10 Jahre Genussschauspiel im Hotel Alpenhof - Ein kulinarisches Feuerwerk der Extraklasse - BILD

Das 4-Sterne-Superior Hotel Alpenhof in Hintertux, Tirol begeisterte beim 10. Genussschauspiel erneut mit kulinarischen Kreationen auf höchstem Niveau. Vom 9. - 11. Oktober waren die renommierten Köche Adi Bittermann, Hannes Hell und Martin Sieberer zu Gast bei Küchenchef und Haubenkoch Alexander Hönigsberger und bewiesen einmal wieder, das Kochen eine Kunst und Genuss ein Freudenerlebnis für alle Sinne ist.

Regionalität, ein hoher Anspruch an die Qualität der Zutaten und eine kreative Umsetzung der Gerichte - das zeichnet die Küche von Küchenchef Alexander Hönigsberger aus. Während der 10. Jubiläumsausgabe des Genussschauspiels durfte man diese feine Kombination umgesetzt von einem Kreativteam der Extraklasse erleben. An drei ausgebuchten Abenden, die jeweils unter einem anderen, kulinarischen Stern standen, durften sich die Gäste verwöhnen lassen - im eleganten, heimeligen Ambiente des Alpenhofs als feine Umrahmung.

Zwtl.: Geschmackserlebnis auf Zillertalerisch mit Hannes Hell

Den Anfang nahm die Genussreise am Dienstag mit einem 9-Gänge-Galadinner unter dem Motto "Genuss auf Zillertalerisch". Zusammen mit "Metzgerwirt" Hannes Hell nahm Alexander Hönigsberger und sein engagiertes Küchenteam die Gäste auf wahre Höhenflüge der Kochkunst mit. Dafür sorgte die regionale, der Herbstzeit entsprechenden Zutatenwahl, ihre kreative Kombination sowie kunstvolle Anrichtung und die feine Bierbegleitung von Zillertal Bier.

Zwtl.: Grillleidenschaft mit Adi Bittermann

Glühend heiß und leidenschaftlich gestaltete sich der Mittwoch, als der preisgekrönte Grillmeister Adi Bittermann, ganz in seinem Element, den Grill anwarf und den Gästen im besonderen Ambiente des 400 Jahre alten Kulturdenkmals Mehlerhaus auftischte. Die geschmacksintensiven Gaumenfreuden bewiesen in jeder Hinsicht, was die Grillkunst so alles vermag.

Zwtl.: Wine & Dine mit Martin Sieberer

Am Donnerstag folgte dann der krönende Abschluss der Genusstage mit dem 7-gängigen-Galadinner "Wine & Dine", bei dem Alexander Hönigsberger mit 3-Hauben-Koch Martin Sieberer mit einem wahren Genuss-Feuerwerk für einen weiteren besonderen Höhepunkte sorgten. Die Top-Weingüter Müller-Grossmann (Kremstal) und Fritz Wieninger (Wien) lieferten dazu die hervorragende Begleitung für einen glanzvollen Abend.

Das Genussschauspiel hat erneut gezeigt: Man braucht nicht Sprache oder Pinsel um Kunstwerke zu erstellen. Eine Küche und ein Team aus kreativen Kochkünstlern tut es auch - für Gedichte am Teller, die auf der Zunge zergehen. Das nächste Genussschauspiel findet von 5. - 12. Oktober 2019 statt.