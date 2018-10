10 Jahre Hausarztvertrag in Baden-Württemberg / Umfassend besser versorgt und erste Hinweise auf Überlebensvorteile (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Es ist im deutschen Gesundheitswesen ein absolutes Novum, dassWissenschaftler über eine Dekade forschen, Langzeiteffekte erkennenund beschreiben können. Im Südwesten der Republik ist es in derHausarztzentrierten Versorgung (HZV) der AOK Baden-Württemberg undihrer ärztlichen Partner gelebte Realität. Die Ergebnisse derUniversitäten Frankfurt/Main und Heidelberg belegen: HZV-Teilnehmerwerden besser versorgt, und erstmals sind auch Hinweise aufÜberlebensvorteile erkennbar. Von der intensiveren Betreuungprofitieren vor allem chronisch Kranke, die mit 60 Prozent das Grosder 1,6 Millionen freiwilligen HZV-Teilnehmer stellen. LautForschungsergebnissen entfallen pro Jahr allein 1,2 Millionenunkoordinierte Facharztkontakte. Herzpatienten bleiben jährlich rund46.000 Krankenhaustage erspart. Diabetiker werden in sechs Jahren vorca. 4.000 schweren Komplikationen wie Amputationen oderSchlaganfällen bewahrt. Weitere Versorgungsverbesserungen erwartendie Vertragspartner durch nutzenbringende, digitale Strukturen, dieab 2019 eingerichtet werden und sukzessive die knapp 5.000 HZV-Ärztemit rund 2.500 Ärzten und Psychotherapeuten in den angeschlossenenFacharztverträgen in Baden-Württemberg untereinander digitalvernetzen.Für Diabetiker wirken die geregelten HZV-Strukturen besonderspositiv, insbesondere wenn es sich um Folge- und Begleiterkrankungendreht: "Unsere Analysen zeigen sehr deutlich, dass bei HZV-Patientenmit Diabetes mellitus deutlich weniger und zeitlich späterschwerwiegende diabetesbedingte Komplikationen auftreten. Konkretkommen bei Diabetikern in der HZV Dialyse, Erblindung undAmputationen sowie auch Herzinfarkte und Schlaganfälle seltener vor",so Prof. Dr. Ferdinand Gerlach, Direktor des Instituts fürAllgemeinmedizin der Goethe-Universität Frankfurt/Main.Ein sehr bemerkenswerter Effekt sei der signifikanteÜberlebensvorteil zugunsten der HZV-Versicherten. "Wir können zwar,durch die Evaluationsmethodik bedingt, noch nicht alle möglichenEinflussfaktoren auf das Überleben von Patienten kontrollieren.Dennoch zeigt sich bei Betrachtung des Fünfjahreszeitraums 2012 bis2016, dass das Risiko zu versterben in der HZV geringer ist, als inder Regelversorgung. Das zugrundeliegende statistischeÜberlebenszeitmodell weist eine Zahl von knapp 1.700 vermiedenenTodesfällen in der HZV aus", erklärt Prof. Dr. Joachim Szecsenyi,Ärztlicher Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin undVersorgungsforschung des Universitätsklinikums Heidelberg. DenHauptgrund dafür, dass sich die Politik trotz aller positiverForschungsergebnisse bis heute in der Umsteuerung in Richtung mehrVersorgungswettbewerb überhaupt nicht bewegt hat, sieht derVorstandschef der AOK Baden-Württemberg, Dr. Christopher Hermann, inKurzatmigkeit und fehlendem Mut der politischen Verantwortlichen:"Die Politik hat sich seit Jahren fest in immer mehr Klein-Kleineingerichtet und greift mit Gesetzen und Vorgaben wie jetzt wiedermit dem TSVG noch tiefer in die Regulierungskiste. Das ist nichtunsere Welt. Wir haben längst den schnellen, unkompliziertenArztzugang, die intensivere Betreuung, bessere Vergütung und dieklare Aufwertung der sprechenden Medizin am Netz." Investitionen von618 Millionen Euro im Jahr 2017 in die Alternative Regelversorgungseien laut AOK-Chef hervorragend angelegtes Geld. Die AOKBaden-Württemberg hätte im gleichen Zeitraum in der Regelversorgungglatte 50 Millionen Euro mehr ausgegeben - bei nachweisbarschlechterer Versorgung der Versicherten. Hermann: "Undselbstverständlich bleiben wir nicht stehen. Mit Nephrologie,Pulmologie und HNO wird die Alternative Regelversorgung 2019 umweitere Facharztgebiete erweitert, und die Vernetzung in RichtungKrankenhausversorgung werden wir im nächsten Jahr im Bereich Knie-und Hüft-OPs starten."Für Dr. Berthold Dietsche, Vorsitzender des HausärzteverbandesBaden-Württemberg, liegt der Erfolg der letzten zehn Jahre vor allemdarin, dass "die HZV nachhaltig die richtigen Antworten aufKernprobleme der ärztlichen Selbstverwaltung gibt". Dazu zähle vorallem eine leistungsgerechte Honorierung ohne Budgetierung, eineeinfache Abrechnung für die nur noch zwei Stunden, statt zwei Tagebenötigt werde und ein verbindliches Einschreibesystem. Dieses seidie Voraussetzung für eine wirksame Versorgungssteuerung. Pro Jahr2,1 Millionen mehr Hausarztkontakte und 1,2 Millionen wenigerunkoordinierte Facharztkontakte in der HZV im Vergleich zurRegelversorgung zeigten, dass die Koordination funktioniert. Mit derHZV sei es darüber hinaus gelungen, eine konsequente Verpflichtungzur Fortbildung mit hausärztlichen Themen zu etablieren. Vierspezielle Fortbildungen pro Jahr seien Pflicht. Aus Sicht vonDietsche sei die HZV-Teilnahme außerdem ein entscheidenderWettbewerbsvorteil bei der Nachfolgeplanung. Praxen mit einem hohenAnteil an HZV-Patienten steigerten ihren Wert und seien grundsätzlichattraktiver für den Ärztenachwuchs. Sie gäben einerseitsPlanungssicherheit für Investitionen und laufende Kosten,andererseits fördere die HZV Teamstrukturen und arbeitsteiligeStrukturen - Kriterien, die für junge Ärztinnen und Ärzte einen hohenStellenwert hätten.Wichtig sei auch eine strukturierte und verbindliche Anbindung andie Facharztebene, wie Dr. Norbert Smetak, stellvertretenderVorsitzender von MEDI Baden-Württemberg und BNK-Bundesvorsitzenderunterstreicht: "In den Haus- und Facharztverträgen gibt es eindeutigeRegelungen bezüglich des Zeitrahmens, in dem ein Patient eineBehandlung bekommen muss. Das ist deswegen möglich, weil in diesenVerträgen, im Gegensatz zum Kollektivvertrag, jeder Behandlungsfallbezahlt und nicht bei Überschreitung eines Budgets einfach gestrichenund damit nicht bezahlt wird. Das macht nicht nur dieTerminservicestellen überflüssig, sondern der Patient kann sichweiterhin an den Arzt seines Vertrauens wenden, stattweitervermittelt zu werden."Die HZV und die Facharztverträge seien auf die Versorgung akuterund chronischer Krankheiten ausgerichtet und die Schnittstellenzwischen den beiden Versorgungsebenen abgestimmt, so Smetak. "Aberbisher findet der Austausch von Arztbriefen in der Regel immer nochper Post oder Fax statt", betont er mit Blick auf das kommendeIT-Vernetzungsprojekt. Diese Tatsache und das jahrelange Gerangel aufBundesebene um die elektronische Gesundheitskarte seien Grund genug,die Vernetzung auf Landesebene zu forcieren, so die Vertragspartnerunisono. Kaum eine der derzeit zahlreichen IT-Initiativen imdeutschen Gesundheitswesen könne auf eine vergleichbareVertragskonstruktion und eine seit zehn Jahren gelebte undeingespielte, analoge Vernetzung zurückgreifen.Auf Basis der dort entwickelten und gelebten "Kultur derZusammenarbeit" sollen ab dem ersten Quartal 2019 zunächst mit dreiIT-Anwendungen sukzessive digitale Strukturen aufgebaut werden, umdie Qualität der Alternativen Regelversorgung auch online nachhaltigzu sichern: das sind der elektronische Arztbrief, die elektronischeArbeitsunfähigkeitsbescheinigung (E-AU) und das elektronischeMedikationsdossier (Hauskomet). Der E-Arztbrief wird erstmals klardefinierte Informationen bei Überweisung und Rücküberweisungstrukturiert, und damit digital verarbeitbar, in Echtzeit zurVerfügung stellen. Die E-AU vereinfacht und beschleunigt dieVerarbeitung, sodass zum Beispiel Krankengeld noch schneller an dielangzeiterkrankten Versicherten überwiesen werden kann. Das hausärztlich koordinierte Medikationsdossier zeigt allen an der Behandlung beteiligten Praxen die medikamentöse Therapie an. Änderungen oder Ergänzungen von Fachärzten werden so lange unter Vorbehalt angezeigt und protokolliert, bis sie vom Hausarzt bestätigt und übernommen werden. Derzeit nehmen knapp 5.000 Haus- und Kinderärzte und 2.500 Fachärzte und Psychotherapeuten an den Verträgen im Südwesten teil. Sie verantworten gemeinsam die Versorgung von 1,6 Millionen HZV-Versicherten und mehr als 625.000 Versicherten im gemeinsamen Facharztprogramm von AOK Baden-Württemberg und Bosch BKK.