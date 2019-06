--------------------------------------------------------------zum Magazinhttps://www.bdae.com/images/newsletter/pdf/1506/lebenundarbeitenimauslandjuni2019.pdf--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -Seit zehn Jahren gibt es das Magazin "Leben und Arbeiten imAusland" bereits. Herausgeber ist der Auslandsexperte BDAE e.V., derseit fast einem viertel Jahrhundert Menschen ins Ausland begleitet.Die Jubiläumsausgabe präsentiert sich nun in einem neuen, frischenLayout, das den Magazin-Charakter noch mehr hervorhebt als bisher.An der Themenvielfalt hat sich nichts geändert und somit findenLeser auch hier wieder den gewohnt spannenden Mix aus Interviews,Fachbeiträgen, Auslandsrechts-News und Statistiken.Auf der Weltreise verunglücktHighlight der Juni-Ausgabe ist das Interview mit dem jungen PaarJenny und Christian, das zu Beginn seiner Weltreise einenMotorollerunfall in Thailand schwer verletzt überlebte undbeschreibt, wie sich beide zurück ins Leben kämpften. Neben demUnfallhergang schildern sie, welche medizinische Versorgung sie vorOrt und später in Deutschland bekamen und wie sie sich mit demausländischen Krankenhauspersonal verständigten.Wie ein Krimi liest sich der Evakuierungsbericht eines deutschenExpats in Venezuela. Weil dessen Unternehmen sich an einGefahrenkonzept hielt, das Spezialisten vorab entwickelt hatten, liefglücklicherweise alles gut, dennoch dürfte weder der Betroffeneselbst noch die Personalabteilung die aufregende Evakuierung jemalsvergessen.Statistiken und Meldungen zu AuslandsthemenLeser erfahren außerdem, welche deutschen Fluggesellschaften undFlughäfen im internationalen Ranking am besten abschneiden, was esbei der Nutzung von Kreditkarten im Ausland für Fallstricke gibt, inwelche Länder die Deutschen 2019 reisen werden und wie Haustieregesundheitlich am besten für eine Auslandsreise vorbereitet werdensollten.Darüber hinaus gibt es Tipps, wie und wo man aus einemUrlaubsbudget von 2.500 Euro am meisten herausholen kann und wieRyanair-Passagiere Entschädigungsansprüche geltend machen können.Das BDAE-Journal "Leben und Arbeiten im Ausland" kann hierkostenfrei abonniert werden:https://www.bdae.com/presse-und-aktuelles/journal/anmeldungPressekontakt:Anne-Katrin SchwanitzPresse & MarketingTel.: +49-40-30 68 74-14E-Mail: akschwanitz@bdae.comwww.bdae.comwww.bdae-ev.deOriginal-Content von: Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V., übermittelt durch news aktuell