10 der 11 populärsten Social Media Sites der Welt haben Werbung für Kryptowährungen und ICOs verboten

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

Was für einen Unterschied machen ein paar Monate für den Kryptowährungsmarkt? Im vergangenen Jahr waren virtuelle Währungen weltweit gefragt. Im Laufe des Jahres stieg die Krypto-Marktkapitalisierung um fast 600 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von mehr als 3.300 % entspricht. Es war wohl das beste Jahr in der Geschichte einer einzigen Anlageklasse.

In diesem Jahr gab es jedoch mehrere Unterschiede bei den digitalen Währungen. Nachdem sie am 7. Januar ein Allzeithoch von 835 Milliarden US-Dollar erreicht hatten, stürzten sie am vergangenen Wochenende auf 274 Milliarden US-Dollar ab. Das ist ein Verlust von zwei Dritteln ihres Wertes in etwas mehr als zwei Monaten, und es ist sicher genug, um unvorbereiteten Anlegern ein Schleudertrauma zu bereiten.

Ein wichtiges Anliegen ist die zunehmende Regulierung in den wichtigen Märkten. Die wahrgenommene Anonymität und unregulierte Natur von Kryptotransaktionen war oft ein Verkaufsargument dieser neuen Anlageklasse. Allerdings haben Länder wie Südkorea ‒ vor dem südkoreanischen Won liegt im globalen Bitcoin-Handelsvolumen nur der US-Dollar ‒ kürzlich die Vorschriften für den Kryptohandel verschärft. So hat Südkorea Ende Januar neue Vorschriften eingeführt, nach denen die Banken die Identität der Anleger überprüfen müssen, bevor sie ihre Bankkonten mit Kryptowährungsbörsen verknüpfen. Das ist eine schicke Art zu sagen, dass das Land anonyme Handelspraktiken abschafft.

Twitter tritt dem Webeverbot bei

Eine noch größere Sorge bereitete in letzter Zeit das Verbot von Anzeigen im Zusammenhang mit Kryptowährungen, Münzangeboten (ICOs), Kryptogeldbörsen und/oder Kryptowährungshandelsberatung auf wichtigen Social-Media-Plattformen. Dies begann mit einer Blog-Ankündigung von Facebook (WKN:A1JWVX) am 30. Januar vom Produktmanagement-Redakteur Rob Leathern, in der es hieß, dass „Anzeigen, die Finanzprodukte und -dienstleistungen bewerben, die häufig mit irreführenden Optionen, ICOs und Kryptowährungen in Verbindung gebracht werden“, nicht mehr geschaltet werden.

Diesem Verbot folgte wenig später die Alphabet (WKN:A14Y6H)-Tochter Google. Scott Spencer, Google-Direktor für nachhaltige Werbung, sagte am 14. März: „Wir haben keine Kristallkugel, um vorherzusagen, wohin die Zukunft mit Kryptowährungen gehen wird, aber wir haben genug Verbraucherschäden oder Potenzial für Verbraucherschäden gesehen, um festzustellen, dass es sich um einen Bereich handelt, den wir mit äußerster Vorsicht angehen wollen.“ Bis Juni 2018 wird Alphabet Kryptoanzeigen sowie ICOs, Kryptogeldbörsen und Handelsberatung auf seinen Werbeplattformen verbieten.

Der nächste Schritt, der laut Sky News kommt, betrifft Twitter (WKN:A1W6XZ). Der Bericht besagt, dass Twitter innerhalb der nächsten zwei Wochen eine neue Werbepolitik einführen wird, die Anzeigen im Zusammenhang mit Kryptogeldbörsen, Börsen und ICOs mit sehr wenigen Ausnahmen blockiert. Ein solcher Schritt sollte niemanden überraschen, wenn man bedenkt, dass Twitter in letzter Zeit gegen Kryptowährungsbetrug vorgegangen ist.

Nahezu alle der weltweit führenden Social Sites verbieten jetzt Anzeigen für Kryptowährungen

Das Problem ist, dass es nicht nur Markenunternehmen sind, die Kryptoinhalte verbieten, darunter einige der weltweit größten Social-Media-Sites. Facebook, Alphabet und Twitter verbieten alle effektiv Kryptoinhalte und das versperrt den Zugang zu sechs der Top 11 Social-Media-Sites nach monatlich aktiven Nutzern (MAU). Dazu gehören nach Angaben von Statista vom Januar:

Facebook: 2,13 Milliarden

YouTube: 1,5 Milliarden

WhatsApp: 1,3 Milliarden

Facebook Messenger: 1,3 Milliarden

Instagramm: 800 Millionen

Twitter: 330 Millionen

Die sozialen Seiten von Facebook, zu denen auch die namensgebende Website, Messenger, WhatsApp und Instagram gehören, rangieren jeweils an erster, dritter, vierter und siebter Stelle in Bezug auf die monatlich aktiven Nutzer. Alphabet kontrolliert YouTube, die zweitbeliebteste Plattform nach Nutzerzahlen. Schließlich belegt Twitter den 11. Platz in der Gesamtwertung.

Es gibt auch andere populäre soziale Plattformen in Übersee, die Kryptowerbung verboten haben. China, das im vergangenen Jahr Schritte hin zum Verbot von ICOs und Kryptobörsen unternahm, hat kürzlich seine Haltung gegenüber Kryptowerbung im Internet gefestigt. Laut einem CoinTelegraph-Bericht von Anfang Februar erscheinen auf Weibo keine Kryptoanzeigen mehr. Die Microblogging-Site Sina Weibo, im Besitz von SINA, rangiert laut Statista auf Platz 10 in MAU mit 376 Millionen.

Auch Chinas Tencent Holdings (WKN:A1138D), WeChat, die fünftbeliebteste Social Site mit 980 Millionen monatlich aktiven Nutzern, sowie QQ und QZone, die sechst- und neuntbeliebtesten Sites, schließen sich dem Verbot an. Tencent sagte: „[Wir] haben immer auf dem Prinzip bestanden, keine relevanten Dienstleistungen für illegale Finanzbemühungen wie die Ausgabe von ICO-Tokens und virtuelle Währungstransaktionen zu erbringen.“ Wenn man bedenkt, wie China bei allem reagiert, was mit Kryptowährungen zu tun hat, ist es nicht verwunderlich, dass Tencent diesem Beispiel folgt.

Alles, was unter den Top 11 übrig bleibt, ist Tumblr mit geschätzten 794 Millionen aktiven Nutzern pro Monat.

Alles zum Wohl der Investoren

Kurzfristig wird sich dieses Durchgreifen wahrscheinlich auf den Kryptowährungsmärkten bemerkbar machen. Der Verlust des Zugriffs auf so viele der weltweit beliebtesten Social-Media-Sites innerhalb von nur wenigen Wochen wird schmerzhaft sein. Insbesondere die Kryptowährungsbewegung hat sich auf Mittelzuflüsse gestützt, um die Marktkapitalisierung zu erhöhen. Ohne Zugang zu diesen wichtigen Kanälen kann es sein, dass die virtuellen Währungsbewertungen noch stärker fallen, als sie es bereits taten.

Aber die unverblümte Wahrheit ist, dass diese Verbote dringend notwendig sind, um diejenigen aus dem Markt zu treiben, die möglicherweise nicht im Interesse potenzieller Investoren arbeiten. Die Tatsache, dass dieser Markt weitgehend unreguliert ist, machte es den Werbetreibenden relativ leicht, unverschämte Forderungen zu stellen, um an neues Geld zu kommen. Das Entfernen dieser Anzeigen von den Mainstream-Social-Media-Websites sollte den Regulierungsbehörden Zeit geben, einen Plan zur ordnungsgemäßen Überwachung dieser neuen Anlageklasse zu formulieren, sowie um die möglichen Betrügereien auszumerzen.

Kurzum, dies verschafft Zeit für den Aufbau eines Fundaments in diesem ansonsten noch jungen Markt. Das ist auf lange Sicht eine gute Sache für Kryptowährungen, wenn sie genug Durchhaltevermögen haben sollten.

Wirf dein Geld nicht länger zum Fenster raus! Fehler beim Investieren können dich Tausende von Euro kosten. Das Schlimmste daran: Du weißt vielleicht gar nicht, dass du diese Fehler machst. In diesem brandneuen Spezial Report von The Motley Fool haben wir Top Investoren aus der ganzen Welt befragt, was die schlimmsten Fehler in der Geldanlage sind und wie du sie vermeiden kannst. Klicke hier für den kostenlosen Zugang zu diesem Report.



Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A- und C-Aktien), Facebook, Tencent Holdings und Twitter. The Motley Fool empfiehlt Sina.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und wurde am 23.03.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.