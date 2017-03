10 Jahre Equal Pay Day - der Sozialverband SoVD zieht Bilanz / Presseeinladung

Berlin (ots) - Seit zehn Jahren mobilisieren die Frauen imSozialverband SoVD deutschlandweit Mitstreiterinnen und Mitstreiterfür mehr Lohngerechtigkeit. Inzwischen ist die anfänglicheProtestaktion weniger Frauen zu einer bundesweiten Kampagne geworden.Jährlich zeigt der SoVD an inzwischen über 124 Standorten Flagge.Eine Kundgebung mit dem DGB und dem Deutschen Frauenrat vor demBrandenburger Tor hat seit Jahren einen festen Platz imTerminkalender der politischen Akteure in der Bundeshauptstadt."In diesem Jahr ziehen wir aus Anlass des zehnjährigen Jubiläumsdes Equal Pay Day grundlegend Bilanz. Im Zentrum steht die Fragedanach, was wir bisher erreicht haben. Und auf dieser Grundlageerneuern wir unsere Forderungen an die Politik. Denn einetatsächliche Lohngerechtigkeit ist nach wie vor nicht real", erklärtEdda Schliepack, die Sprecherin der Frauen im SoVD.Edda Schliepack schätzt die Einkommenssituation vieler Frauen alsfolgenschwer ein. "Es geht nicht einfach nur darum, dass Frauen unterder ungleichen Bezahlung gegenüber Männern leiden. Im schlimmstenFall wartet am Ende des Erwerbslebens die Altersarmut", sagt dieSprecherin der Frauen im SoVD. "Frauen verdienen mehr. Dafürdemonstrieren wir auch in diesem Jahr. Und darüber wollen wir mit derBundesregierung, Sachverständigen und unseren Bündnispartnern am 22.März in Berlin diskutieren."Der Equal Pay Day markiert den Tag, bis zu dem Frauen über denJahreswechsel hinaus arbeiten müssten, um rechnerisch auf dasdurchschnittliche Jahresgehalt ihrer Kollegen zu kommen. Seit 1919kämpft der SoVD für eine eigenständige wirtschaftliche und sozialeSicherung der Frauen. Der Verband vertritt die Interessen dergesetzlich Rentenversicherten, der gesetzlich Krankenversicherten,der pflegebedürftigen und behinderten Menschen.Presseeinladung / Informationen zur Veranstaltung 10 Jahre EqualPay Day - Eine Forderung wurde zur Kampagne:10 Jahre Equal Pay Day - Unsere Forderung wurde zur KampagneMittwoch, 22. März 201711.00 bis 13.33 Uhr Rotes Rathaus, Festsaal Rathausstraße 15,10178 BerlinTeilnehmer:Elke Ferner, Parlamentarische Staatssekretärin des BMFSFJ SoVDAdolf Bauer, Präsident des SoVD Edda Schliepack,Bundesfrauensprecherin und Präsidiumsmitglied des SoVDBitte akkreditieren Sie sich formlos per E-Mail:pressestelle@sovd.deSovd.de/EPDSoVD.de/arm-im-alter #liebernichtarmdran 100 Jahre SoVD:sovd.de/100Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell