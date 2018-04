10 Jahre AKG - 10 Jahre Prävention vor Sanktion

Berlin (ots) - "2018 ist für uns ein besonderes Jahr. Und damitmeine ich nicht die große politische, wie auch gesundheitspolitischeBühne. Dort werden nach zähem Ringen um die Koalitionsvereinbarungendiese möglicherweise in aktives Handeln umgesetzt. Auf unsererkleinen Bühne, also der Bühne des AKG, besteht hingegen Grund zurFreude. Wir feiern unser 10-jähriges Vereinsjubiläum. Wir können mitStolz und auch mit Dankbarkeit auf zehn erfolgreiche Jahrezurückblicken. Der AKG hat sich im politischen wieverbandspolitischen Umfeld Gehör verschafft, ist anerkannter undrespektierter Gesprächspartner. Wir können auch deswegen stolz sein,weil es uns in den letzten zehn Jahren gelungen ist, unser Leitmotiv"Prävention vor Sanktion" mit Leben zu füllen und es zum Maßstab derCompliance-Anstrengungen in unseren Mitgliedsunternehmen zu machen,so Christoph Harras-Wolff, Vorsitzender des AKG - Arzneimittel undKooperation im Gesundheitswesen e.V., auf der Jubiläumsveranstaltungund Mitgliederversammlung seiner Organisation am 24. April 2018 inBerlin. AKG Geschäftsführer Kai Christian Bleicken betonte: "Dieständige Aus- und Fortbildung sowie eine in den Unternehmen gelebteCompliance-Kultur sind der Schlüssel zum Erfolg für einebeanstandungsfreie Zusammenarbeit mit den Angehörigen derFachkreise".Der Fraktionsvorsitzende Volker Kauder, MdB gratulierte dem AKG zuseiner erfolgreichen Vereinsarbeit. In seinem politischen Grußwortvor den zahlreichen Vertretern der Mitgliedsunternehmen sowie Gästenbetonte Kauder, dass vor zehn Jahren Compliance und deren Bedeutungfür die pharmazeutische Industrie noch eher ein Schattendaseingeführt hätten. Dass dies heutzutage gänzlich anders sei, sei imhohen Maße der Verdienst des AKG. Ohne die Automobilindustriespeziell zu nennen, betonte Kauder die Vorbildfunktion des AKG auchfür andere Branchen. Wichtig seien dabei das gegenseitige Vertrauenund der Grundsatz der Subsidiarität. Selbstregulierung vorstaatlichen Eingriffen nannte der CDU-Politiker als einen wichtigenGrundsatz, ebenso wie die Notwendigkeit des konsequenten Dialogs.Beides habe der AKG beispielhaft in seiner 10-jährigenVereinsgeschichte umgesetzt und das stets unter dem Leitmotiv"Prävention vor Sanktion".In seinem Gastvortrag "Forschungsdrang, Gewinnerzielung undPatienteninteresse - zur Ethik einer diffizilen Gratwanderung"betonte Prof. Dr. Giovanni Maio, interessenlose Hilfsbereitschaft,forschendes Erkenntnisinteresse und privatwirtschaftlicheGewinnabsicht stünden in einem Spannungsfeld zueinander, und es seieine diffizile Gratwanderung, die drei Zielsetzungen in ein gutesVerhältnis zueinander zu bringen. Davon auszugehen, dass das Handelnder Forscher, der Industrie oder der Ärzte jeweils nur einem Ziel zufolgen habe und dass die anderen Zielabsichten komplettausgeschlossen werden müssten, erscheine unangemessen undrealitätsfremd. Vor diesem Hintergrund könne es nicht zielführendsein, Feindbilder aufzubauen, das Feindbild der Industrie, dasFeindbild des blinden Forscherdrangs. Diese Feindbilder führten nichtweiter und sie beleuchten das Problem nicht adäquat. Die Medikamente,die die Industrie herstellt, könnten nicht als reine Marktproduktebetrachtet werden; ihnen komme eine gemeinwohlorientierte Funktionzu, und deren Zurverfügungstellung müsse sozialpolitischsichergestellt werden. Der Industrie komme eine besondere Bedeutungfür die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu, und so wäre es zumSchaden der Patienten, würde die Industrie nicht so viel Kapitalinvestieren in die Forschung, in den Fortschritt der medikamentösenBehandlung. Industrie, Ärzteschaft und Forscher dienten zusammengenommen dem Gemeinwohl, und es sei eine besondere Herausforderung,dafür zu sorgen, dass Forscherdrang, Gewinninteresse undPatienteninteresse in eine gesunde Balance gebracht werden. ProfessorMaio hob hervor, nicht allein Gesetze könnten dieses Desiderat desAusgleichs verwirklichen, sondern vor allen Dingen eine neue Kulturdes Dialogs. Es bedürfe eines Dialoges, innerhalb dessen gemeinsamausgelotet werden könne, wie eine solche Grenze derunverhältnismäßigen Beeinflussung ärztlicher Entscheidungen markiertwerden könne. Dass man über solche Grenzen rede, liege im Interessesowohl der Medizin als auch der forschenden Industrie.In der anschließenden Podiumsdiskussion zum Vortragsthema, an derunter Moderation von Wolfgang van den Bergh, Chefredakteur der ÄrzteZeitung, Prof. Dr. Giovanni Maio, Dr. Katharina Weghmann (ExecutiveDirector EY Fraud Investigation & Dispute Services) und Prof. Dr.Martin Schulz (Prof. für deutsches und internationales Privat- undUnternehmensrecht) teilnahmen, betonte Prof. Schulz, wenn der Menschstärker in den Mittelpunkt der Konzeption und Gestaltung vonCompliance im Unternehmen rücke, werde dies die Wirksamkeit derMaßnahmen befördern. Dadurch könnten die Möglichkeiten zurVerhinderungen von Compliance-Verstößen nachhaltig verbessert werden- ganz im Sinne des Mottos des AKG "Prävention vor Sanktion".Zentrales Stichwort sei daher: Mittelpunkt Mensch. Katharina Weghmannbetonte, Compliance müsse von Integrität begleitet werden. DieDiskussionsrunde war sich einig, dass Vertrauen zum Markenkern werdenkönne. Die Industrie müsse das Gespräch mit den Fachkreisen suchen.Sie dürfe sich nicht aus Furcht verschließen. Nicht miteinander redenbedeutete nicht Sicherheit vor Anfeindungen. Interaktion sei dersoziale Kleber, betonte Dr. Weghmann. Einig war sich die Runde, diePharmaindustrie dürfe sich nicht beirren lassen in ihrenFortbildungsaktivitäten. Wichtig seien ferner der Ausgleich und dieBalance der Interessenskonflikte.In seinem anschließenden Bericht zur Lage gab der AKG-VorsitzendeChristoph Harras-Wolff, zunächst einen Rückblick auf zehn Jahre AKG.Der Bielefelder Unternehmer betonte weiter, angemessene Compliancesei vernünftige Compliance. Vernünftig heiße mit Verstand,Zusammenhänge zu erkennen, zu beurteilen und sich dementsprechendsinnvoll und zweckmäßig zu verhalten. Die Herausforderungen würdenauch im Mittelstand immer größer und der Regulierungsdruck durch dieBehörden steige weiter. So sei die neueEU-Datenschutz-Grundverordnung als eine der aktuell herausragendenCompliance-Aufgaben in vielen Unternehmen nur ansatzweise umgesetzt.Compliance sei noch keine gesetzliche Pflicht. Insgesamt wäre aberfestzustellen, dass Compliance immer häufiger verlangt werde.Ausschreibende Behörden und Unternehmen, Geschäftspartner, Banken,Investoren, Versicherungen, auch die D&O forderten zunehmendCompliance. Belohnt wird Compliance mittlerweile auch durch dieRechtsprechung. So habe der Bundesgerichtshof jüngst betont, dassCompliance sich bußgeldmindernd auswirken könne.Um im Wettbewerb gut zu bestehen oder um haftungs- oderbußgeldmindernd zu gestalten, sei eine unternehmensindividuelleCompliancestruktur vernünftig, so könne man durch PräventionSanktionen vermeiden.Diesjährigere Preisträger der Dr.Sigurd Pütter-Verdienstmedaillesind Dr. Bernd Wegener, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes derPharmazeutischen Industrie (BPI) und BPI-Hauptgeschäftsführer HenningFahrenkamp als "Gründungsväter" des AKG. Die Verdienstmedaille wirdseit 2012 verliehen und ehrt Persönlichkeiten oder Institutionen, diesich in besonderer Weise um das Thema Healthcare Compliance verdientgemacht haben.
Wortbeiträge zum downloaden unter: www.ak-gesundheitswesen.de