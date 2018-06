10. Europäischer Antibiotikatag - Experten fordern Entschärfung der Resistenzproblematik / Pflanzliche Alternativen einsetzen und Arzt-Patienten-Gespräch optimieren

Eschborn (ots) - Resistente Keime sind weltweit stark verbreitet.Anlass zur Sorge bereiten besonders Bakterien, die Infektionen derHarnwege verursachen, wie neueste von Weltgesundheitsorganisation(WHO) veröffentlichte Zahlen belegen[1]. Dazu zählen zum Beispiel dieKrankheitserreger E. coli, Hauptverursacher von Blasenentzündungensowie K. pneumoniae, gegen die chemisch-synthetische Antibiotikaimmer häufiger wirkungslos sind[1,2]. "Im Kampf gegenAntibiotikaresistenzen ist es daher entscheidend, dass Antibiotikanur dann eingesetzt werden, wenn es medizinisch erforderlich ist",erklärte Professor Uwe Frank, Heidelberg, bei einem Fachkongress inMünster, anlässlich des 10. Europäischen Antibiotikatags im November2017[3]. Bei einfachen Infektionen, wie zum Beispiel unkompliziertenHarn- und Atemwegsinfektionen, sollte daher unbedingt der Einsatzarzneilich wirksamer Pflanzenstoffe, wie die Senföle ausKapuzinerkresse und Meerrettich, in Erwägung gezogen werden, so Frankweiter. "Ein Grund für die zunehmenden Antibiotikaresistenzen kannauch das Nichtbefolgen ärztlicher Empfehlungen sein", erklärte diePsychologin PD Dr. Elisabeth Mayweg-Paus, Münster, bei derVeranstaltung. Dabei könne gerade im Hinblick auf dieResistenzproblematik ein gelungenes Arzt-Patienten-Gespräch einenpositiven Einfluss auf die Compliance haben und zugleichWissenslücken der Patienten schließen, führte Mayweg-Paus weiter aus.Die laienverständliche Vermittlung von Informationen in Bezug aufdie Resistenzproblematik stellt Ärzte im Praxisalltag vorkommunikative Herausforderungen. So belegt zum Beispiel eine aktuelleUmfrage des Deutschen Gesundheitsmonitors des Bundesverbandes derArzneimittelhersteller, dass in der Bevölkerung noch beträchtlicheWissensdefizite hinsichtlich der Nutzung von Antibiotikavorherrschen. Knapp 60 Prozent der Bundesbürger wissen demnach nicht,dass Antibiotika ausschließlich bei bakteriell bedingten Infektionenhelfen[4].Arzt-Patienten-Gespräch: Klare Kommunikation entscheidet überErfolg"Neben dem rein fachlich-medizinischen Wissenstransfer spielt dieArt und Weise wie Informationen ermittelt und vermittelt werden eineentscheidende Rolle", sagt Mayweg-Paus. So sei es für einerfolgreiches Arzt-Patienten-Gespräch essenziell, den genauenInformationsbedarf des Patienten zu klären und dabei eine klare,unmissverständliche Sprache zu wählen. So sollten zum Beispiel kurzeSätze verwendet und Konjunktive sowie doppelte Verneinungen möglichstvermieden werden, erklärt die Psychologin. Möchte man Patientenangesichts der Resistenzproblematik zum Beispiel darüber informieren,dass bei unkomplizierten Infektionen wie Blasenentzündungen auchpflanzliche Arzneimittel eingesetzt werden können, so würdenrelevante Studien und Quellen die Überzeugungskraft undGlaubwürdigkeit von Argumenten erhöhen, so Mayweg-Paus weiter.Resistenzentwicklungen entgegenwirken, Senföle einsetzenSenföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich zählen heute zu den ambesten untersuchten arzneilich wirksamen Pflanzensubstanzen. Ihreantibakterielle[5-11], antivirale[12-14] und antientzündliche[15-23]Wirkung ist in zahlreichen, auch internationalen unabhängigenPublikationen belegt. Die Pflanzenstoffe werden in kombinierter Formbereits seit Jahrzehnten zur Therapie von unkomplizierten Harn- undAtemwegsinfektionen eingesetzt. "Nach Angaben des European Centre forDisease Control and Prevention (ECDC) sterben jährlich in der EU etwa25.000 Menschen an einer Infektion mit Erregern, gegen dieAntibiotika nicht mehr wirken", sagt der Mikrobiologe und HygienikerFrank. Selbst gegen sogenannte Reserveantibiotika, die oft das letzteMittel gegen resistente Bakterien darstellen, treten immer häufigerResistenzen auf - vor allem bei K. pneumoniae und E. coli, aber auchbei anderen Erregern. Reserveantibiotika sind originär der Therapieschwerer, lebensbedrohlicher Erkrankungen vorbehalten und solltendaher nicht zur Behandlung einfacher Infektionskrankheiten, wie zumBeispiel akuten unkomplizierten Blasenentzündungen, eingesetztwerden. Doch der massive und unkritische Einsatz dieser Medikamentehat dazu geführt, dass in jüngster Zeit selbst gegen diese letztenHoffnungsträger immer häufiger Resistenzen beobachtet werden[24].Gleichermaßen besorgniserregend ist die deutliche Zunahme vonVancomycin-resistenten Enterokokken (VRE), wie den aktuellsten, imNovember 2017 publizierten Zahlen des ECDC zur Antibiotikaresistenzin Europa zu entnehmen ist[25]. Bei VRE handelt es sich meist um denErreger Enterococcus faecium, der bereits Resistenzen gegenüber demReserveantibiotikum Vancomycin aufweist. VRE-Erreger können vor allembei abwehrgeschwächten Patienten zu schwerwiegenden Infektionenführen. Den ECDC-Daten zufolge ist eine erhebliche Variabilität derResistenzraten innerhalb Europas mit einem Süd-Nord-Gefällefestzustellen. In mehreren italienischen Unikliniken seien zahlreicheKeime bereits komplett panresistent, das heißt resistent gegenüberallen gängigen Antibiotika, so Frank weiter.Um hocheffektive Antibiotika für ernste Erkrankungen aufzusparengilt daher, bei unkomplizierten Infektionen, wie zum BeispielBlasenentzündungen, auf pflanzliche Arzneimittel auszuweichen. DiePflanzenstoffe zeigten in Laboruntersuchungen selbst gegenAntibiotika resistente Keime, darunter auch Erreger von Infektionender Harnwege wie Klebsiellen und E. coli, eine ausgeprägte, dasWachstum von Bakterien hemmende und abtötende Wirkung[5,6].Konsequenterweise wird in der 2017 aktualisierten S3-Ärzte-Leitliniezur Therapie von unkomplizierten Harnwegsinfektionen nun auch derEinsatz von Kapuzinerkresse und Meerrettich als pflanzlicheBehandlungsoption bei häufig wiederkehrenden Blasenentzündungenempfohlen[26]. "Es gibt bereits wirksame pflanzliche Mittel wie dieSenföle, die bei Atem- und Harnwegsinfekten effektiv sind. Nebenihrer umfangreich belegten Wirkung und guten Verträglichkeit ist vordem Hintergrund der bedrohlichen Resistenzentwicklung besondersrelevant, dass gegen die Senföle bisher, selbst nachLangzeittherapie, keine Resistenzen beobachtet wurden", erklärtFrank. Ihr Einsatz mindere den häufig unnötigen Antibiotika-Verbrauchund somit auch die Resistenzentwicklung gegen diese wertvollenSubstanzen. Und aufgrund der vielfältigen Wirkweise der Senföle seienResistenzentwicklungen auch nicht zu erwarten, resümiert derMikrobiologe.Literatur: Die Quellen 1-26 können auf Wunsch unter folgendemPressekontakt angefordert werden: