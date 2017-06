10 Jahre Finanzkrise

Itzehoe (ots) - Auf dieses Jubiläum hätte die Welt gernverzichtet: In diesen Tagen jährt sich der Ausbruch der weltweitenFinanzkrise zum zehnten Mal. Anleger hätten darunter stark gelitten,und für viele gelte das immer noch, sagt Jörg Wiechmann,Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC). Doch das vergangeneJahrzehnt habe eine Erkenntnis bestätigt: Das Investment in Aktienbewähre sich auch in schweren Zeiten.Was im Jahr 2007 mit einem Vertrauensverlust auf demUS-Immobilienmarkt begann, brachte bald Banken weltweit ins Wanken,viele mussten mit Steuergeldern gerettet werden - eineinternationale Staatsschulden-Krise war die Folge. "Als Retter derletzten Instanz warfen die Notenbanken die Geldpressen an und senktendie Zinsen ab 2009 schrittweise auf null Prozent", erläutertWiechmann. Das habe auch politisch Folgen, denn die immenseUmverteilung des Vermögens von unten nach oben quittiere der Wählermit Protestwahlen.Denn die Konsequenzen der Krise treffen Anleger hart. Sparguthabenverloren seit 2009 kontinuierlich an Wert, inflationsbereinigt einProzent pro Jahr, so Wiechmann. "Kaum besser ergeht es Anlegern mitLebens- und Rentenversicherungen, da diese ebenfalls den Großteil derKundengelder in Zinsanlagen investieren." Für Immobilienanleger sehees etwas besser aus, in den USA weniger als hierzulande.Klarer Sieger im Vergleich der Anlageklassen seien die Aktien:Auch der Index DAX sei zunächst abgestürzt, notiere aber jetzt beifast 13.000 Punkten. Damit stehe er rund 80 Prozent höher als vorAusbruch der Krise, was einer Rendite von mehr als sechs Prozent proJahr entspreche, sagt Wiechmann und stellt fest: "Langfristig bleibenAktien allen Krisen zum Trotz unschlagbar."Pressekontakt:Nils PetersenItzehoer Aktien Club GbRViktoriastraße 1325524 ItzehoeTel. +49 (0) 4821 6793 36Fax +49 (0) 4821 6793 19E-Mail: petersen@iac.dePressefotos finden Sie hier:http://iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotosOriginal-Content von: Itzehoer Aktien Club GbR, übermittelt durch news aktuell