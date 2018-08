10 Jahre NDR Kultur Sachbuchpreis: 260 Einreichungen zum Jubiläum - Wolfgang Schäuble ist Ehrengast

Hamburg (ots) - Von der Zukunft der Demokratie über die neue RolleDeutschlands in der Welt bis zur Debatte um die Meinungsfreiheit imdigitalen Zeitalter: So weit reicht die inhaltliche Bandbreite derfür den NDR Kultur Sachbuchpreis 2018 eingereichten Titel. Ins Rennenum die Auszeichnung gehen außerdem etliche Neuerscheinungen, die umkulturgeschichtliche Themen kreisen. Insgesamt 260 Sachbücher nehmenan dem Wettbewerb teil. Der NDR Kultur Sachbuchpreis wird in diesemJahr zum zehnten Mal vergeben; er ist mit 15.000 Euro dotiert undzählt zu den wichtigsten seines Genres.Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble ist Ehrengast derJubiläumsgala auf Schloss Herrenhausen in Hannover am Mittwoch, den21. November. Der NDR Kultur Sachbuchpreis wird zusammen mit demFörderpreis der VolkswagenStiftung "Opus Primum" verliehen.Über die Vergabe des NDR Kultur Sachbuchpreises entscheidet eineprominent besetzte Jury. Ihr gehören an: Prof. Dr. h.c. JuttaAllmendinger Ph.D., Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fürSozialforschung; Dr. Franziska Augstein, Journalistin der"Süddeutschen Zeitung"; Hendrik Brandt, Chefredakteur der"Hannoverschen Allgemeinen Zeitung"; Dr. Johann Hinrich Claussen,Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland; Dr.Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung; Hilal Sezgin,Publizistin; Dr. Regula Venske, Präsidentin des PEN-ZentrumsDeutschland. Den Vorsitz hat der NDR Programmdirektor Hörfunk JoachimKnuth.Die Longlist für den NDR Kultur Sachbuchpreis wird Anfang Oktoberbekanntgegeben, die Shortlist und der Gewinnertitel im November.NDR Kultur überträgt die Verleihung am 21. November live ab 19.00Uhr im Radio.Weitere Informationen im Internet unter www.NDR.de/ndrkultur.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell