10 Jahre Asklepios Campus Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -- Campus der Semmelweis Universität Budapest hat sich etabliert- Studenten geben sehr gute Noten und ziehen den Campusstaatlichen Studienplätzen vorDer Asklepios Campus Hamburg (ACH) der Semmelweis Universität(Budapest) feiert sein 10-jähriges Bestehen. Dazu fand am Freitag aufdem Panoramadeck im Emporio Hamburg eine Feier mit 500 geladenenGästen statt. Grund zum Feiern bot nicht nur das Jubiläum: DerAsklepios Campus Hamburg zählt inzwischen zu den bestennicht-staatlichen Anbietern universitärer Medizinausbildung inDeutschland. Das ist nicht nur die Auffassung von Dozenten undStudenten, auch aus dem Medizinausschuss des Wissenschaftsratserhielt der ACH Gratulationen zu seinem Ausbildungsmodell. DieQualität lässt sich an Zahlen und Fakten ablesen: Über 3 Bewerbungengehen pro Studienplatz für den klinischen Studienabschnitt ein mitsteigender Tendenz, rund 25 Prozent der Studenten der Semester 5 - 7erhalten im Schnitt jeweils 3 Studienplatzangebote von staatlichendeutschen Universitäten wie Heidelberg, Göttingen, München oderFreiburg und entscheiden sich trotzdem für den ACH, die maximaleDozenten-/Studenten-Relation ist 1:65 bei Vorlesungen und 1:8 beiKursen, 90 Prozent der Dozenten sind mindestens promoviert und 20Prozent sind habilitiert, die Abbrecherquote unter den 200 - 250Studenten ist mit unter 2 Prozent extrem niedrig, 100 Prozent derAbsolventen der bisher 7 Absolventenjahrgänge erhielten dieApprobation. Kurz vor dem Jubiläum hatte sich der Asklepios CampusHamburg erstmals am internationalen Hochschulranking "U-Multirank"beteiligt und sofort glänzend abgeschnitten: Die Studenten bewertetenden ACH in allen 13 relevanten Kategorien mit guten und sehr gutenNoten im Vergleich zu renommierten auch deutschen Universitäten."Der Asklepios Campus Hamburg ist ein Erfolgsmodell", sagt Dr.Christoph Jermann, Geschäftsführer der gemeinnützigen AsklepiosMedical School GmbH, die den ACH betreibt. "Wir sind stolz auf dasRenommee, das der ACH heute hat", so Dr. Jermann weiter, den dieSemmelweis Universität Budapest Ende Juni zum Ehrensenator ernannthat, eine ihrer höchsten Auszeichnungen überhaupt. "Unser Ziel ist,die Semmelweis Universität und den Asklepios Campus Hamburg alsbestimmendes Bildungs-, Forschungsentwicklungs-, Innovations- undklinisches Zentrum zu haben - sowohl auf graduellem als auchpostgraduellem Wege", sagt Prof. Dr. Veronika Müller von derSemmelweis Universität Budapest, die das Grußwort des Rektors Prof.Dr. Béla Merkely überbrachte. "Der ACH hat in der letzten Dekade eineVision verwirklicht, und genau solche großen Ziele erwarten uns inden nächsten 10 Jahren", so Prof. Dr. Müller weiter."360 Ärzte und Dozenten aus den Asklepios Kliniken unterrichtenjedes Jahr am ACH", sagt Dr. Thomas Wolfram, Vorsitzender derGeschäftsführung von Asklepios und Sprecher der Geschäftsführung derAsklepios Kliniken Hamburg. "Das ist ein beachtliches Engagement", soDr. Wolfram weiter. "Zugleich haben wir eine Rekrutierungsquote inunseren Kliniken von ca. 40 Prozent. Darüber freuen wir uns - genausoaber über die Tatsache, dass viele Kliniken anderer Träger undinsbesondere viele Universitätsklinika im In- und AuslandACH-Absolventen einstellen."Die Studenten schätzen ganz besonders die "familiäre" Atmosphäream ACH, die durchgängig hohe Anzahl unterrichtender Chefärzte und diegeringe Zahl von Studenten je Dozent, was eine intensivere Betreuungermöglicht. Beim eingangs erwähnten Hochschulranking UMR desrenommierten Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) vergaben sie dieNote 1,56 für die "Overall learning experience", jeweils die Note 1,3für "Breadth of contents" und "Adequate teaching", eine 1,2 für"Social Climate between students and teachers" und eine 1,88 für"Organisation of program". Vergeben werden konnten die Noten von 1bis 5.Weitere Informationen zum Asklepios Campus Hamburg finden Siehier: https://www.asklepios.com/ach/.