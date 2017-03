10 Jahre Arzneimittel-Rabattverträge - es bleibt noch viel zu tun

Berlin (ots) - Um die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimittelndauerhaft zu gewährleisten, sollte der Gesetzgeber die Regelungen zuRabattverträgen von Krankenkassen mit Arzneimittel-Herstellern weiterüberarbeiten. Insbesondere die Einführung einer Frist zwischenPatentablauf und Rabattvertragsausschreibung ist für denBundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) unabdingbar.Seit dem 1. April 2007 sind Apotheken verpflichtet, im Regelfall dasvon der jeweiligen Kasse vorgesehene Rabattarzneimittel abzugeben."Unmittelbar nach Ende des Patentschutzes eines Wirkstoffes oderArzneimittels sollte der Gesetzgeber zunächst einerabattvertragsfreie Phase von zwei Jahren verbindlich vorsehen. Nurdann hat ein Generikamarkt überhaupt die Zeit sich zu etablieren",sagt Dr. Hermann Kortland, stellvertretender Hauptgeschäftsführer desBAH.Im Sinne einer nachhaltigen Arzneimittelversorgung sei auch eineobligatorische Vergabe an mehrere Arzneimittel-Hersteller alsRabattpartner der Krankenkassen erforderlich. Beiversorgungskritischen Wirkstoffen, etwa im Bereich der Antibiotika,und Krebsarzneimitteln lasse sich die Versorgungssicherheit nurgewährleisten, wenn diese überhaupt nicht dem Rabattvertragsverfahrenunterliegen, so Kortland weiter.Seit dem Beitragssatzsicherungsgesetz (BSSichG) von 2003,erweitert durch das Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz(AVWG), das in weiten Teilen zum 1. April 2007 in Kraft getreten ist,können Krankenkassen mit Arzneimittel-Herstellern sowohl überGenerika als auch Originalpräparate Rabattverträge abschließen.Damit leisten Arzneimittel-Hersteller einen maßgeblichen Beitragzur Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung(GKV). Seit 2008 stiegen nach Angaben des Bundesministeriums fürGesundheit die Einsparungen aus Rabattverträgen um mehr als dasZehnfache auf fast vier Milliarden Euro im Jahr 2016. DieEinsparungen für die GKV in diesem Zeitraum liegen insgesamt bei mehrals 20 Milliarden Euro.Über den BAH:Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie inDeutschland. Er vertritt die Interessen von mehr als 450Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterbeschäftigen. Das Aufgabenspektrum des BAH umfasst sowohl dieverschreibungspflichtigen als auch die nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichenMedizinprodukte. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zumBAH.Pressekontakt:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deHolger WannenwetschReferent Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-122wannenwetsch@bah-bonn.dewww.bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V., übermittelt durch news aktuell