10 Forderungen des Mittelstands an die Politik / Parteien im Unternehmer-Stresstest vor der Wahl

Berlin (ots) - Einen Monat vor der Bundestagswahl hat derSelbständigenverband "Liberaler Mittelstand Bundesverband e.V." denParteien auf den Zahn gefühlt. Die im Bundestag und inLandesregierungen vertretenen Parteien wurden mit "10 Maßnahmen diedie nächste Bundesregierung umsetzen muss" konfrontiert. Mit Ausnahmeder SPD, die keine Antworten auf die Bedürfnisse des Mittelstands zurVerfügung gestellt hat, standen alle anderen Parteien Rede undAntwort.SPD verweigert Antwort - Alle wollen digitale Netze aus- undBürokratie abbauenDer Bundesvorsitzende des Liberalen Mittelstands Thomas L.Kemmerich hat heute in Berlin die Positionen der Parteienvorgestellt. "Es ist erfreulich zu sehen, dass esmittelstandspolitische Themen gibt, bei denen offenbar alle Parteienan einem Strang ziehen", erklärte Kemmerich. So bekannten sichCDU/CSU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke einmütig zumdigitalen Netzausbau und zum Bürokratieabbau. "Natürlich sind dieGewichtungen und Wege dorthin unterschiedlich." Doch schon bei derGeld-, Währungs- und Steuerpolitik offenbarten sich bei den Parteienhöchst unterschiedliche Nähe und Distanz zu den Bedürfnissen desMittelstands, erklärte Kemmerich. "Eines steht fest: wir brauchendringend weitaus mehr Unternehmer-Sachverstand in den Parlamenten."Wie sich die im Bundestag und Landesregierungen vertretenenParteien zu den zehn Maßnahmen, die die nächste Bundesregierung nachAnsicht des Liberalen Mittelstands umsetzen sollte, im Einzelnenpositionieren, kann man auf der Webseite www.liberaler-mittelstand.denachlesen.