06174-24333E-Mail: warnecke@positiv-magazin.dewww.positiv-magazin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/114785/4518181OTS: positiv-MAGAZINOriginal-Content von: positiv-MAGAZIN, übermittelt durch news aktuell