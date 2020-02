Paris (ots/PRNewswire) - Arcure ist ein französisches KMU, das sich aufkünstliche Intelligenz angewendet auf die Bildbearbeitung in der Industriespezialisiert hat und auf der Basis von "Made in France" ein stetiges Wachstumerzielt.Mit der Gründung von Arcure im Jahr 2009 gingen Franck Gayraud und PatrickMansuy ein Wagnis ein, doch sie konnten die Exzellenz ihrer F&E nutzen, um einSpitzenerzeugnis der französischen Industrie weltweit bekannt zu machen. DieseHerausforderung haben sie gemeistert, denn Arcure konnte inzwischen sein10-jähriges Jubiläum feiern.Sein Spitzenprodukt Blaxtair wird in die ganze Welt exportiert: mehr als 7000Exemplare wurden bereits in rund 30 Ländern verkauft. Diese Kamera verwendeteine bisher unübertroffene Technologie auf der Grundlage von KI, umZusammenstöße zwischen Nutzfahrzeugen und Fußgängern zu vermeiden. Mit Omegaentwickelte Arcure eine weitere Produktlinie, einen robusten 3D-Sensor für denMarkt des maschinellen Sehens.Mit der Einführung an der Pariser Börse, der Gründung einer Tochtergesellschaftin den USA und der Eröffnung von Vertriebsbüros in Spanien und Deutschland war2019 für Arcure ein entscheidendes Jahr.Arcure kann angesichts der wachsenden Bedeutung der Sicherheit der Personen unddes Umfangs des Einsatzes von künstlicher Intelligenz in Nutzfahrzeugenoptimistisch in die Zukunft blicken. Die Tatsache, dass mehrere großeUnternehmensgruppen und Fahrzeugbauer wie Faurecia, Suez, Liebherr oderJungheinrich Blaxtair verwenden, ist ein deutlicher Beweis dafür.Patrick MANSUY, CEO, skizziert vielversprechende Aussichten: "Unsere derzeitigeMarktdurchdringungsrate liegt bei unter einem Tausendstel auf den Märkten fürNeufahrzeuge, auf denen sich unsere Zielgruppen für Blaxtair befinden. Doch wirstreben Marktanteile von mehreren Prozent vor Ende des Jahrzehnts an."Arcure hat heute über 60 Mitarbeiter. Das französische KMU erzielte 2019 einenUmsatz von 7,6 Mio. EUR und schätzt sein Marktpotenzial auf 6 Milliarden Europro Jahr.Über ArcureArcure wurde 2009 gegründet und stützt sich auf künstliche Intelligenz undmodernste Bildbearbeitungstechnologien für die Entwicklung und den Vertrieb vonBlaxtair, einer intelligente 3D-Kamera für Baustellen- und Transportfahrzeuge,die hilft, Zusammenstöße, insbesondere mit Personen, zu verhindern. Es wurdenbereits über 7000 Blaxtair-Kameras in über 30 Ländern verkauft. Sie werden vonweltweit führenden Industrieunternehmen und zunehmend auch vonBaufahrzeugherstellern genutzt.Arcure ist börsennotiert an der Euronext Growth (ISIN: FR0013398997 - Kürzel:ALCUR) und erzielte 2019 einen Umsatz von 7,6 Mio. EUR (davon 58 % im Export),was einem durchschnittlichen Wachstum von 43 % in den letzten 3 Geschäftsjahrenentspricht.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1032911/Arcure_Logo.jpgContacts: arcure@rumeurpublique.fr, +33 (0)1 44 06 81 90Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141066/4512055OTS: ArcureOriginal-Content von: Arcure, übermittelt durch news aktuell