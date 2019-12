Berlin (ots) - Globaler Webseiten-Baukasten-Anbieter Wix spielt mitDoppeldeutigkeit seines Namens und veröffentlicht zehn kuriose Fakten zumNutzungsverhalten- In Deutschland wird auch während der Feiertage "gewixt" - 2018waren 4095 Nutzer Heiligabend auf der Plattform aktiv, zuSilvester 6135- Am schnellsten "wixen" Nürnberger, Frankfurter und Hamburger- In einer Straßenbefragung berichten Passanten über ihr"Wix-Verhalten"Jahresende - die Zeit der Rückblicke. Bei Wix, einem globalenWebseiten-Baukasten-Anbieter mit über zwei Millionen Nutzern allein inDeutschland und 160 Millionen weltweit, klingen diese angesichts derDoppeldeutigkeit des Markennamens etwas anders. So gibt das Unternehmen zehnkuriose Fakten rund ums "Wixen" 2019,https://de.wix.com/fakten-uebers-wixen,d.h. zum Nutzungsverhalten der Bundesbürger bekannt. Untermalt werden diesedurch eine Straßenbefragung, https://www.youtube.com/watch?v=HhF4RvC1_Nc, in derPassanten freimütig und unterhaltsam Auskunft zum Thema geben.10 kuriose Fakten rund ums "Wixen" in Deutschland 20191. Alle 74 Sekunden entdeckt jemand in Deutschland die Kraft des"Wixens"(Basis: Neuanmeldungen).2. Die meisten Deutschen "wixen" gern allein, trotzdem fragen imSchnitt täglich vier "Wixer" einen Partner um Hilfe, d.h. siekontaktieren einen Wix-Experten.3. Der beliebteste Tag zum "Wixen" war 2019 - gemessen amUser-Engagement - der 29. Januar. Am 29. Juni wurden hingegenam wenigsten "gewixt" (Basis: Aktiv tätige, eingeloggteNutzer).4. Die schnellsten Städte beim "Wixen" sind Nürnberg, Frankfurtund Hamburg, d.h. sie lassen die wenigste Zeit von derErstellung bis zur Veröffentlichung einer Webseiteverstreichen.5. Der beliebteste Tag zum "Wixen" ist Dienstag (Basis: Aktivtätige, eingeloggte Nutzer).6. Die meisten Deutschen "wixen" tagsüber, 33 Prozent tun's ganzgern auch nachts (Basis: Aktiv tätige, eingeloggte Nutzer).7. Sechs Prozent aller "Wixer" verlassen sich ganz auf die eigenenVorstellungen, während die anderen lieber eine Vorlageverwenden.8. 4095 Menschen in Deutschland "wixen" an Heiligabend, 6135 zuSilvester (Basis: Aktiv tätige, eingeloggte Nutzer).9. 19,8 Prozent der "Wixer" in Deutschland tun's unterwegs,während der Rest lieber am Computer "wixt" (Basis: Aktivtätige, eingeloggte Nutzer).10. Wix.com ist eine führende auf dem Cloudprinzip basierendePlattform mit über 160 Millionen Nutzern weltweit."Wir stehen zu unserem Markennamen und möchten auf selbstironische undhumorvolle Weise darüber sprechen, wie wichtig es ist, Dinge selbst zu machen.Egal, ob Kunst, das eigene Geschäft oder ein Hobby, eine Webseite ist einzentrales Element jeder Marke", so Eran Gefen, Vice President Creative bei Wix.Über Wix.comMit mehr als 160 Millionen Nutzern weltweit ist Wix eine führende Cloud-basierteWebsite-Entwicklungsplattform. Der Wix-Website-Baukasten wurde in derÜberzeugung geschaffen, dass das Internet jedem zugänglich sein sollte, um zuentwickeln, zu kreieren und beizutragen.Durch kostenlose und Premium-Lösungen ermöglicht es Wix Millionen vonUnternehmen, Organisationen, Künstlern und Privatpersonen, ihre Unternehmen,Marken und Workflows ins Internet zu bringen. Der Wix Editor, die künstlicheDesign-Intelligenz Wix ADI, ein sorgfältig kuratierter App-Marktplatz, dieBusiness-Komplettlösung Ascend by Wix und die Coding-Plattform Corvid erlaubenes Nutzern, eine vollständig integrierte und dynamische digitale Präsenz zubauen und zu verwalten.Der Hauptsitz von Wix befindet sich in Tel Aviv, mit weiteren Büros in Be'erSheva, Berlin, Dnipro, Dublin, Kiew, Los Angeles, Miami, New York, SanFrancisco, São Paulo, Tokio und Vilnius.WEITERES BILMATERIAL:https://hotdotcommunications.app.box.com/s/hkahgxw0istajd3ol9pa7ssldu96hg9aPressekontakt:Pressekontakt:Sascha KriegerHotDot Communications GmbHWichertstr. 16-1710439 BerlinTel.: +49 30 84712118-89E-Mail: wix@hot-dot.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121361/4470077OTS: Wix.com Ltd.Original-Content von: Wix.com Ltd., übermittelt durch news aktuell