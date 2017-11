10 Jahre GWQ - 10 Jahre Arzneimittel-Rabattverträge: GWQ erwirtschaftet Rabatte in Höhe von 1,7 Milliarden Euro

Berlin (ots) - Aus Anlass ihres zehnjährigen Bestehens zieht dieGWQ eine positive Bilanz ihrer wettbewerblichen Selektivverträge. Siebündelt dabei die Interessen von 68 Krankenkassen mit insgesamt 12,7Mio. Versicherten. Dadurch war es möglich, jede Kasse unabhängig vonihrer Größe am Erfolg der Selektivverträge zu beteiligen.Im Arzneimittelmanagement wurden in den vergangenen 10 JahrenRabatterlöse in Höhe von ca. 1,7 Milliarden Euro erreicht. "Die GWQbeweist mit dieser Kooperation, dass auch kleinere Krankenkassen imVertragswettbewerb erfolgreich sein können", erklärte GWQ-VorstandDr. Johannes Thormählen in Berlin. Am Beispiel derArzneimittel-Rabattverträge könne anschaulich gezeigt werden, dasssich Qualität und Wirtschaftlichkeit in der gesetzlichenKrankenversicherung mit Hilfe von Selektivverträgen gut vereinbarenlassen.Allein im Jahr 2016 hat die GWQ rund 320 Millionen EuroRabatterlöse erreicht (von 3,9 Milliarden EUR in der GKV insgesamt).Das ist angesichts der relativ günstigen Morbidität der vertretenenVersichertengemeinschaft ein überdurchschnittlicherVerhandlungserfolg.Die Behauptung der Arzneimittelhersteller, Rabattverträge seiendie Ursache von Lieferengpässen, wies Thormählen zurück. So seien z.B. im Juli 2017 von über 5.000 Rabatt-Arzneimitteln der GWQ wenigerals ein Prozent nicht verfügbar gewesen. Auch die These, dieRabattverträge führten zur Oligopol-Bildung auf dem deutschen Markt,entbehre jeder Grundlage. 2017 waren 213 Anbieter mitGenerika-Präparaten im deutschen Markt vertreten (Quelle: ABDAArtikelstamm Juli 2017). Im Vergleich zu 2006 sei bis 2016 derBruttoumsatzanteil der 10 umsatzstärksten Hersteller im Generikamarktsogar 3 Prozent gesunken (50 % zu 53 %, Quelle: AMVR 2017).Zum Problem der sog. "Mischpreise", die für neue Arzneimittel nachder frühen Nutzenbewertung verhandelt werden, erklärte Thormählen:"Hier geht es um eine Unschärfe, mit der man leben kann. Dennletztlich sollte das Ergebnis vom "budget-impact" her für die gesamteGKV gleich sein - egal ob ein Mischpreis oder ein transparenter Preisje Population mit bzw. ohne Zusatznutzen gebildet wird." Wichtig seivor allem, den Ärzten durch einfache und schnell zugänglicheInformationen in den Arzneimittelinformationssystemen (AIS) Hinweisezur "Wirtschaftlichkeit im Einzelfall" zu geben. Eine adäquateAbbildung der Präparate mit / ohne Zusatznutzen sei eine derdrängendsten Aufgaben des neuen AIS. Auf die konkretisierendeVerordnung aus dem Gesundheitsministerium dürfe man gespannt sein.Die GWQ ServicePlus AG ist ein von Betriebskrankenkassen gegründetesDienstleistungsunternehmen. Sie versteht sich als Gemeinschaftmittelständischer Krankenkassen, für die sie innovative Lösungen zurVerbesserung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgungentwickelt. Die Verträge und Dienstleistungen der GWQ können vonallen Krankenkassen als Aktionärs- oder Kundenkasse in Anspruchgenommen werden.Pressekontakt:Oliver Harks, Bereichsleiter EinkaufsmanagementTelefon: 02 11 75 84 98 26E-Mail: oliver.harks@gwq-serviceplus.deGWQ ServicePlus AGTersteegenstraße 2840474 Düsseldorfwww.gwq-serviceplus.deOriginal-Content von: GWQ ServicePlus AG, übermittelt durch news aktuell