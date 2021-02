10 Gründe, warum ich niemals Bitcoin kaufen werde

Dieser Artikel stellt die Meinung des Autors dar, die von der “offiziellen” Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Wir sind Motley! Eine Investitionsthese zu hinterfragen – sogar eine eigene – hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Anfang letzter Woche hat Bitcoin (CRYPTO:BTC), die größte Kryptowährung der Welt nach Marktkapitalisierung, einen Meilenstein erreicht. Er hat die psychologische Marke von 50.000US-Dollar mit Leichtigkeit überschritten. Während ich dies am 17. Februar schreibe, nähert er sich einem Marktwert von 1 Billion US-Dollar (etwa 25 Milliarden US-Dollar fehlen noch).

Bitcoin hat in den letzten Wochen einen zusätzlichen Schub von einer Handvoll namhafter Unternehmen bekommen, die ihn in ihre Bilanzen aufgenommen haben oder ihn als Zahlungsmittel akzeptieren. Tesla (WKN:A1CX3T) kaufte Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, um seine Bilanz aufzustocken, und das Unternehmen MicroStrategy kaufte im Dezember Token im Wert von über 1,1 Milliarden US-Dollar.

Sogar The Motley Fool hat sich entschieden, Bitcoin im Wert von 5 Millionen US-Dollar zu kaufen, um seine Bilanz aufzubessern.

Aber bei The Motley Fool glauben wir fest daran, dass man bei jeder Investition beide Seiten verstehen sollte. Persönlich halte ich nicht viel von Bitcoin. Ich habe 10 Gründe, warum ich ihn niemals für mein Portfolio kaufen werde.

1. Seine Knappheit ist ein Mythos

Bitcoin-Optimisten berufen sich oft auf das Limit von 21 Millionen Token. Bei 18,6 Millionen Bitcoin, die bereits im Umlauf sind, wird es noch fast 120 Jahre dauern, bis die restlichen 2,4 Millionen gemint und in Umlauf gebracht werden. Das Argument ist, dass Bitcoins feste Tokenanzahl dabei hilft, gegen die fortlaufende Abwertung des US-Dollars zu kämpfen, während die Geldmenge wächst.

Der Fehler in dieser These ist, dass die Knappheit von Bitcoin nichts weiter als eine Illusion ist. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, könnte der Konsens der Gemeinschaft irgendwann in der Zukunft entscheiden, die Anzahl der Token zu erhöhen. Ohne eine nennenswerte physische Knappheit ist ein Versprechen alles, was die Anzahl der Token begrenzt.

2. Sein Nutzen in der realen Welt ist minimal

Obwohl Unternehmen wie Tesla den Bitcoin-Wahn anheizen, ist die Realität, dass Bitcoin nicht gerade ein bevorzugtes Zahlungsmittel ist. Eine Analyse Fundera ergab, dass etwa 2.300 US-Unternehmen Bitcoin akzeptieren. Es gibt mehr als 30 Millionen Unternehmen in den USA, einschließlich Einzelunternehmen, und etwa 7,7 Millionen, die mindestens eine weitere Person beschäftigen. Nach einem Jahrzehnt hat Bitcoin kaum eine Delle an der Nutzenfront hinterlassen.

Außerdem darf man nicht vergessen, dass die große Mehrheit der Token nicht wirklich im Umlauf ist. Die Investoren halten an ihnen fest, was die Fähigkeit von Bitcoin, ein Tauschmittel zu sein, weiter einschränkt.

3. Die Eintrittsbarriere ist fast nicht existent

Willst du dein eigenes digitales Token gründen? Wenn du Geld und Zeit hast, kannst du deine eigene digitale Währung mit Tethered Blockchain erstellen. Die Eintrittsbarriere im Kryptobereich ist außergewöhnlich niedrig, was bedeutet, dass es Dutzende von überlegenen Alternativen zu Bitcoin oder seiner Blockchain in der Entwicklung oder schon zur Nutzung geben könnte. Die Tatsache, dass es praktisch keine Eintrittsbarriere gibt, legt nahe, dass Bitcoins First-Mover-Vorteil kein Verkaufsargument ist.

4. Es ist schwierig, Leerverkäufe zu tätigen, was zu ineffizienten Märkten führt

In den letzten Wochen haben sich Kleinanleger (die zufälligerweise auch die Kernfans von Bitcoin sind) in einem regelrechten Krieg mit Leerverkäufern befunden – d.h. Die Investoren, die profitieren, wenn der Preis eines Wertpapiers fällt. Einige sehen Leerverkäufer sogar als böse an. Aber Leerverkäufe sind ein natürlicher Teil des Investierens, der dazu beiträgt, den richtigen Preis zu finden.

Bitcoin ist auf den meisten Plattformen wirklich schwer zu shorten, was bedeutet, dass wir nicht annähernd eine echte Preisentwicklung wie sonst an der Börse bekommen. Diese Marktineffizienz ist einer der Gründe, warum Bitcoin so außergewöhnlich volatil ist.

5. Es ist nicht einmal die beste Option unter den Finanznetzwerken

Das Bitcoin-Netzwerk wurde als ein Game Changer für finanzielle Zahlungen angepriesen. Anstatt traditionelle Bankennetzwerke zu nutzen und bis zu einer Woche zu warten, bis eine Zahlung bestätigt und abgerechnet wird, kann Bitcoin dies in durchschnittlich 10 Minuten erledigen.

Allerdings ist die Nutzung von Bitcoin strikt auf die Zahlungsseite der Gleichung beschränkt, und es ist nicht einmal das beste Sender-Netzwerk für das, was es im Finanzbereich tut. Stellar (CRYPTO:XLM) kann mit seiner Lumen-Token Finanztransaktionen in nur wenigen Sekunden validieren und abwickeln. In der Zwischenzeit bietet Ethereum (WKN:A2YY6X) nicht-finanzielle Blockchain-Anwendungen mit dem Zusatz von Smart Contracts – Befehle, die ausgeführt werden können, sobald alle vorgegebenen Bedingungen erfüllt sind. Noch einmal: Bitcoin mag den First-Mover-Vorteil haben, aber es ist bei weitem nicht die innovativste oder funktionalste Kryptowährung.

6. Die Blockchain ist bisher ein Flop für Unternehmen gewesen

Man darf nicht übersehen, dass es bei der Bitcoin-Geschichte eigentlich um die Weiterentwicklung des zugrunde liegenden digitalen Hauptbuchs geht, das als Blockchain bekannt ist. Mit Blockchain können Transaktionen auf transparente und unveränderliche Weise validiert und ewig lange gespeichert werden.

Während es auf dem Papier viele Anwendungen für die Blockchain gibt, haben wir noch nicht gesehen, wie diese Ideen in der realen Welt umgesetzt werden. Unternehmen waren nicht bereit, ihre bewährte Infrastruktur durch die ungetestete Blockchain-Technologie zu ersetzen, was zu einer Art Zwickmühle führt. CoinDesk berichtete, dass der Tech-Star IBM (WKN:851399) seine Blockchain-Abteilung praktisch aufgelöst hat, laut vier Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Kurz gesagt, Enterprise-Blockchain ist bisher ein gigantischer Flop gewesen.

7. Speicher- und Sicherheitsprobleme sind besorgniserregend

Das ist ein bisschen persönlicher, aber ich habe keine Lust, mich mit der Komplexität der Lagerung und dem Schutz von Bitcoin vor Hackern zu beschäftigen. Bitcoin muss in einem digitalen Wallet aufbewahrt werden, das auf einer hardwarebasierten Plattform oder im Web geführt wird. So oder so, es kann weit weniger sicher sein, als die meisten Leute realisieren.

Laut CipherTrace wurden in den ersten fünf Monaten des Jahres 2020 Krypto-Token im Wert von schätzungsweise 1,36 Milliarden US-Dollar, darunter mindestens 46.000 Bitcoins, gestohlen. Du wirst auch absolut keinen Schutz von der Einlagensicherung bekommen.

8. Die Steuersituation kann lästig sein

Wenn du denkst, du hasst es jetzt, deine Steuern zu machen, dann versuche, dich mit Bitcoin zu beschäftigen. Da die Finanzbehörden Kryptowährungen als Eigentum betrachtet, müssen alle Veräußerungen über Kapitalgewinne und -verluste verbucht werden. Du wirst mehr als nur den Kauf und Verkauf von Bitcoin melden müssen. Wenn du Bitcoin kaufst und sie verkaufst, um eine andere Kryptowährung oder eine Ware/Dienstleistung zu kaufen, musst du deine Kostenbasis und den Preis der Veräußerung angeben. Das hört sich mühsam an, besonders wenn du Bitcoin benutzt, um Waren und Dienstleistungen zu kaufen.

9. Es wird rein von Emotionen und technischer Analyse bedingt

Es gibt nur zwei wahre Treiber für den Wert von Bitcoin: Emotionen der Investoren und technische Analyse (d.h. hübsche Charts). Keiner von beiden ist ein besonders faszinierender Grund, um einzusteigen, zumal keiner von beiden auf lange Sicht helfen wird.

Die Angst, etwas zu verpassen (FOMO) und die Anfeuerungsrufe von Leuten wie Tesla-CEO Elon Musk haben diesen Rekordanstieg von Bitcoin angeheizt. Wie bereits erwähnt, bleibt der Nutzen gering, Knappheit ist ein Mythos und die Eintrittsbarriere ist praktisch nicht existent. Was wir sehen, ist, dass Daytrader ihren großen Tag haben, und das ist nichts, in das ich mein Geld stecken möchte.

10. Die Geschichte irrt sich nicht

Schließlich irrt sich die Geschichte nicht, wenn es um das Platzen der nächsten großen Blasen geht. Du kannst mehr als ein Vierteljahrhundert zurückblicken auf die Geburt des Internets, des Business-to-Business-Handels, der Genomik, des 3-D-Drucks, des Marihuanas und sogar der Blockchain. Egal, was der nächste große Fortschritt war, die Blase ist irgendwann geplatzt. Diese Trends haben letztendlich Gewinner hervorgebracht, aber die Geschichte zeigt, dass parabolische Bewegungen in Vermögenswerten, die an die nächsten großen Trends gebunden sind, nicht nachhaltig sind.

Aus diesen 10 Gründen habe ich nicht vor, in Bitcoin zu investieren.

