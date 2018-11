10 Gründe, warum es an der Zeit ist, ein Börsenbär zu sein

Seit dem Tiefpunkt der großen Rezession vor mehr als neun Jahren hat sich der Aktienmarkt recht gut entwickelt. In dieser Zeit haben sich der 122-jährige Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 seit ihren Tiefstständen mehr als vervierfacht. Der technologie-lastige Nasdaq Composite hat sich seit seinem Tiefpunkt sogar mehr als verfünffacht. Wenn du seit März 2009 in eine Reihe von wachstumsstarken Aktien investierst und durchgehalten hast, ist es dir wahrscheinlich sehr gut ergangen.

Aber das soll nicht heißen, dass die Börse in dieser Zeit keine Probleme hatte. 2011 fiel sie fast in einen Bärenmarkt und machte in den letzten paar Jahren einige Korrekturen durch. Dabei wurden Einbrüche von einem aktuellen Hoch von mindestens 10 % verzeichnet.

Die Sache ist, dass wir als Investoren wissen, dass Konjunkturschwankungen, Rezessionen und Bärenmärkte unvermeidlich sind. Dabei geht es nicht darum, ob sie auftreten werden, sondern eher wann. Kein Investor kann genau vorhersagen, wann eine Baisse eintreten wird, wie stark der Rückgang sein wird und was den Markt letztendlich zu Fall bringen wird. Doch es gibt einige verräterische Anzeichen (Englisch) dafür, dass sich die Stimmung eintrübt. Mit anderen Worten, es könnte an der Zeit sein, ein Börsenbär zu werden.

Hier sind 10 Gründe, warum es im Moment richtig sein könnte, an der Börse bärisch zu sein.

1. Der Handelskrieg wirkt sich negativ auf die produzierenden Unternehmen aus

Zunächst einmal gibt es für den eskalierenden Handelskrieg zwischen den USA und China keine einfache Lösung. Präsident Trump ist fest davon überzeugt, dass die Einführung von Zöllen auf chinesische Waren die amerikanische Bevölkerung zwingen wird, US-Produkte zu kaufen. Allerdings warnen viele Unternehmen davor, dass höhere Preise für Aluminium und Stahl ihre Materialkosten erhöhen. Der Gerätekonzern Whirlpool war gezwungen, seine Gewinnaussichten für das Gesamtjahr zu reduzieren und die Preissteigerungen als Folge des anhaltenden Handelskrieges an die Verbraucher weiterzugeben.

2. Wir werden wahrscheinlich Höchstwerte bei den Beschäftigungszahlen verzeichnen

Manchmal ist es möglich, zu viel des Guten zu haben. Wenn wir auf die US-Arbeitslosenquote zurückblicken, befinden wir uns derzeit auf einem rund 49-jährigen Tiefstand. In den letzten fünf Jahrzehnten hat die Arbeitslosenquote aus verschiedenen Gründen sehr wenig Zeit konstant unter 4 % gelegen. Das deutet darauf hin, dass wir uns wahrscheinlich einem Punkt nähern, an dem die Arbeitslosenquote wieder steigen wird. Es ist unklar, wie der Markt ein solches Ereignis aufnehmen würde, aber mein Verdacht ist, dass es nicht gut ankommen wird.

Mehr Stellenangebote als arbeitslose Arbeitnehmer haben den Arbeitnehmern seit langem wieder mehr Macht in den Lohnverhandlungen gegeben, und das wiederum führt zum stärksten Lohnanstieg seit einem Jahrzehnt. Das sind jedoch keine so guten Nachrichten, wie du im nächsten Punkt erfahren wirst.

3. Die Zinssätze steigen

Aufbauend auf dem vorhergehenden Punkt hatte die Federal Reserve keine andere Wahl, als „auf dem Gaspedal zu bleiben“, wenn es um Zinserhöhungen geht. Das Wachstum des US-BIP im zweiten Quartal erreichte den höchsten Stand seit 2014. Wie bereits erwähnt, erleben die Arbeitnehmer das schnellste Lohnwachstum seit etwa zehn Jahren. Wenn es nicht kontrolliert wird, könnte das zu einer Wirtschaft führen, in der die Inflation außer Kontrolle gerät. Kurz gesagt, man kann mit weiter steigenden Zinsen rechnen, was die Kreditvergabe an Unternehmen dämpfen sollte.

4. Der Wohnungsmarkt sendet beängstigende Signale

Als nächstes bahnt sich ein ernsthafter Einbruch auf dem Wohnungsmarkt in Südkalifornien an. Nach Angaben von CoreLogic ist die Verkaufszahl von neuen und bestehenden Häusern und Eigentumswohnungen in der Region im September 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 18 % zurückgegangen. Das ist der schwächste September in Südkalifornien seit 11 Jahren, seit der Immobilienkrise.

Doch — um es klar zu sagen — deutet das in keiner Weise auf eine bevorstehende Immobilienkrise hin. Aber ein stetiger Rückgang der Eigenheimverkäufe im wohl am meisten beobachteten Markt des Landes, verbunden mit steigenden Hauspreisen in der Region, bedeutet, dass bald eine Flut an Angebot eintreten könnte. Wenn das passiert, wären das schlechte Nachrichten für den Finanzsektor.

5. Die Zinskurve verflacht sich

Ein weiterer Grund zur Sorge war die Verflachung der Zinskurve. Wir sprechen von der Renditedifferenz zwischen kurz- und langfristigen US-Staatsanleihen. In einer perfekten Welt werden Anleihen mit längeren Laufzeiten höhere Renditen aufweisen als solche mit kürzeren Laufzeiten. Eine abflachende Zinskurve beschreibt ein Ereignis, bei dem sich der Abstand zwischen lang- und kurzfristigen Zinsen verringert. Dieses Verhältnis kann sich irgendwann sogar umkehren — dieses Szenario ist so ziemlich allen modernen Rezessionen vorausgegangen.

Was bedeutet das für die Anleger? Ganz einfach: Wenn die Zinsstrukturkurve eine große Lücke zwischen kurz- und langfristigen Renditen aufweist, ermutigt sie die Banken zur Kreditvergabe, da die Kreditvergabe zu langfristigen Zinsen und die Kreditaufnahme über kurzfristige Zinsen sehr profitabel ist. Wenn sich diese Kluft verringert, werden die Banken nicht zur Kreditvergabe verleitet, was das Wirtschaftswachstum verlangsamen kann.

6. Ein gespaltener Kongress verwirft jegliche zusätzlichen Impulse

Obwohl die Börse nach den Halbzeitwahlen in der vergangenen Woche positiv reagiert hat, glaube ich nicht, dass die Anleger das Gesamtbild sehen. Abgesehen von der Tatsache, dass der Markt in der Vergangenheit nach den Midterms mit einem Republikaner im Weißen Haus und einem geteilten Kongress besser abgeschnitten hat, schließt ein solcher Kongress so ziemlich jede Chance auf weitere wirtschaftliche Impulse aus. Es gibt keine Chance, dass ein von Demokraten geführtes Haus weitere Steuersenkungen von Präsident Trump durchsetzen wird, und dann wäre da noch die Gesundheitsreform. Im Wesentlichen muss das Steuersenkungs- und Beschäftigungsgesetz es in naher Zukunft alleine richten, und das ist, offen gesagt, eine große Herausforderung.

7. Kreditkarten-Delinquenten sind auf dem Vormarsch

Obwohl die USA eine Nation von Verbrauchern sind — etwa 70 % des US-BIP basiert auf Konsum — kommt ein Punkt, an dem es (unterbrich mich, wenn du das schon einmal gehört hast) zuviel des Guten ist.

Laut einem Bericht des Wirtschaftsprüfungsunternehmens TransUnion ist in den letzten Jahren die durchschnittliche Verschuldung pro Karteninhaber sowie die Anzahl der ausstehenden Kreditkarten gestiegen. Insbesondere ist der Prozentsatz der Konten, die 90 oder mehr Tage überfällig waren, von 1,48 % im Jahr 2014 auf 1,87 % im Jahr 2017 gestiegen. Da die Zinssätze für Kreditkarten mit variablen Zinssätzen steigen, könnte es für die Verbraucher immer schwieriger werden, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

8. Die FANG-Aktien erweisen sich als fehlbar

Nachdem sie jahrelang selbst für Pessimisten unantastbar waren, haben die Anleger nun auch Schwächen bei den FANG-Aktien festgestellt — das sind Facebook, Amazon.com, Netflix und Google, das jetzt Teil von Alphabet ist. Amazons vorsichtige Umsatzprognose für die Weihnachtssaison und die jüngsten Sicherheits- und Wachstumsprobleme von Facebook haben der Wall Street Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Jetzt sorgt man sich um Aktien, die seit Jahren nicht negativ aufgefallen sind.

9. Unternehmen signalisieren Vorsicht

Obwohl es ein subtiles Zeichen ist, könnte man leicht argumentieren, dass die Art und Weise, wie Unternehmen ihr Geld einsetzen, darauf hindeutet, dass Schwierigkeiten bevorstehen.

Das Steuersenkungs- und Beschäftigungsgesetz senkte den Spitzenwert der Körperschaftssteuer von 35 % auf 21 %. Das verschafft den Unternehmen einen Geldregen an Einnahmen, von dem Präsident Trump annahm, dass das Geld für die Schaffung von Arbeitsplätzen, Lohnerhöhungen, Reinvestitionen und Übernahmen verwendet werden würde. Ein guter Teil dieses zusätzlichen Kapitals wurde jedoch verwendet, um Stammaktien zurückzukaufen und in einigen Fällen die Dividende zu erhöhen. Während der Rückkauf von Aktien das Ergebnis pro Aktie steigern und die Aktien kurzfristig grundsätzlich attraktiver erscheinen lassen dürfte, spricht es dafür, dass die Unternehmen derzeit keine bessere Nutzung ihres Kapitals sehen.

10. Die Geschichte lehrt uns, dass eine beträchtliche Korrektur überfällig ist

Da die Wall-Street-Experten so gern auf die Geschichte verweisen, sollten wir das Gleiche tun. Der Verlauf der Geschichte deutet darauf hin, dass Börsenkorrekturen völlig normal sind — und wir längst überfällig für eine normale, aber bedeutende Bewegung nach unten sind. Wir befinden uns derzeit im zweitlängsten Wirtschaftswachstum der letzten 161 Jahre, was bedeuten würde, dass wir eher am Ende der bestehenden Wirtschaftsexpansion stehen als in der Mitte.

Dennoch sind Bärenmärkte für die Anleger eine gute Sache. Da die Aktienmärkte langfristig tendenziell steigen, bieten Bärenmärkte den Anlegern die Möglichkeit, „billig einzukaufen“. Selbst mit einigen verräterischen Anzeichen dafür, dass eine Baisse um die Ecke sein könnte, ist das eigentlich eine sehr aufregende Zeit für einen Investor.

