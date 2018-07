Köln (ots) -2018 ist das Jubiläumsjahr des "ARD Radio Tatorts": Seit zehn Jahrenhaben die regional verwurzelten Teams der ARD Sender mehr als 100Fälle gelöst. Den Auftakt für sechs neuen Fälle macht der WDR abFreitag, den 13. Juli 2018 mit seiner "Task Force Hamm". Das mit UweOchsenknecht, Matthias Leja, Sönke Möhring und Hans Peter Hallwachsprominent besetzte Team ermittelt im Fall "Ronsdorf".Monatlich gibt es einen neuen ARD Radio Tatort, der jeweilsbundesweit in den ARD-Radioprogrammen zu hören ist. Jeder Fall des"ARD Radio Tatort" ist ein Jahr lang in der ARD-Audiothek kostenlosabrufbar und als Podcast verfügbar.Bis heute ist die Beliebtheit des ARD Radio Tatorts ungebrochen. JedeFolge erreicht mehr als eine halbe Million Radiohörer*innen und rund600.000 Onlineabrufe."ARD Radio-Tatort" - die Folgen von Juli bis Dezember 2018"Ronsdorf" von Dirk SchmidtMit Matthias Leja, Sönke Möhring, Uwe Ochsenknecht, Hans PeterHallwachs u.a.Produktion: WDRBei einer Verfolgungsjagd in Wuppertal stirbt ein junger Mann. Die amEinsatz beteiligten Polizisten scheinen nicht die ganze Wahrheitsagen. Ein heikler Fall für die "Task Force Hamm", derEinfühlungsvermögen, kriminalistischen Scharfsinn und diplomatischesGeschick verlangt.Sendetermine WDRWDR 3, Freitag, 13. Juli 2018, 19.04 - 20.00 UhrWDR 5, Samstag, 18. August 2018, 17.05 - 18.00 UhrBitte beachten Sie unsere Presselounge presse.wdr.de. Im Vorführraumkönnen Sie "Ronsdorf" schon jetzt hören. Nach der Sendung steht"Ronsdorf" auch im WDR Hörspielspeicher zum kostenlosen Download zurVerfügung."Ein Gefühl von Sicherheit" von John von DüffelMit Markus Meyer, Fritz Fenne u.a.Produktion: Radio BremenDie Bremer Polizei hat es mit einer Serie von Brandanschlägen aufihre Fahrzeuge zu tun. Brandanschlag und Mord seien nicht weitvoneinander entfernt, doziert der Staatsanwalt. Auf Verbrecherjagdgeschickt werden zwei junge ehrgeizige Kommissaranwärter: eine jungeÜberfliegerin und ein etwas erfahrenerer handfester Typ.Sendetermine WDRWDR 3, Freitag, 17. August 2018, 19.04 - 20.00 UhrWDR 5, Samstag, 18. August 2018, 17.05 - 18.00 Uhr"Handicap 55" von Hugo RendlerMit Ueli Jäggi, Karoline Eichhorn, Matti Krause u.a.Produktion: SWREine Frau liegt in der Nähe einer Stuttgarter Hochhaussiedlungerstochen an einem Bachufer. Es ist die Leiche der 55-jährigen MariaAnnette Anders, Pflegerin in einer Wohnanlage für Körperbehinderte.Nina Brändle und Xaver Finkbeiner gehen routiniert an die Arbeit undstoßen auf jede Menge Ungereimtheiten. Wiese hortet eine scheinbarbescheidene Pflegerin Mengen äußerst teurer Schuhe? Warum steckt dieHeimbewohnerin Lotte plötzlich in finanziellen Schwierigkeiten? Undwas weiß der ehemalige Koch über das Mordopfer, der sich ständigbetrinkt statt zu reden?Sendetermine WDRWDR 3, Freitag, 14. September 2018, 19.04 - 20.00 UhrWDR 5, Samstag, 15. September 2018, 17.05 - 18.00 Uhr"Rudi muss raus" von Robert HültnerMit Brigitte Hobmeier, Florian Karlheim u.aProduktion: BRSenta und Rudi, das Polizisten-Duo aus Bruck am Inn, gehen getrennteWege. Senta ist in Bruck mit einer Einbruchserie beschäftigt. Rudiwill etwas Abstand vom Polizeidienst gewinnen und schließt sich einerHandwerker-Initiative an, die einer italienischen Partnergemeindebeim Wiederaufbau nach einem Erdbeben hilft. Um teures Baumaterialkaufen zu können, hatte die Initiative Wochen zuvor zu einerSpendenaktion aufgerufen. In Italien angekommen stößt Rudi bald aufUngereimtheiten.Sendetermine WDRWDR 3, Freitag, 19. Oktober 2018, 19.04 - 20.00 UhrWDR 5, Samstag, 20. Oktober 2018, 17.05 - 18.00 Uhr"Einen Moment nicht aufgepasst" von Martin MosebachMit Felix von Manteuffel u.a.Produktion: HREinem Pharmavertreter kommt im Vorzimmer seines Chef eine Aktentaschemit brisanten Unterlagen über einen neuen Impfstoff abhanden.Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit: ein geschlossener Raum, eineübersichtliche Anzahl Personen, die dem Unternehmen verpflichtet sind- dennoch ist die Tasche weg. Ein Fall von Wirtschaftskriminalität,den das neue Team vom Hessischen Rundfunk übernimmt: dereigenbrödlerische Kommissar Haas und seine Kollegin Felsenstein.Sendetermine WDRWDR 3, Freitag, 16. November 2018, 19.04 - 20.00 UhrWDR 5, Samstag, 17. November 2018, 17.05 - 18.00 Uhr"Shanghaiallee" von Sabine SteinMit Sandra Borgmann, Matthias Bundschuh, Sebastian RudolphProduktion: NDRIn der Shanghaiallee in der Hamburger Hafencity wird ein Unternehmeraus Gifhorn tot aufgefunden. Er wurde brutal mit 15 Messerstichenermordet. Im Zentrum des Hörspiels steht ein langes Verhör,durchgeführt von Kommissar Justus Döring. Zunächst nichts weiter alseine freundliche Zeugenvernehmung. Doch der Zeuge macht sichverdächtig, scheint sich in ein Gespinst aus Lügen regelrecht zuverheddern, er wird von Döring umworben und umzingelt. Das Verhörwird zum Katz und Maus-Spiel. Wird die Wahrheit siegen?Sendetermine WDRWDR 3, Freitag, 14. Dezember 2018, 2018, 19.04 - 20.00 UhrWDR 5, Samstag, 15. Den "ARD Radio Tatort", Hintergrundinfos zu den neun Ermittler-Teams
und ein umfangreiches Archiv mit allen derzeit verfügbaren Folgen
gibt es unter www.radiotatort.de.