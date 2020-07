10 Dinge, die zu tun sind, wenn der Aktienmarkt zusammenbricht

Weitere Suchergebnisse zu "Palo Alto Networks":

Für die meisten Amerikaner ist es aufregend, dass wir uns in diesem Abschwung befinden. Das liegt daran, dass die Pandemie der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) gesellschaftliche Normen völlig außer Kraft gesetzt, eine Reihe von nicht lebenswichtigen Unternehmen geschlossen, mehr als 20 Millionen Menschen arbeitslos gemacht und eine rekordverdächtige Volatilität an der Wall Street verursacht hat.

Es war ein besonders wildes Jahr für die Investoren. In weniger als fünf Wochen stürzte die Richtwert S&P 500 um 34 % ab, was den schnellsten Bärenmarktrückgang in der Geschichte darstellt. In den folgenden drei Monaten konnte der Index jedoch das meiste von dem zurückgewinnen, was er verloren hatte, wobei der technologieorientierte Nasdaq Composite auf neue Allzeithochs stieg. Wie ich bereits sagte, war es ein sehr interessantes Jahr.

Die Geschichte deutet jedoch darauf hin, dass ein weiterer Börsencrash oder eine Korrektur bevorsteht. Von den vergangenen acht Bärenmärkten gab es innerhalb von drei Jahren nach einem Bärenmarkttief 13 Gesamtkorrekturen von mindestens 10 %. Das bedeutet, dass der typische Anstieg von einem Bärenmarkt-Boden aus eine oder zwei Korrekturen aufweist.

Mit anderen Worten: Du musst auf den nächsten Börsencrash vorbereitet sein. Hier sind die 10 Dinge, die man tun (und wissen) sollte, wenn der nächste große Abwärtstrend kommt.

1. Entspann dich, Korrekturen und Abstürze sind unvermeidlich

Zunächst einmal, entspann dich! Börsencrashs und Korrekturen sind ein natürlicher Teil des Investitionszyklus, und das wird passieren, ob wir es wollen oder nicht. Seit Beginn des Jahres 1950 hat der S&P 500 38 Korrekturen von mindestens 10 % (nicht gerundet) erfahren, die alle etwa 1,8 Jahre zu einer Korrektur führen. Diese Korrekturen sind viel häufiger, als dir wahrscheinlich bewusst ist.

2. Verstehe, dass Korrekturen kurzlebig sind

Man muss wirklich verstehen, dass Börsencrashs und -korrekturen zwar unangenehm sind, aber in der Regel sehr kurzlebig sind. Der COVID-19-Crash zum Beispiel dauerte nur 33 Kalendertage.

Seit 1950 haben 24 der 38 Börsenkorrekturen im S&P 500 ihren Tiefpunkt in 104 oder weniger Kalendertagen (das sind etwa 3,5 Monate) erreicht. Dabei dauerten nur drei Korrekturen in den letzten 36 Jahren länger als die 104-Kalendertage-Marke. Computer und das Internet haben bei Wall Street und Main Street beim Zugang zu Informationen gleiche Verhältnisse geschaffen, was meiner Ansicht nach wahrscheinlich für diese kürzeren Korrekturzeiten verantwortlich ist.

3. Halte deine Emotionen aus der Gleichung heraus und Vermeide Panikverkäufe

Investoren wären auch gut beraten, ihre Emotionen aus ihrem Entscheidungsprozess herauszuhalten. Während Emotionen dazu tendieren, Börsencrashs auszulösen, ist es das operative Gewinnwachstum, das die Aktien langfristig in immer höhere Höhen treibt. Daher haben kurzfristige Sorgen selten einen nachhaltigen Einfluss auf das Wachstumspotenzial großartiger Unternehmen. Wenn du während einer Korrektur in Panik verkaufst, besteht eine gute Chance, dass du es bereuen wirst.

4. Bewerte deine Beteiligungen neu

Viertens: Erwäge eine Neubewertung der Aktien. Denk daran, dass wir alle keinen Börsencrash brauchen, um das Portfolio zu überdenken, aber es ist in der Regel der Anstoß, der Investoren dazu zwingt, ihre Thesen zu überdenken.

Kurz gesagt, frage dich, ob der Grund bzw. die Gründe, aus denen du eine Beteiligung an einem Unternehmen erworben hast, heute noch Bestand haben. In vielen Fällen wird deine Investitionsthese sich durch ein paar schlechte Monate nicht geändert haben. Wenn sich die These jedoch wesentlich verändert hat, könnte es Zeit für einen Verkauf sein.

5. Vermeide Marge wie die Pest

Wenn der Aktienmarkt das nächste Mal zusammenbricht, solltest du darauf achten, Margen wie die Pest zu meiden. Wenn man richtig liegt, kann man damit die Gewinne erhöhen. Der Kauf auf Marge kann aber auch die Verluste verstärken, wenn du dich irren solltest. Das ist ein Problem, da das Timing des Marktes auf kurze Sicht einfach nicht möglich ist. Wenn du kein langfristig orientierter Anleger bist, der sich beim Leerverkauf von Aktien wohlfühlt und die mit der Kreditaufnahme verbundenen Risiken voll und ganz versteht, solltest du es vermeiden, während eines Crashs in irgendeiner Weise auf Marge zu kaufen.

6. Kaufe kontinuierlich, denn ein Timing des Marktes ist unmöglich.

Jeder hat seine eigene Methode, Aktien zu kaufen, bei der er sich am wohlsten fühlt. Während eines Börsencrashs ermutige ich die Leute zum langsamen Kaufen. Da die meisten Makler in den USA die Kommissionsgebühren abschaffen, kann man auch viele kleine Käufe von großen Unternehmen vornehmen.

Und da das Timing des Marktes nichts ist, was man mit Genauigkeit machen kann, wird dir diese Strategie die Chance sichern, qualitativ hochwertige Unternehmen mit einem Rabatt zu kaufen.

7. Die Gewinner nachkaufen

Der vielleicht wichtigste Rat, den ich dir geben kann, ist der, dass man bei einem Börsencrash mehr von den Gewinnern kaufen sollte. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Gewinner immer wieder gewinnen. Unternehmen, die klare Wettbewerbsvorteile haben, alles verändernde Innovationen anbieten oder bedeutende Gewinne erzielen, sind in der Regel die Art von Unternehmen, die man während einer Korrektur nachkaufen möchte.

Amazon (WKN:906866) zum Beispiel ist im Jahr 2020 im bisherigen Jahresverlauf nie um mehr als 9 % zurückgegangen und liegt jetzt zum 1. Juli bei fast 56 % im Plus. Amazon hat von einem bedeutenden Anstieg der Online-Käufe profitiert – Amazon hält fast 40 % Marktanteil im US-E-Commerce – und hat erlebt, dass sein schnell wachsendes Segment der Cloud-Dienste zu einem immer größeren Bestandteil der Gesamtumsätze wurde. Amazons rasches Wachstum des operativen Cashflows zeigt, dass das Unternehmen ein Gewinner ist, der einfach weiter gewinnen wird, ob Börsencrash oder nicht.

8. Spare nicht bei Wachstumswerten

Die Anleger wären auch gut beraten, wachstumsstarke Aktien oder hochinnovative Unternehmen bei einer Korrektur oder einem Crash nicht zu übersehen. Im gegenwärtigen wirtschaftlichen Umfeld werden die Kreditzinsen bis 2022 wahrscheinlich nahe den Rekordtiefstständen bleiben, was wachstumsstarke Unternehmen dazu ermutigen wird, billig Kredite aufzunehmen, um Innovationen zu bezahlen und zu expandieren. Das ist ein Rezept dafür, dass Wachstumstitel eine Outperformance erzielen.

Das Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks (WKN:A1JZ0Q) zum Beispiel hat aggressiv in Lösungen zum Schutz von Unternehmensclouds reinvestiert und zahlreiche ergänzende Übernahmen getätigt, um sein Portfolio an Sicherheitslösungen zu erweitern. Da Cybersicherheit in jedem wirtschaftlichen Umfeld eine Grundvoraussetzung ist, kann Palo Alto selbst in unsicheren Zeiten immer noch zweistellige Wachstumsraten erzielen.

9. Einkommensaktien für weniger Volatilität in Betracht ziehen

Auch wenn Wachstumstitel den Markt in der jüngsten Performance übertroffen haben, sollte man dennoch in Betracht ziehen, dem Portfolio mit Dividendentiteln zusätzliche Stabilität zu verleihen. Unternehmen, die eine regelmäßige Dividende zahlen, sind oft profitabel, haben bewährte Geschäftsmodelle und haben ihre nicht dividendenzahlenden Konkurrenten in der Vergangenheit langfristig um einen beträchtlichen Betrag übertroffen.

Nehmen wir als Beispiel den Gesundheitskonzern Johnson & Johnson (WKN:853260). In den letzten fünf Jahren bewegte sich die Performance von Johnson & Johnson zwischen einem Rückgang von 8 % und einem Anstieg von 57 %, was alles in allem eine ziemlich enge Spanne ist. Johnson & Johnson profitiert von der Tatsache, dass die Menschen nicht entscheiden können, wann sie krank werden oder welche Erkrankung(en) sie entwickeln. Dadurch entsteht ein stetiger und vorhersehbarer Cashflow für J&J, der sich in 58 aufeinander folgenden Jahren in Dividendenerhöhungen niedergeschlagen hat.

10. Denk langfristig

Schließlich muss man langfristig denken, wenn man sein Vermögen um ein Vielfaches vermehren will.

Es steht außer Frage, dass es auf kurze Sicht von Zeit zu Zeit viel Lärm geben wird. Aber in den meisten Fällen verblasst dieser kurzfristige Lärm mit der Zeit. Denk immer daran, dass Gewinnwachstum und Innovation die langfristigen Bewertungen antreiben, nicht die Emotionen.

