10 Gründe, warum Dogecoin vorhersehbar abgestürzt ist

Seit mehr als 100 Jahren ist die Börse der bevorzugte Wohlstandsbringer. Er hat historisch gesehen eine durchschnittliche jährliche Rendite von rund 7 % erwirtschaftet, was höher ist als alle anderen Anlageklassen.

Aber in den letzten zehn Jahren haben Kryptowährungen den breiteren Markt überrundet. Obwohl Bitcoin (WKN:BTCEUR) dazu neigt, die meiste Presse im Krypto-Bereich zu bekommen, hat Dogecoin (WKN:DOGE-EUR), die sogenannte „Volkswährung“, einige der höchsten Renditen geliefert. In nur sechs Monaten zwischen Anfang November und Anfang Mai schaffte Dogecoin eine Rendite von 27.000 %. Das ist mehr als der Richtwert S&P 500 in den letzten 56 Jahren einschließlich Dividenden erreicht hat!

Leider scheint der Dogecoin-Traum zu einem Ende zu kommen. Seit dem Höchststand von fast 0,74 US-Dollar am 8. Mai – dem gleichen Tag, an dem Tesla-CEO und Dogecoin-Fan Elon Musk bei Saturday Night Live auftrat – hat der Dogecoin drei Viertel seines Wertes verloren. Am 21. Juni wurde der Dogecoin für weniger als 0,17 US-Dollar pro Token gehandelt.

Einige Leute mögen dies als gesunden Rückgang oder eine unglaubliche Kaufgelegenheit bezeichnen. Was mich betrifft, so sehe ich diese Implosion als völlig vorhersehbar an. Hier sind 10 verräterische Gründe, warum Dogecoins hype-getriebener Aufschwung in einem unrühmlichen Absturz enden sollte.

1. Nur sehr wenige Unternehmen akzeptieren Dogecoin

Um mit dem Offensichtlichen zu beginnen: Dogecoin hat eine extrem begrenzte Verwendung in der realen Welt. Er mag jetzt auf Coinbase handelbar sein, aber nur etwa 1.400 meist obskure Unternehmen weltweit akzeptieren Dogecoin als Zahlungsmittel, laut dem Online-Geschäftsverzeichnis Cryptwerk. Für diejenigen, die immer noch denken, dass sie einsteigen, bevor eine breite Akzeptanz stattfindet: Es hat acht Jahre gedauert, bis Dogecoin nur etwa 1.400 Unternehmen erreicht hat. Zum Vergleich: Weltweit gibt es schätzungsweise 582 Millionen Unternehmen.

2. Die durchschnittlichen täglichen Blockchain-Transaktionen sind zurückgegangen

Wenn du noch mehr Beweise dafür brauchst, dass die Popularität von Dogecoin stark überbewertet wurde, dann wirf einen genaueren Blick auf die Anzahl der täglichen Transaktionen auf seiner Blockchain. Nach einem konstanten Durchschnitt von 35.000 bis 55.000 täglichen Transaktionen zwischen Juli 2020 und Mai 2021, gab es im letzten Monat nur noch 20.000 bis 35.000 Transaktionen pro Tag auf der Blockchain. Wenn man bedenkt, dass Visa in der Lage ist, etwa 24.000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten, ist die Nutzung von Dogecoin in letzter Zeit lächerlich.

3. Seine Transaktionsgebühren sind viel höher als die anderer beliebter Kryptos

Einer der Hauptgrundsätze des Dogecoin-Hypes war, dass seine Transaktionsgebühren deutlich niedriger sind als die der großen Zwei, Bitcoin und Ethereum. Während dies wahr ist, sind die Transaktionsgebühren von Dogecoin auch wesentlich höher als bei einer Reihe anderer konkurrierender (und beliebter) Token. Stellar, Nano, IOTA, Litecoin, Cardano, Ripple, Monero, Bitcoin SV, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, DigiByte, Dash und eine lange, lange Liste anderer digitaler Währungen haben alle niedrigere Transaktionsgebühren als Dogecoin. In vielen Fällen verifizieren und wickeln diese Netzwerke Transaktionen auch schneller ab als Dogecoin.

4. Es gibt keine Barriere für den Einstieg in den Krypto-Markt

Um auf dem vorherigen Punkt aufzubauen, gibt es ein scheinbar endloses Angebot an neuen Kryptowährungen und Blockchain-Projekten, die regelmäßig eingeführt werden. Da die Eintrittsbarriere in den digitalen Währungsraum nicht existiert, ist der Dogecoin aufgrund fehlender Wettbewerbsvorteile praktisch zum Abschuss freigegeben.

5. Musks Tweets waren ziemlich substanzlos

Elon Musk war eine große treibende Kraft für Dogecoin. Aber mit Ausnahme seiner Ankündigung, dass er mit den Dogecoin-Entwicklern zusammenarbeitet, um die Effizienz des Netzwerks zu verbessern, hatte absolut keiner von Musks anderen Tweets und Memes, die den Coin betreffen, irgendeine Substanz hinter sich. Es ist auch erwähnenswert, dass der „Dogefather“ schon einmal in Bezug auf Bitcoin seine Meinung um 180° geändert hat, also sollte man seine Überzeugung, Dogecoin von ganzem Herzen zu unterstützen, nicht ernst nehmen.

6. China hat ein Machtwort gesprochen

Ein weiterer Grund, warum der Dogecoin-Zug auf eine Entgleisung zusteuerte, war das harte Durchgreifen gegen Bitcoin-Mining in China. Auch wenn Bitcoin ein völlig anderer Token ist als Dogecoin, ist die These hier klar: China will keine digitalen Währungen, die mit seinem zentralbankgestützten Yuan konkurrieren. Das deutet darauf hin, dass einige Regierungen nicht damit einverstanden sind, dass digitale Währungen in ihre Wirtschaft eindringen. Als zweitgrößtes Land der Welt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, hat Chinas Handeln Wellen im gesamten Krypto-Bereich geschlagen.

7. Die Mining-Inflation entwertet ständig die „Hodler“.

Obwohl es im Vergleich zu Dogecoins mangelndem Nutzen in der realen Welt verblasst, verursacht die anhaltende Token-Inflation, die durch Mining verursacht wird, ein weiteres Problem für diese Kryptowährung. In einem typischen Jahr werden 5,2 Milliarden Dogecoin durch das Mining von Kryptowährungen (d.h. die Validierung von Transaktionen auf der Blockchain von Dogecoin) geschaffen. Im Jahr 2021 wird dies zu einer Inflation des zirkulierenden Angebots von etwa 4 % führen. Das mag nicht viel klingen, aber es ist schon fast zehn Jahre her, dass die Inflationsrate in den USA 4 % überstieg. Es genügt zu sagen, dass Dogecoin-Inhaber – oder, wie sie sich selbst nennen, „Hodler“ – ihre Positionen ständig durch Verwässerung erodieren sehen.

8. Dogecoin fehlt es an Dezentralisierung

Einer der Hauptzwecke digitaler Währungen ist es, Dezentralisierung zu gewährleisten – d. h., dass keine großen Einheiten eine bedeutende Kontrolle über das Netzwerk ausüben. Leider scheitert Dogecoin an dieser Dezentralisierung. Laut BitInfoCharts.com besitzen zwar mehr als 3 Millionen Adressen Dogecoin im Wert von mindestens 1 US-Dollar, aber nur 95 Adressen kontrollieren 66,01 % aller ausstehenden Token. Falls und wenn diese Dogecoin-Wale verkaufen, können sie den Preis der Volkswährung leicht auf Talfahrt schicken.

9. Margin ist ein großes Problem

Die Verbreitung von Schulden auf Kryptowährungsbörsen ist ein weiterer Grund, warum Dogecoin zum Desaster bestimmt war. Bereits am 19. Mai berichtete Bybt.com, dass ein plötzlicher Preisverfall der digitalen Währungen Nachschussforderungen bei mehr als 887.000 Krypto-Kontoinhabern auslöste, wodurch etwa 9,4 Milliarden US-Dollar an Krypto-Vermögenswerten liquidiert wurden, um diese Schulden zu decken. Obwohl das Investieren mit Marge die Gewinne der Investoren in die Höhe treiben kann, kann es auch ihre Verluste vergrößern, wenn ihr Timing falsch ist. Da Broker einen erheblichen Einsatz von Margen auf diese hochvolatilen Vermögenswerte erlauben, war es nur eine Frage der Zeit, bis Margin Calls diejenigen, die auf Dogecoin gesetzt haben, in die Knie zwingen.

10. Alle Blasen platzen irgendwann

Schließlich ist die Geschichte glasklar, dass alle Blasen irgendwann platzen, ohne Ausnahme. Egal wie begeistert Investoren von einer neuen Technologie sind, die Akzeptanz dieser Technologie entspricht nie den hohen Erwartungen. Während Blockchain eine glänzende Zukunft haben könnte, zögern Unternehmen, von der bewährten Zahlungsinfrastruktur wegzugehen. Ohne erkennbare Wettbewerbsvorteile war Dogecoin eine Blase, die nur darauf wartete zu platzen.

Der Artikel 10 Gründe, warum Dogecoin vorhersehbar abgestürzt ist ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 27.06.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Bitcoin, Tesla und Visa.

Motley Fool Deutschland 2021