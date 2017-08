10,2 % höherer Umsatz im Fahrradeinzelhandel im Jahr 2016

Wiesbaden (ots) - Im Fahrradeinzelhandel stieg im Jahr 2016 derUmsatz nominal (nicht preisbereinigt) um 10,2 % gegenüber dem Jahr2015. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich derinternationalen Messe "Eurobike" vom 30.8.bis 2.9. weiter mitteilt,war damit 2016 das neunte Jahr in Folge, in dem die Branche einenhöheren nominalen Umsatz verbuchen konnte. Gleichzeitig war es diehöchste Zuwachsrate in diesem Zeitraum. Den zweithöchsten Anstieghatte es mit + 7,5 % im Jahr 2011 gegeben.Der positive Trend setzte sich auch im Jahr 2017 fort: Im erstenHalbjahr 2017 lagen die Umsätze im Fahrradeinzelhandel um 11,8 % überdem Niveau des ersten Halbjahres 2016.Die vollständige Zahl der Woche (inklusive PDF-Version) mitTabellen sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2017/GenTable_2017.html zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Wilhard Schumacher Telefon: +49 (0) 611 / 75 22 86,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell