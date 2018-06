10 Jahre Fête de la Musique / Hannover feiert ein Jubiläum der Musik und Weltoffenheit

Hannover (ots) - Am 21. Juni feiert Hannover von 15 bis 23 Uhr(erste Mitmachangebote ab 14.15 Uhr) an 40 Bühnen-Standorten (In- undOutdoor) mit rund 1.200 lokalen, regionalen und internationalenMusikerInnen und zeitgleich mit 1.000 weiteren Städten rund um denGlobus die Fête de la Musique. In diesem Jahr gibt es noch einenzusätzlichen Grund zum Feiern. Zehn Jahre, seit 2008, wird dasehemals aus einem Pariser Straßenfest entstandene Musikfestival schonin der UNESCO City of Music Hannover gefeiert und von derLandeshauptstadt Hannover als Veranstalterin ausgerichtet.Auch 2018 heißt es wieder: Ganz gleich ob Jazz, Klassik und Souloder Rock, Pop und Elektro - die Fête de la Musique hat für alleBesucherInnen etwas im Angebot. In diesem Jahr steht das Musik-Eventganz im Zeichen des Jubiläums; die BesucherInnen können sich aufgroßartige KünstlerInnen und eine kreative Jubiläumsmeile mitvielseitigen Mitmachangeboten freuen."10 Jahre Fête de la Musique in Hannover bedeuten zehn JahreKultur, Freude an der Musik und Weltoffenheit. Sie stehen fürVielfalt, Völkerverständigung und Toleranz. Das zeichnet Hannoveraus. Die Veranstaltung lebt vom Engagement vieler Musikerinnen undMusiker, Kooperationspartner und Sponsoren. Ein großes Dankeschön fürdiesen tollen Einsatz aller Beteiligten", so Ralf Sonnenberg, Leiterdes städtischen Eventmanagements.Die Landeshauptstadt Hannover (LHH) als Veranstalterin wird auchin diesem Jahr von mehr als 50 KooperationspartnernInnen undSponsorInnen unterstützt.Internationale AtmosphäreAm Kröpcke, der Marktkirche und dem Schillerdenkmal gibt es einbuntes Programm:Musikalische Beiträge aus Hannovers Städtepartnerschaften findensich am Kröpcke, so etwa aus der Stadt Blantyre, mit der Hannovereine nunmehr 50-jährige Partnerschaft verbindet. Ebenfalls dabei sindMusikerInnen der Partnerstädte Rouen und Poznań. Für weitereinternationale Musikalität sorgen Live-Acts aus den UNESCO Cities ofMusic Liverpool, Glasgow, Varanasi/Indien und Adelaide. Die Bühne ander Marktkirche gehört musikalisch wie optisch traditionell zu denHöhepunkten der "Fête" in Hannover. Das Kulturzentrum Faust e.V. undRadio Leinehertz 106.5 präsentieren hier das musikalische Programm,das zwischen Alternative-Rock, deutschem Hip-Hop und Weltmusik mitReggae- und Balkanelementen changiert.Die "30666 Metal Stage"Im vergangenen Jahr gehörte die Metal-Szene noch zu den Exoten derFête. Dieses Jahr gibt es ein umfangreiches Programm: Nicht wenigerals acht Metal-Bands werden auf der "30666 Metal Stage" amSchillerdenkmal auftreten, sieben Gruppen aus Niedersachsen, dieachte Band "Solence" aus der UNESCO City of MusicNorrköping/Schweden. Außerdem bietet der neu gegründeteHannover-Metal-Zusammenschluss "30666" ein Kinder-Metal-Schminken an.Dieser hat die Schirmherrschaft über die Metal-Bühne und möchte damitin und um Hannover mehr Raum für die Szene schaffen. Die Idee dazuhatten Hendrik Deutsch, Metalhead und Bildungsreferent für Pop undRock an der Landesmusikakademie Niedersachsen und Alice Moser,Koordinatorin der UNESCO City Of Music, Stadt Hannover.10-Jahres-Meile: Rückblick-Weitblick-DurchblickIn der Einkaufsstraße vom Kröpcke bis zum Schillerdenkmal lädt die10-Jahres-Meile zum Mitmachen, Verweilen, zur Rückschau und zumPerspektivwechsel ein. An zehn Aktionspunkten werden dieBesucherInnen zum Jubiläum der "Fête" in Hannover besonders in dieGestaltung miteinbezogen. So können sie an der Tweetwall und in derFotobox persönliche Eindrücke zur "Fête" hinterlassen. Von einerHebebühne in zehn Metern Höhe haben BesucherInnen einen gutenRundum-Blick. Die Wohnzimmer-Lounge mit antiken Sofas undmusikalischer Untermalung lädt zum Verweilen ein. Eine Chronologieder letzten zehn Jahre in Form einer Fotowand, lässt nostalgischeRückblicke zu. Außerdem können die BesucherInnen an einem interaktivgestaltbaren Kunstwerk von Franz Betz mitwirken und es mitgestalten.5 Jahre Cirque Électrique - Das Festival im FestivalSeit 2014 verwandelt sich die Goseriede einmal im Jahr undpünktlich zur "Fête" in ein buntes Elektro-Festival: Den CirqueÉlectrique. In diesem Jahr bieten zum fünfjährigen Jubiläum rund 30DJs und Live-Acts auf vier hochwertig beschallten Bühnen amGoseriedeplatz einen facettenreichen Querschnitt der elektronischenTanzmusik. Neu beim Cirque Électrique sind außerdemNachwuchskollektive wie Upperground und SNNTG e.V.Neue BühnenpartnerInnen und HighlightsIn diesem Jahr stehen Attraktionen rund um das Jubiläum auf der10-Jahres-Meile zwischen Kröpcke und Schillerdenkmal im Fokus. Die10-Jahres-Meile bietet BesucherInnen die Möglichkeit, anverschiedenen Aktionspunkten das Jubiläum kreativ mitzugestalten. AmSchillerdenkmal werden mit dem "30666 Metal-Stammtisch" zudemerstmals ausschließlich Metalbands auf der "30666 Metal Stage"auftreten.Daneben konnten in diesem Jahr neue Partner gewonnen werden.Darunter das Restaurant heimW, der Verband unabhängiger Tonträger(VUT) am Opernplatz und Linden Legendz in der Knochenhauerstraße. AmBallhof sind es die Jazzmusiker-Initiative Hannover e.V. (JMI), derKulturpalast und die Hochschule für Musik, Theater und Medien(HMTMH).Die Bühnen und PartnerInnen:1. Kröpcke - Partner: Kulturbüro, Antenne Metropole, MusikZentrumHannover, The Tagore Cente - Embassy of India2. Kröpcke Uhr - Partner: Kultur-Raum Region Hannover e. V.3.Hauptbahnhof - Partner: Niedersächsischer Chorverband4.VHS Hannover - Partner: Freundeskreis Hannover, VolkshochschuleHannover, annaleine5.Opernplatz - Partner: PPC Music, VUT Nord6.Platz der Weltausstellung - Partner: Der ParitätischeNiedersaschen, Paritätisches Jugendwerk, Glückspirale7.Ka:Punkt - Ka:Punkt8.Marktkirche - Radio Leinehertz 106.5, Faust9.Schrottdenkmal/ Am Hohen Ufer - Fachhochschule des Mittelstandes10.Historisches Museum - Historisches Museum11.Am Holzmarkt - Hannover Concerts12.Ballhof - Jazzclub Hannover, Teestübchen Hannover, ForumHannöversches Aldstadtforum, JMI, Tonhalle e.V., Kulturpalast13.Ballhof Café - Radio Leinehertz 106,5, junges schauspiel hannover14.Café Glücksmoment - radio leinehertz, Café Glücksmoment15.Knochenhauer Stage - Linden Legendz16. - 17. Orange Club Lounge - Indoor & Outdoor18. Andreaestraße - MusikZentrum Hannover19. Limburgstraße - Rockmobil, Vapiano20. Openstage - Fairkaufhaus 21. Steintor - LandeshauptstadtHannover, Fachbereich Kinder und Jugendarbeit, JugendgerechteKommune, UJZ Glocksee e.V., MusikZentrum Hannover, Step Hannover22. Schillerdenkmal - 30666 Metal Stammtisch23. - 26. Goseriede - Partner: Yippie Records, Fuchsbau Festival,Lieber Klub, Observer, SNNTG Festival, Upperground Kollektiv27. Anzeiger Hochhaus/Schalterhalle - Partner: Musikschule Hannover28. Kestnergesellschaft - Kestnergesellschaft29. Aegidienkirche - Band Akademie Hannover, Evangelisch-lutherischerStadtkirchenverband Hannover30. Markthalle - Souls in Motion31. Hannah-Ahrendt-Platz - Clownwelten32. Féte in der Klinik - Klassik in der Klinik e.V.33 - 36. Niki-de-Saint-Phalle-Promenade - Center- undWerbegemeinschaft Niki-de-Saint-Phalle-Promenade e.V.37. - 38. 10 Jahres Meile - MusikZentrum, Musikland Nds.39. heimW - heimW40. Marktkirche Indoor - Musikschule, MarktkircheHintergrund zur "Fête de la Musique"Die "Fête de la Musique", das größte Musikfest der Welt, findetimmer am längsten Tag beziehungsweise in der kürzesten Nacht desJahres statt. Menschen kommen an diesem Tag zusammen, machen Musik,spielen dabei ohne Gagen und tauchen die Stadt in ein einzigesFestival. Die "Fête de la Musique" entstand 1982 als Fest derStraßenmusik in Frankreich und wird in Hannover seit 2008 jedes Jahrzum Sommeranfang (21. Juni) gefeiert. Bands, Chöre, DJs, SolistInnenund Orchester aller Art erklären die gesamte Innenstadt zu ihrerBühne.