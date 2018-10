Beemster / Nordholland (ots) -- Auf der Weide und im Kuhstall- Tierwohl macht die Milchkuh glücklich- Kuh-Kompass verbessert Tierschutz für Kühe- Messbarkeit schafft NachhaltigkeitAb Ende Oktober beginnt die jährliche die Ruhephase der Natur unddraußen wächst bald nicht mehr viel Fressbares. Zeit, die Kühe vonder Weide in den Stall zu holen. Seit Jahren ist der Weideabtrieb einfester Arbeitsschritt auf den Höfen der nordholländischen KäsereiBeemster-CONO Kaasmakers - und noch immer nicht selbstverständlichfür jede europäische Milchkuh. Denn nur Tiere mit Weidegang können inder dunklen Jahreszeit überhaupt zurückgehen in den Stall. WennBertha, Lotte & Co. also bald ihre Sommerweiden verlassen, dürfen siesich auf ihren komfortablen Stall freuen. Mit Massagebürsten, weichenLiegeflächen, viel Platz, Luft, Licht, immer Wasser und reichlichFutter sowie bester Gesundheitsprophylaxe gleichen diese Ställe inden Augen einer Kuh eher einem Wellness-Hotel als einer moderatenBleibe.Pionier bei Weidegang mit SystemDie kleine Molkerei-Genossenschaft Beemster ist Vorreiter derMilch-Branche bei Nachhaltigkeit und Tierwohl für Milchkühe. EinBlick in die "tierische Wohlfühlhistorie" zeigt den Pioniergeist derNordholländer, womit sie seit vielen Jahren den Sektor antreiben:Schon 2002 führten die Genossen Weidegang mit relevanten Weideprämienfür die 460 Milch-Bauern ein zu einer Zeit, als Stallhaltungssystemezur Norm in der Milchviehhaltung zählten. Sie waren die ersten inEuropa, die sich hierum aktiv und systematisch bemühten. EineVerbesserung des Tierwohls für die Milchkühe war erklärtes Ziel, dennman befand, nur glückliche Kühe geben leckere Milch. Und die wollteman zur Herstellung des leckeren Beemster-Käses gerne von den eigenenErzeugern bekommen. Jede Beemster-Kuh hat dazu heute ihr eigenes"Fußballfeld" zum Grasen. Dies ist ein Vorteil der FlächenprovinzNoord-Holland mit ihren vielen saftigen Weiden direkt an den Höfen.Weltneuheit: Nachhaltigkeit auf dem Hof messbar machen2008 folgte die Einführung von "Caring Dairy", wörtlich übersetztin etwa "fürsorgliche Milchwirtschaft". Unter diesem Namenimplementierten die Bauern das erste systematischeNachhaltigkeits-Management-System der Welt für Milchhöfe,ursprünglich von Ben & Jerry's und der niederländischen UniversitätWageningen entwickelt. Das Eis wird auch heute noch aus Milch vonCaring Dairy-Höfen erzeugt. Genau wie für Weidegang erhalten dieBeemster-Bauern auch für ihre Teilnahme an Caring Dairy gute Prämiensowie viel inhaltliche Unterstützung seitens derKäserei-Genossenschaft. Das System ermöglicht seither systematischesMessen, Implementieren und Auswerten von Prozessen auf denBeemster-Höfen und erst hierdurch wurde es möglich, dieNachhaltigkeit insgesamt und speziell das Tierwohl der Milchkühekonsequent zu verbessern. So haben die Bauern bis zum 10. Geburtstagdes Systems in diesem Jahr viele Verbesserungen zum Wohl der Tiereumgesetzt. Erst die Vielzahl an großen und kleinen Erfolgen aufvielen Betrieben ermöglicht, dass das Wohl der Tiere, der Umwelt undder Bauern sich auf breiter Ebene insgesamt verbessert. Dies reichtvon 180 Tagen Weidegang über flächendeckende Fellbürsten, garantiertweiche Liegeflächen in allen Ställen, deutlich gesunkenemAntibiotika-Einsatz, Weidevogel-Schutz, Förderung der Artenvielfalt,Einsatz von erneuerbaren Energien, integrativen Höfen und vielem mehrbis hin zu einer großen Errungenschaft, dem "Kuh-Kompass".Kuh-Kompass: Vorbeugen ist besser als heilenMit diesem Messinstrument für Tierwohl können die Bauern seit 2009viel besser als vorher das Wohl ihrer Tiere präventiv in den Blickund in den Griff bekommen. Bauer und Tierarzt schauen zweimaljährlich nach vielen Parametern rund um die Gesundheit der Tiere,deren Futter und Unterbringung. Ein Diagramm zeigt auf einen Blickdas Verbesserungspotenzial pro Thema. Auf diese Weise kann jederBeemster-Bauer bei kritischen Zuständen leicht vorsorgliche Maßnahmenergreifen anstatt erst zu handeln, wenn das Problem bereitsaufgetreten ist. Entwickelt wurde der Kuh-Kompass von Fachleuten derKäserei zusammen mit Veterinär-Experten. Später gab man ihn mit derAbsicht einer Standardisierung von Tierwohl auf Milchhöfen für diegesamte Branche frei.Nachhaltige "Grünste Käserei" mit traditionellem HandwerkIm November 2014 drückte Ihre Majestät, Königin Máxima derNiederlande, auf einen symbolischen Knopf. Und eröffnete damit dienachhaltige "grünste Käserei" der Welt aus Holz und Glas, die neueBeemster-Käserei. In der einzigen Produktionsstätte derGenossenschaft erfährt die nachhaltige Milch pfleglichen Umgang,damit aus ihr köstlicher Käse werden kann. Viele besondereProduktionsschritte, wie zum Beispiel das Rühren des Käsebruchs vonHand in offenen Wannen, sind inzwischen einzigartig in derniederländischen Gouda-Erzeugung.Kein GVO macht alle frohEin in der deutschen Lebensmittel-Branche heiß diskutiertes Themafindet bis 2020 auch Umsetzung auf den Beemster-Höfen: einegarantiert gentechnikfreie Kuh-Fütterung sowie eine über alle Etappenzertifizierte Erzeugung nach deutschem VLOG Standard (VerbandLebensmittel ohne Gentechnik). Die einzelne Umstellung aller Höfeläuft bereits.Bei Beemster-Cono Kaasmakers ist man sich einig: 10 Jahre "CaringDairy" haben Kühen, Umwelt und Menschen viel Gutes gebracht - und esliegen für die Zukunft noch viele neue Herausforderungen auf dem Wegzu immer tiergerechterer Haltung und nachhaltigerem Umgang mit allenRessourcen. Bester Geschmack, traditionelle, handwerkliche Erzeugungund Nachhaltigkeit sind fester Bestandteil der Philosophie - zumWohle von Menschen, Tieren und Umwelt. Den leckeren Beemster gibt esin Deutschland übrigens nur an der Käsetheke.Pressekonferenz "10 Jahre Tierwohl bei Beemster dank Caring Dairy"Mittwoch, 10.10.2018, 13h30-16h00 Food Hotel, Langendorfer Straße155, 56564 Neuwied Um Anmeldung wird gebetenc.langen@lucka-langen.de, 02403/55719-25Pressekontakt:Christa LangenBeemster NachhaltigkeitskommunikationLucka & Langen PR BürogemeinschaftTel. 02403/55719-25c.langen@lucka-langen.deOriginal-Content von: Beemster / Cono Kaasmakers, übermittelt durch news aktuell