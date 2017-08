10. Hamburg-Berlin-Klassik 2017: Feierlicher Abschlussabend in der Hamburger Fischauktionshalle (FOTO)

Hamburg (ots) -500 Gäste feiern die Sieger / Viele Prominente mit dabei, u.a.Olympiasiegerin Katarina Witt sowie die Schauspieler Richy Müller undRalf Moeller / Gesamtsieger sind Dirk Hattenhauer ausHerzebrock-Clarholz und Tim Lücke aus Oelde in einem Volkswagen T1Transporter von 1964Strahlender Sonnenschein, 180 historische Fahrzeuge aus achtJahrzehnten und begeisterte Zuschauer am Straßenrand: Drei Tage warendie Teilnehmer bei der 10. Hamburg-Berlin-Klassik 800 Kilometer durchNorddeutschland unterwegs. Der Startschuss fiel am 24. August auf demHamburger Fischmarkt. Über Celle, Wolfsburg, Salzwedel, Lübeck,Grömitz und Bad Oldesloe ging es am 26. August zurück in dieHamburger Ballinstadt. Mit dabei waren viele Prominente aus Sport,Film und Fernsehen, wie Olympiasiegerin Katarina Witt, "Tatort"-StarRichy Müller und Mr. Universum Ralf Moeller. Am Abend des 26. Augustwurden die Sieger bei einem feierlichen Abschlussabend in derHamburger Fischauktionshalle geehrt. "Bei 21 Wertungsprüfungenmussten die Teams beweisen, wie gut sie ihr Fahrzeug beherrschen",sagt Bernd Wieland, Chefredakteur von AUTO BILD KLASSIK.Gesamtsieger der Rallye sind Dirk Hattenhauer ausHerzebrock-Clarholz und Tim Lücke aus Oelde in einem Volkswagen T1Transporter von 1964, die für das Team Sonax Klassik an den Startgegangen sind. Bestes Privatteam und Platz zwei im Gesamtklassementbelegen Axel Ernst aus Syke und Johannes Bitter-Suermann aus Hamburgin einem Toyota Celica GT von 1979. Auf den dritten Rang fahren RalfKlaus aus Lehrte und Hans Georg Ahrens aus Springe mit demzweitältesten Auto der Rallye, einem Talbot London 90 AV von 1933.Dr. Michael und Maximilan Effing aus Aachen in einem Porsche 356 A,Baujahr 1959, erhielten als drittbestes Privatteam den Sachpreis."Ganz besonders haben uns die vielen Zuschauer am Straßenrandbegeistert", so Bernd Wieland. "Wir freuen uns schon jetzt auf dasnächtse Jahr, wenn im Mai die 7. Bodensee-Klassik 2018 und imSpätsommer die 11. Hamburg-Berlin-Klassik 2018 an den Start gehen."Alle Highlights zur 10. Hamburg-Berlin-Klassik 2017 finden Sieunter: www.hamburg-berlin-klassik.deAUTO BILD KLASSIK im Internet: www.autobild-klassik.deAbdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD KLASSIK" honorarfreiÜber die Rallye Hamburg-Berlin-Klassik:Seit 2008 veranstaltet AUTO BILD KLASSIK - das Magazin fürOldtimer und Youngtimer - jedes Jahr die RallyeHamburg-Berlin-Klassik. Die Fahrer der 180 Oldtimer und Youngtimerbestreiten dabei eine jährlich variierende Strecke durchNorddeutschland. Wichtig ist AUTO BILD KLASSIK als Veranstalter einegrößtmögliche Vielfalt von Marken und Modellen, Baujahren undPreisklassen. Bei den teilnehmenden Privatfahrern, Entscheidern ausder Automobilbranche und Prominenten stehen sowohl Spaß als auch dasemotionale Erlebnis im Vordergrund. Die Gleichmäßigkeits- undZuverlässigkeitsrallye ist geprägt von einer landschaftlichreizvollen Streckenführung, spannenden Wertungsprüfungen und einemabwechslungsreichen Rahmenprogramm.Pressekontakt:Katharina KrimmerJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: k.krimmer@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell