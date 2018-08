10 Jahre Mercedes-Benz Arena / 1.353 Veranstaltungen und über 13,1 Millionen Besucher (FOTO)

Berlin (ots) -Wenn am 9. September Helene Fischer die Bühne verlässt, geht damitauch Konzert Nr. 1353 der ersten zehn Jahren Mercedes-Benz Arena zuEnde. Am 10. September 2008 wurde die Multifunktionsarena feierlicheröffnet und konnte seitdem über 13,1 Millionen Besucher begrüßen.Anlässlich des Geburtstags finden alle Events im September unter demMotto 10th Anniversary mit der Jubiläumsaktion "10 Jahre für 10 Euro"statt. Darunter fallen die zweite Show von U2, fünfmal HeleneFischer, Chris Tall und Jeff Lynne's Electric Light Orchestra sowiedie Spiele der Eisbären und ALBA Berlin.Michael Hapka, Vice President und Geschäftsführer AnschutzEntertainment Group Operations GmbH: "Vor zehn Jahren haben wir dieArena mit dem Anspruch eröffnet, die Bühne für Entertainment derHauptstadt zu werden, nationale und internationale Stars in die Stadtzu ziehen sowie den Raum für neue Events zu bieten, die man vorher inBerlin nicht erleben konnte. Ich denke, das ist uns gelungen. Wohlwissend, dass die Fans uns in erster Linie wegen ihrer Stars undnicht wegen der Arena besuchen, war und bleibt es dennoch unseretägliche Aufgabe, den Rahmen für ein bestmögliches Kundenerlebnis zubieten und stetig zu verbessern. Hierfür haben wir seit der Eröffnungkontinuierlich in unterschiedliche Maßnahmen investiert, wie zuletztin die Digitalisierung der Arena. Damit verbunden kommen unsereBesucher u.a. in den Genuss eines leistungsfähigen, kostenlosenWi-Fis und der Mercedes-Benz Arena App. Unser Dank gilt allenKünstlern und Konzertveranstaltern, unseren Partnern, den Sportteams,unseren Dienstleistern und natürlich allen Mitarbeiten, die alle einTeil der Erfolgsgeschichte sind.Jubiläumsaktion "10 Jahre für 10 Euro"Beim ersten Konzert vor 10 Jahren feierten 17.000 Metallica-Fansden Record-Release des Albums "Death Magnetic". Der Eintritt damalskostete 10 Euro. Zum 10jährigen Jubiläum bietet die Mercedes-BenzArena die Chance eines der 10th Anniversary Events im September zuerleben. Wieder zum Preis von 10 Euro. Diesmal aber in einer derexklusiven Suiten. Eine Chance auf die Tickets für eines der Eventserhält man ausschließlich, wenn man sich in der Mercedes-Benz ArenaApp für die Jubiläumsaktion anmeldet. Für jeden Event steheninsgesamt 10 Tickets zur Verfügung.(https://mercedes-benz-arena-berlin.de/10jahre). Die Einnahmen gehenan Anschutz hilft e.V., der gemeinnützige Projekte inFriedrichshain-Kreuzberg unterstützt.(www.mercedes-benz-arena-berlin.de/anschutz-hilft-ev.).Jährliche Bruttowertschöpfung von 110 Millionen Euro für BerlinDie Arena bietet nicht nur emotionale Momente sondern ist durch ihreLieferkette und die Tourismusausgaben von Veranstaltungsbesucherneine treibende wirtschaftliche Kraft für Berlin. Dieses ergab ein"Ecomomic Impact Report" der WirtschaftsprüfungsgesellschaftDeloitte, die vom Arenabetreiber Anschutz Entertainment Group (AEG)in Auftrag gegeben wurde. Demnach erhält die Mercedes-Benz Arenaderzeit in Berlin insgesamt 2.000 Arbeitsplätze, unterstützt Ausgabenvon 190 Millionen Euro und die jährliche Bruttowertschöpfung liegtbei 110 Millionen Euro. Am stärksten profitiert davon der BezirkFriedichshain-Kreuzberg mit 970 Arbeitsplätzen, Ausgaben von 100Millionen Euro und einer Bruttowertschöpfung von 60 Millionen Euro.Für AEG folgt auf den Geburtstagsmonat am 13. Oktober direkt dernächste Meilenstein: Die Eröffnung des Mercedes Platz vor derMercedes-Benz Arena mit 20 Restaurants, Cafés und Bars, einem UCILuxe Kino, einer Bowling World, zwei Hotels sowie der Verti MusicHall für bis zu 4.500 Zuschauer--------------------------------10 Jahre Zahlen und FaktenVor 10 Jahren....Feierliche Eröffnung 10.09.20081. Internationaler Act 12.09.2008 - Metallica Record Release Party1. Nationaler Act 13.09.2008 - Herbert Grönemeyer1. Eisbären Spiel 14.09.2008 - gegen Augsburger Panther1. Regular Tour Act 15.09.2008 - Coldplay1. ALBA Berlin Spiel 21.09.2008 - gegen Artland Dragons....seither- 1353 Veranstaltungen- 13,1 Millionen BesucherKonzerte & Shows2Cellos, 5 Seconds Of Summer, 6K United - Live 2018, 7 Jahre MegaSause - Das Konzert, 91,4 Starfestival, ABBA - The Show, Adel Tawil,Adele, ADORO, Aerosmith, AFRIKA! AFRIKA!, A-Ha, Al Bano & RominaPower, Alicia Keys, Amy Macdonald, Andre Rieu, Andrea Berg, AndreasGabalier, Apassionata, Atze Schröder, Back To The 80s - Live,Backstreet Boys, Barbra Streisand, Batman, Berlin Tattoo, Best OfMusical, Beyoncé, Bibi & Tina, Bibi Blocksberg, Black Eyed Peas, BobDylan, Böhse Onkelz, Britney Spears, Bruno Mars, Bryan Adams, BuenaVista, Bülent Ceylan, Bushido, Carmina Burana, Céline Dion, CelticWoman, Cesar Millan, Charles Aznavour, Chris Brown, Chris de Burgh,Cirque du Soleil, Classical Spectacular, Cliff Richard, Coldplay, DasGroße Schlagerfest, David Garrett, Deep Purple, Depeche Mode, DerHerr der Ringe - Die Gefährten, Die Fantastischen Vier, Die Flippers,Die Teddy Show, Die Toten Hosen, Digibet Kultnacht, Disney inConcert, Disney on Ice, DJ BoBo, Dolly Parton, Drake, Drei Haselnüssefür Aschenbrödel, Eagles, Ed Sheeran, Ehrlich BrOther, Eisige Welten,Elton John, Elvis Live in Concert - The Wonder of You, EnnioMorricone, Enrique Iglesias, Eric Clapton, Eros Ramazzotti,Excalibur, Fast & Furious Live, Feuerwerk der Turnkunst, FleetwoodMac, Flippers, Foo Fighters, Frei.Wild, Game Of Thrones - LiveConcert Experience, G-Dragon, George Michael, Green Day, Gregorian,Hans Zimmer, Hansi Hinterseer, HAVASI Symphonic Concert Show, HeleneFischer, Herbert Grönemeyer, Howard Carpendale, Ice Age Live, Ich +Ich, Il Divo, Ina Müller, Iron Maiden, James Blunt, James Last,Jamiroquai, Jean Michel Jarre, Jennifer Lopez, Joe Cocker, JPKraemer, Judas Priest, Justin Bieber, Justin Timberlake, Katie Melua,Katy Perry, Kaya Yanar, Kelly Family, Kendrick Lamar, Kevin Hart,Kings of Leon, KISS, Kylie Minogue, Lady Gaga, Lana Del Rey, LangLang, Laura Pausini, Lena, Lenny Kravitz, Leonard Cohen, LeslieMandoki, Linkin Park, Lionel Richie, Little Mix, Lord Of The Dance,Luke Mockridge, Macklemore & Ryan Lewis, Madonna, Mario Barth, MariusMüller-Westernhagen, Mark Knopfler, Martin Rütter, Matthias Reim,Meat Loaf, Men In Black 3, Metallica, Michael Bublé, Michael Flatley,Michael Jackson Show, Militär- und Blasmusikparade, Monster HighLive, Muse, Musikparade, Neil Diamond, Neil Young, Nena, Nickelback,Night of the Jumps, Night of the Proms, Nitro Circus, NKOTBSB, OliverPocher, One Direction, Paul McCartney, Paul Simon, Pearl Jam, PetShop Boys, Peter Gabriel, Peter Maffay, Phantom der Oper - Gala,Philipp Poisel, PINK, Placebo, Planet Erde, Planet Erde II - Live inConcert, Pop-Oratorium Luther, Puhdys, PUR, Queen + Adam Lambert,Rammstein, RAW WrestleMania Revenge Tour, Red Hot Chili Peppers,Rihanna, Riverdance, Robbie Williams, "Rock Legenden", Rod Stewart,Roger Cicero, Roger Waters, Roland Kaiser, Rolf Zuckowski "Ein Herzfür Kinder", Roxette, Rush, Sade, Sam Smith, Santana, Santiano, SarahConnor, Schiller, Schlagernacht des Jahres, Scooter, Scorpions,Semino Rossi, Shakira, Shawn Mendes, Silbermond, Simply Red, SöhneMannheims, Soy Luna, Spanische Hofreitschule, Stars Wars in Concert,Status Quo, Sting, Sunrise Avenue, Supertramp, Tabaluga, TaylorSwift, The Australian Pink Floyd Show, The Beach Boys, The Best OfJohn Williams, The Corrs, The Cure, The Killers, The Voice OfGermany, The War Of The Worlds, Thirty Seconds To Mars, Tiesto &Friends - Get No Sleep, Tim Bendzko, Tina Turner, TINI - Got MeStarted Tour, Titanic Live, TNA Wrestling, Toggolino, Troja,Turnfestgala des Internationalen Deutschen Turnfests, U2, UdoJürgens, Udo Lindenberg, Unheilig, Usher, Violetta, Volbeat, Walkingwith Dinosaurs, We Are One - Paul van Dyk & Co, Whitney Houston, Wirbeaten mehr, WWE, Xavier Naidoo, Yusuf, Zucchero.Awards und TV ShowsECHO (2009), MTV European Music Awards (2009), Wetten Dass...?(2008)Sport-Events703mal öffneten sich die Türen der Arena in den letzten 10 Jahrenfür Sportereignisse und deren Fans. Fast 4,3 Millionen Besucher zogendie Eisbären zu 340 Heimspielen. Über drei Millionen ALBA Fansbesuchten 309 Spiele ihrer Mannschaft. Auch die Handballer der FüchseBerlin trugen insgesamt drei Heimspiele vor jeweils vollem Haus aus.Basketball - BBL Top Four (2013 u. 2017), Eurobasket Basketball EM(2015), Euroleague Basketball FINAL Four (2009 u. 2016), NBAPre-Season (2008, 2012, 2014);Boxen - Super Six World Boxing Classic (Abraham vs Taylor 2009),WBC WM-Kampf im Schwergewicht (Klitschko vs Peter 2008), WBOWM-Kämpfe im Super-Mittelgewicht (Abraham vs Stieglitz 2012 undAbraham vs Smith 2015);Eishockey - DEL All Star Game (2009), NHL Pre-Season (2008), NHLPremier (2011), Red Bull Salute - European Trophy Finals (2013);Gaming - League Of Legends World Championship (2015), PUBG GlobalInternational (2018);Leichtathletik - ISTAF Indoor (seit 2014);Kampfsport -UFC Fight Night (2014 +2015), We love MMA;Darts - Premier League Darts (2018),Volleyball - VBL-Supercup (2017).Gastronomie150 Tonnen Pommes Frites380.000 Currywürste250.000 Bratwürste1,3 Millionen Brezelnüber 4 Millionen Liter Bier2,6 Millionen Liter alkoholfreie GetränkeTechnische Upgrades2016 - Einbau von über 200 Toshiba Displays für das Arena TV Systems2017 - Upgrade des kostenlosen WI-FI powered by PYUR2017 - Videowürfel erhält neue LED-Displays2018 - Launch Mercedes-Benz Arena AppEnergie und NachhaltigkeitDie unterschiedliche Maßnahmen konnte der Energieverbrauch imBasisbetrieb um 30% -verringert werden.2012 - Umstellung auf LED-Beleuchtung in Umläufen und öffentlichenBereichen2013 - Betrieb eines erdgasbasierten Blockheizkraftwerks durch dieGASAG auf dem Dach der Arena.2015 - Erneuerung der Eiskühlungsanlagen durch Installation von dreiSchraubenverdichtern (über drei Jahre).2016 - Umstellung auf LED-Beleuchtung in den Premium Bereichen2016 - Umstellung auf biologische Wasseraufbereitung2018 - Umstellung auf 100% klimaneutrale EnergieversorgungUmbauten2012 - Umwandlung von vier Entertainment Suiten zum Diamond Ball.Room2013 - Einbau Moods Bar im 2. OG2015 - Mercedes-Benz wird neuer NamenspartnerNeugestaltung der Außenfassade, der Main Lobby und des PremiumEingangs2015 - Umbau einer Conference Suite zur Sportsbar2015 - Umgestaltung der Gastronomie-Stände und des Künstlereingangs2016 - Neue Premium Gastronomie: The Cowboy Premium Grill und dieOnyx Bar2017 - Einbau von Metalldetektorbögen für den Einlass in die Arena2018 - Neugestaltung der Backstage Bereiche inkl. der Umkleidekabineder Eisbären10 Jahre Partnerschaft:GASAG, Coca-Cola, ABInBev.