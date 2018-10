Itzehoe (ots) - Zehn Jahre nach der Lehman-Pleite: Ausgerechnetdie Hauptverursacher der Krise stehen heute am besten da. "EineIronie des Schicksals", sagt Jörg Wiechmann, Geschäftsführer desItzehoer Aktien Clubs (IAC). Denn die Anleger in den USA spüren dieFolgen der Krise heute am wenigsten. Am stärksten träfen sie dagegendie deutschen Sparer.Die Insolvenz der Investmentbank Lehman Brothers habe Schockwellenum den Globus geschickt, so Wiechmann. Die Ursache sei eineAnlageklasse gewesen, die viele Deutsche auch heute noch für sicherhielten: Immobilien. Vor 2008 seien deren Preise aufgrund niedrigerZinsen immer weiter gestiegen, und alle hätten mitverdienen wollen:US-Banken mit leichtfertig vergebenen Krediten und der Rest der Welt,allen voran deutsche Landesbanken, indem sie den US-Banken dieHypotheken gleich paketweise abkauften.Dann platzte die Blase, in den USA ebenso wie in Südeuropa. DieFolgen zeigten sich noch heute: Millionen Privathaushalte seienüberschuldet, Staaten aber ebenso, sodass die Zinsen niedrig bleibenmüssten, um Staatspleiten zu verhindern, sagt Wiechmann. Das treffevor allem deutsche Sparer, deren Geld größtenteils auf Sparkonten undin Lebensversicherungen gehortet werde. Die Inflation steigt, dasFinanzvermögen der Deutschen sinkt, wie die Bundesbank geradebestätigt habe. "Deutschland spart sich also arm - höchst offiziell",sagt der IAC-Geschäftsführer.Anders die US-Anleger: Diese setzten vor allem auf Aktien. Zwarseien die Börsen nach der Lehman-Pleite kurzfristig eingebrochen,aber der Dow-Jones-Index stehe nun nicht bei 11.400 Punkten, wie amVorabend der Insolvenz, sondern bei rund 26.000 Punkten. WiechmannsFazit: "Während deutsche Sparer beim Vermögensaufbau kaum vorankamen,haben US-Anleger ihr Vermögen trotz der Krise weit mehr alsverdoppelt."Pressekontakt:Nils PetersenFondsmanagerTel: +49 4821 6793-36Fax: +49 4821 6793-19E-Mail: petersen@iac.deDruckfähige Bilder finden Sie unter:www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotosAnmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:www.iac.de/newsletter_otsOriginal-Content von: Itzehoer Aktien Club GbR, übermittelt durch news aktuell