10 Dinge, die man als Investor über Canopy Growth wissen sollte

Das Wachstum in der Marihuana-Industrie konnte in den letzten Jahren einfach nicht gestoppt werden. Das ist ein Grund dafür, warum Marihuana-Aktien so gut abgeschnitten haben. Laut dem Cannabis-Forschungsunternehmen ArcView könnte der legale Absatz in Nordamerika bis 2021 jährlich um schätzungsweise 28 % steigen. Das ist ein wichtiger Grund, warum sich die meisten Pot-Aktien im Laufe des letzten Jahres verdoppelt oder verdreifacht haben und warum einige wenige im Laufe der letzten zwei Jahre um mehr als 1.000 % gestiegen sind.

Aber unter den Ländern, die legales Cannabis einführen wollen, stehen die USA nicht mehr an der Spitze. Obwohl es leicht der lukrativste Marihuana-Markt der Welt sein könnte, ist es Kanada, das die Führung übernommen hat. Kanada hat bereits 2001 medizinisches Cannabis legalisiert und will bis zum Sommer Cannabis generell legalisieren. Mit einer Steuerteilungsvereinbarung in allen Provinzen ist die Legalisierung so gut wie sicher.

Alles Wissenswerte über Canopy Growth

Welche Unternehmen könnten von dieser Legalisierung profitieren? Wahrscheinlich wird es die in Kanada gegründete Canopy Growth (WKN:A140QA) sein. Canopy, deren Aktien nach zwei Jahren um mehr als 1.100 % gestiegen sind, hat sich bei seinen Aktionären gut bewährt. Die wichtigste Frage ist natürlich, ob sie auch weiterhin gut für die Anleger ist.

Wenn du bereits Aktionär von Canopy Growth bist oder dein Geld dort investiert hast, sagen wir dir hier zehn Dinge, die du wissen solltest.

1. Canopy wird wahrscheinlich den höchsten Marktanteil in den Bereichen Medizin und Freizeit haben

Die Chancen stehen gut, dass Canopy Growth trotz einer Flut von Übernahmen und strategischen Partnerschaften wie Aurora Cannabis und Aphria in Kanada den Marktanteil von medizinischem und Freizeit-Cannabis anführen wird.

Obwohl das Unternehmen hinsichtlich seiner jährlichen Produktionskapazität knapp bemessen ist, wissen wir, dass es derzeit sieben Anlagen auf einer Fläche von 665.000 Quadratfuß sowie 3,7 Millionen Quadratfuß in British Columbia unterhält, wo Gewächshausanlagen im Bau oder in der Entwicklung sind. Unklar ist, wann diese Einrichtungen fertig sein werden. Nach Fertigstellung und ohne Berücksichtigung der eigenen strategischen Lieferverträge sollte Canopy Growth mehr als 300.000 Kilogramm Cannabis pro Jahr produzieren können.

2. Canopy wird durch Übernahmen immer größer

Bevor Wachstum durch Übernahmen in der Marihuana-Industrie populär wurde, war Canopy Growth Pionier dieser Wachstumsmethode. Im Januar 2017 schloss das Unternehmen die Übernahme von Mettrum Health für rund 283 Millionen US-Dollar ab, wodurch sich die Patientenreichweite in ganz Kanada deutlich verbesserte und die Zahl der kontrollierten lizenzierten Wachstumseinrichtungen erweiterte. Diese Fusion fand statt, bevor Premierminister Justin Trudeau Gesetze zur Legalisierung von Freizeit-Cannabis einführte.

3. Canopy hat eine Menge Geld zur Verfügung, um weiter zu expandieren

Das Unternehmen sitzt auf einem Berg von Geld. In der Pressemitteilung zu den Betriebsergebnissen des Unternehmens für das dritte Quartal stellt Canopy fest, dass es das Quartal mit 181,4 Mio. US-Dollar in liquiden Mitteln beendet hatte — aber nach dem Ende des dritten Quartals weitere 146,9 Mio. US-Dollar durch ein Buy-Deal-Angebot hinzugefügt hatte. Durch diese neue Finanzierung und Canopy Rivers, bringt es das Unternehmen auf ca. 335 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Pressemitteilung am Valentinstag.

Im Moment wird davon ausgegangen, dass Canopy vorhat, das spanische Pharmaunternehmen Alcaliber zu übernehmen. Obwohl die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, würde Canopy durch die Übernahme einen internationalen Vertriebskanal erhalten und gleichzeitig seine Einnahmequellen diversifizieren. (Alcaliber ist der weltweit größte Hersteller und Vertreiber von Morphin.)

4. Öle und Extrakte spielen eine immer größere Rolle

Ein wichtiger Punkt für Canopy Growth dürfte sein, dass Cannabis-Öle und -Extrakte eine wachsende Bedeutung für das Endergebnis haben. Öle und Extrakte sind ein deutlich teureres Produkt, das in diesem Fall auch saftigere Margen bedeutet. Die Diversifizierung weg vom hochgradig kommerzialisierten getrockneten Cannabis sollte es Canopy ermöglichen, bei relativ gleichem Gesamtumsatz mehr zu verdienen. Im dritten Quartal wurden 23 % des Umsatzes mit Ölen und Extrakten erzielt gegenüber 13 % im Vorjahreszeitraum.

5. Canopy wird von einem großen Bier- und Spirituosenhersteller unterstützt

Bemerkenswert ist auch, dass das Unternehmen die Unterstützung des Corona-Bier- und Spirituosenherstellers Constellation Brands (WKN:871887) hat. Constellation erwarb Ende letzten Jahres einen Anteil von 9,9 % an Canopy im Wert von damals rund 191 Millionen US-Dollar, und er ist seitdem deutlich gestiegen. Obwohl Constellation nicht die Absicht hat, mit Canopy in Märkte einzutreten, in denen Regierungen Cannabis für illegal halten, bietet diese Paarung dem führenden Marihuana-Unternehmen ein erfahrenes Marketing- und Vertriebsteam und legt den Grundstein für zukünftige Produktpartnerschaften.

6. Der Vertriebskanal und das Branding sind im Cannabis-Bereich unübertroffen

Apropos Vertriebskanäle, Marketing und Branding: Es gibt kein anderes Pot-Unternehmen, das mit Canopy Growth Corp. mithalten kann. Es besitzt mit Tweed bereits die beliebteste Cannabis-Marke auf dem heimischen Markt und hat sich mit Constellation Brands zusammengeschlossen, das eine große Auswahl an bekannten Spirituosen- und Biermarken hat. Canopy bietet auch einen ausgewogenen Vertriebsansatz mit seinen Onlineshops und den stationären Apotheken. Im Inland ist dieses Unternehmen ein vertikal und horizontal integriertes Marihuana-Wunder.

7. Internationale Expansion ist ein kritisches Ziel (ohne die USA)

Canopy Growth will jedoch nicht nur in Kanada führend sein, sondern möchte in so vielen internationalen Märkten wie möglich Fuß fassen. Da ein Großteil der europäischen Länder jetzt den Verkauf von medizinischem Marihuana erlaubt, und Kanada zu den wenigen Ländern gehört, die getrocknetes Cannabis für medizinische Zwecke exportieren dürfen, hatte Canopy keinen Mangel an Märkten, in die man die Produktion auslagern könnte. In Anbetracht der realen Möglichkeit, dass Kanada mit einem enormen Überangebot an einheimischem Cannabis konfrontiert sein könnte, könnten diese internationalen Möglichkeiten entscheidend für die Stabilisierung der Margen sein.

Bemerkenswert ist, dass die USA nicht auf der Expansionsliste von Canopy stehen, zumindest solange Cannabis eine verbotene Substanz laut Schedule I bleibt.

8. Canopy gehört zu den kostengünstigsten Herstellern der Branche

Größer zu werden bedeutet nicht immer niedrigere Kosten, aber im Falle von Canopy Growth sollte es wesentlich niedrigere Wachstumskosten pro Gramm bedeuten. Die gewichteten durchschnittlichen Kosten pro Gramm sanken im letzten Quartal auf 0,79 US-Dollar, was einem Rückgang von 39 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Allerdings sind dies, basierend auf der Q3-Produktion des Unternehmens, die hochgerechneten Kosten für ca. 9.000 bis 10.000 Kilogramm Jahresproduktion. Da die Geschäftstätigkeit des Unternehmens expandiert, würde es mich nicht verwundern, wenn diese 0,79 US-Dollar pro Gramm um weitere 20 bis 30 % sinken würden. Das sollte helfen, einer möglichen Preisschwäche durch ein mögliches Überangebot entgegenzuwirken.

9. Canopy könnte eine der letzten Pot-Aktien sein, die einen Gewinn abwerfen

Interessanterweise könnte Canopy Growth trotz seiner führenden Stellung zu den letzten Cannabis-Aktien gehören, die einen Gewinn abwerfen. Ähnlich wie Amazon.com die Rendite zugunsten des operativen Cashflows heruntergespielt und diesen wieder investiert hat, um seinen Marktanteil in den kommenden Jahren zu sichern, wird Canopy seinen operativen Cashflow voraussichtlich in Kapazitätserweiterungen, Partnerschaften und Übernahmen reinvestieren. Ob sich das auf die Bewertung auswirken wird, bleibt abzuwarten.

10. Ja, Verdünnung ist ein Problem

Schließlich bleibt Verdünnung ein ernstes Problem für praktisch alle Marihuana-Aktien. Angesichts der Tatsache, dass die meisten Pot-Aktien nicht viel Interesse daran haben, einen positiven Cashflows zu generieren, haben sie sich erster Linie für Buy-Deal-Angebote entschieden, um Kapital zu beschaffen. Diese Angebote verkaufen häufig Stammaktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsscheine und/oder Aktienoptionen, wodurch sich die Anzahl der ausstehenden Aktien sofort oder im Laufe der Zeit erhöht. Dies führt zu einer Verwässerung der bestehenden Aktionäre und macht es für ein Marihuana-Unternehmen schwieriger, einen sinnvollen Gewinn pro Aktie zu erwirtschaften.

In weniger als zwei Jahren hat sich die Zahl der Aktien von Canopy in Kanada von 77 Millionen auf 171,1 Millionen mehr als verdoppelt. Erwarte nicht, dass sich diese Verdünnung in absehbarer Zeit verlangsamt.

Jetzt, da du einen soliden Überblick darüber hast, worauf es ankommt, könntest du dich entscheiden, ob Canopy Growth das Richtige für dein Portfolio ist oder nicht.

