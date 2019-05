10.000 Unternehmer in Deutschland vertrauen auf Empfehlungsmarketing bei BNI

Stuttgart (ots) - Jede Empfehlung bringt durchschnittlich ein Auftragsvolumenvon 2.036 EuroNach wie vor ist eine persönliche Empfehlung die effektivste Werbeform, um neueKontakte und mehr Geschäftsaufträge zu bekommen. In Deutschland hat sich soebender zehntausendste Unternehmer entschieden, das strukturierteEmpfehlungsmarketingprogramm beim Unternehmernetzwerk BNI (Business NetworkInternational) in Anspruch zu nehmen. Basis dieses Programms sind wöchentlicheTreffen in Gruppen, die immer um 7 Uhr starten und eine detaillierte 20-PunkteAgenda umfassen. Dabei hat jeder Unternehmer ausreichend Gelegenheit, sich zupräsentieren und konkret zu formulieren, wonach er sucht, wie z.B. nachWunschkunden oder konkreten Kontakten. 335.000 nachgewieseneGeschäftsempfehlungen sind dadurch vergangenes Jahr in Deutschland ausgesprochenworden, weltweit waren es über zehn Millionen in 72 Ländern."10.000 deutsche Unternehmer bei uns im Netzwerk zu haben, ist ein tollerMeilenstein. Darauf sind wir sehr stolz und auch dankbar. Für uns ist das derBeweis, dass sich das BNI-System bewährt und die Unternehmer nach dem Motto 'Wergibt, gewinnt!' nachhaltig Geschäfte machen. Auf Basis von Vertrauen, ohneEllbogenmentalität und ohne Provisionszahlungen. Speziell kleine undmittelständische Betriebe, Freiberufler und Selbstständige erwirtschaften bis zu50% mehr Umsatz für ihr Unternehmen alleine durch diese wöchentlichausgesprochenen Empfehlungen", sagt BNI-Nationaldirektor Michael Mayer.BNI wurde 1985 vom Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in Arcadia (USA)gegründet. Das erklärte Ziel: Mehr Umsatz durch neue Kontakte undGeschäftsempfehlungen mit dem Motto "Wer gibt, gewinnt!". Zu den wesentlichenMerkmalen der bewährten Plattform zählen: Orientierung an messbaren Ergebnissen,Exklusivität der regional vertretenen Berufssparten, Provisionsfreiheit sowiedie jährliche Qualifizierung über Aktivität und Leistung.Kontakt:BNI GmbH &Co.KGRobert NürnbergerLeitung Marketing & Kommunikation+43 1 308 64 61 24r.nuernberger@bni-no.dewww.bni.deOriginal-Content von: BNI GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell