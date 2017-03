10 Jahre Edeka-Reisen / Großes Jubiläums-Gewinnspiel (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Edeka-Urlaubsangebot "Aus Liebe zum Reisen" feiert sein10-jähriges Jubiläum und verlost Traumreisen in 10 Länder dieserWelt. Mit Reisepreisen im Wert von über 55.000 Euro startet eines derganz großen Jubiläumsgewinnspiele heute online aufwww.aus-liebe-zum-reisen.de.Highlights der insgesamt 42 ReisepreiseDer Hauptgewinn im Wert von 13.000 Euro ist eine Fahrt imZarengold-Sonderzug auf der berühmtesten Bahnstrecke der Welt vonMoskau nach Peking. Der 2. Preis verwöhnt die Gewinner auf Mauritiusin einem der beliebtesten Golf- und Spa-Resorts der Insel. Der 3.Preis lockt mit Paris als An- und Abreise-Ort einer High-ClassFlusskreuzfahrt entlang der Naturschönheiten Frankreichs.10 Jahre Edeka-Aus Liebe zum ReisenWas als schmaler Handzettel beim größten deutschenLebensmittelhändler begann, ist zum Reiseheft "Edeka - Aus Liebe zumReisen" herangewachsen. Heute erscheint das Jubiläumsheft - wieder amMonatsersten wie seit 10 Jahren zuverlässig und vertrauenswürdig -in allen teilnehmenden Edeka-Märkten. Bundesweit erscheint dasReiseangebot auf www.aus-liebe-zum-reisen.de.Ein herausragend gutes Preis-Leistungsverhältnis zeichnet alleReisen vom Preiseinstiegsangebot bis zur Premiumreise aus. Edeka -Aus Liebe zum Reisen Stammkunden verreisen mehrfach im Jahr. Siebuchen am häufigsten Reisen aus den Rubriken "Pärchen-Special" zuOrten der Romantik, dem Komfort oder der puren Erholung und aus "2:1Angebote", bei denen zwei Personen reisen, aber nur eine berechnetwird. Der Jahresurlaub wird inzwischen mit Vorliebe an DeutschlandsKüsten verbracht oder auch an Bord namhafter Fluss- undKreuzfahrtschiffe mit ausgewählt schönen Routen.Beratung, Information und Buchung erhalten Edeka-Kunden bereitsseit der Erstausgabe persönlich durch Reisefachkräfte. ZurTelefonberatung ist das Reiseportal www.aus-liebe-zum-reisen.dehinzugekommen und der Reise-Newsletter, der Abonnenten tagesaktuellüber Reise-und Freizeitideen informiert sowie über besondere Eventsund Gewinnspiele - so auch über das heute startendeJubiläumsgewinnspiel.Pressekontakt:Felicitas Reddig, PressesprecherinT 040 8000 84 522, F 040 8000 84 900E-Mail: presse@reddig-partner.deR&P Touristik GmbH, Kaiserkai 69, 20457 HamburgInternet: www.rupgroup.deOriginal-Content von: R&P Touristik GmbH, übermittelt durch news aktuell