10,6 Prozent Umsatzplus im Online-Handel im 1. Quartal 2018: Dank Valentin: Schmuck und Uhren vorn, Lebensmittel-Onlinehandel wächst weiter

Berlin (ots) - Die aktuellen Zahlen für das 1. Quartal 2018bestätigen weiterhin einen deutlichen Wachstumskurs im interaktivenHandel. Der Onlinehandel als starker Wachstumstreiber des Handelslegt weiterhin an Geschwindigkeit mit einem Plus um 10,6 Prozent imVergleich zum 1. Quartal 2017 zu.Die Kauflaune der Kunden brachte dem Onlinehandel zwischen Januarund März 2018 14.603 Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2017: 13.209 Mio. EURinkl. USt) Brutto-Umsatz. Tage wie der Valentinstag zeigen, dassextra für diesen Tag gern gekaufte Ware immer öfter auch im Interneterworben wird. Im 1. Quartal 2018 lag das Wachstum für den BereichSchmuck und Uhren bei 34,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr underwirtschaftete einen Online-Umsatz von 237 Mio. EUR inkl. USt (1. Q.2017: 176 Mio. EUR inkl. USt).Warengruppen-Cluster "Freizeit" (DIY/Blumen, Spielwaren,Auto/Motorrad/Zubehör, Hobby/Freizeitartikel) Der gesamteOnline-Umsatz des Warengruppen-Clusters stieg im 1. Quartal 2018 auf1.691 Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2017: 1.540 Mio. EUR inkl. USt) uminsgesamt 9,8 Prozent.Warengruppen-Cluster "Einrichtung" (Möbel/Lampen/Deko, Haus-/Heimtextilien, Haushaltswaren-/geräte)In der Kategorie Möbel, Lampen und Dekoration zeigte sich dasgrößte Wachstumspotential. Hier stieg der Online-Umsatz im 1. Quartal2018 um 13 Prozent auf 1.046 Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2017: 926 Mio.EUR inkl. USt).Warengruppen-Cluster "Bekleidung inkl. Schuhe"Im 1. Quartal 2018 lag das Wachstum für den Bereich Schuhe bei11,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erwirtschaftete einenOnline-Umsatz von 970 Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2017: 871 Mio. EURinkl. USt). Auch Bekleidung ist nach wie vor bei deutschenVerbrau-chern sehr beliebt. 6,1 Prozent Wachstum gegenüber demVorjahr zeigen dies. Der ent-sprechende Umsatz erhöhte sich auf 2.743Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2017: 2.585 Mio. EUR inkl. USt).Warengruppen-Cluster "Täglicher Bedarf" (Lebensmittel, Drogerie,Tierbedarf)Das Gesamtvolumen des Warengruppen-Cluster "Täglicher Bedarf"stieg über das Internet um insgesamt 14,5 Prozent mit einemGesamtumsatz von 926 Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2017: 809 Mio. EURinkl. USt). Allein der Umsatz bei Tierbedarf hat sich gegenüber demVorjahr um 21,7 Prozent gesteigert. Der Bereich Lebensmittel stieggegenüber Vorjahr um 16,1 Prozent mit einem Online-Umsatz von 234Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2017: 201 Mio. EUR inkl. USt).Warengruppen-Cluster "Unterhaltung" (Bücher/Ebooks/Hörbücher,Compu-ter/Zubehör/Spiele/Software inkl. Downloads,Elektronikartikel/Telekommunikation)Die Umsätze für die Warengruppe Computer, Zubehör und Spielewuchsen online im 1. Quartal 2018 um 11,4 Prozent und beliefen sichauf 1.160 Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2017: 1.041 Mio. EUR inkl. USt).Der Bereich Elektronikartikel und Telekommunikation wuchs onli-ne umdeutliche 13,7 Prozent und verzeichnete einen Umsatz von 2.606 Mio.EUR inkl. USt (1. Q. 2017: 2.292 Mio. EUR inkl. USt). DieOnline-Umsätze bei Büchern und E-Books stie-gen um 2 Prozent undlagen bei 912 Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2017: 894 Mio. EUR inkl.USt).Versendertypen im E-Commerce-Handel: Omnichannel undApothekenversand vornMit einem Wachstum von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einemUmsatz von 6.908 Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2017: 6.338 Mio. EUR inkl.USt) besetzten die Online-Marktplätze wieder die Hälfte derGesamtumsätze. Im 1. Quartal zogen die Multichannel-Versender wei-ternach. Diese Kategorie wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 12,6 Prozentund erreichte einen Online-Umsatz von 5.123 Mio. EUR inkl. USt (1. Q.2017: 4.552 Mio. EUR inkl. USt). Großes Wachstum verzeichneten dieApothekenversender. Mit einem Plus um 9,5 Prozent lagen die Umsätzebei 158 Mio. EUR inkl. USt (1. Q. 2017: 144 Mio. EUR).Im gesamten interaktiven Handel (Online- und klassischerVersandhandel) kauften im 1. Quartal 2018 die deutschen VerbraucherWaren für 15.335 Mio. EUR inkl. Ust (1. Q. 2017 14.050 Mio. EUR inkl.USt). Daran hat der Onlinehandel einen Anteil von 95,2Prozent undkonnte seine Durchdringung um 1,2Prozentpunkte zum Vorjahresquartalsteigern. Die digita-len Dienstleistungen wie elektronische Ticketsund Hotelbuchungen etc. verzeichnen einen Umsatz von 4.120 Mio. EURinkl. USt (1. Q. 2017: 4.129 Mio. EUR inkl. USt) und damit einUmsatzplus von 2 Prozent.bevh-Hauptgeschäftsführer Christoph Wenk-Fischer sieht dieAussagen in der im Januar durchgeführten Jahrespressekonferenzbestätigt: "E-Commerce boomt weiterhin und ist etablierterEinkaufsort für jeglichen Bedarf. Dabei unterscheiden sich Stadt- undLandbevöl-kerung nicht mehr im Online-Einkaufsverhalten. Deshalbprofitiert der E-Commerce inzwi-schen in gleicher Weise vonsaisonalen Schwerpunkten wie der Einzelhandel. Nach Valen-tinstag unddem Vor-Ostergeschäft wird sich durch die kommende WM und dieMusikfesti-vals einiges im Onlinehandel tun. Aufgrund unsereserfolgreichen bevh-Merchandisetags im Februar wissen wir, dass dieOnlinehändler darauf gut vorbereitet sind. Von Fußballtrikots bis zuKonzert-Shirts liegen Merchandising-Artikel bereit und warten darauf,versendet zu werden."Die Branche setzte online im Jahr 2017 im Privatkundengeschäftallein mit Waren über 58,4 Milliarden Euro um. Auf Basis der gutenGeschäftsergebnisse des Jahres 2017 erwartet der bevh in diesem Jahrfür den E-Commerce einen weiteren Zuwachs um 9,3 Prozent auf rund63,9 Mrd. Euro.