10.000 US-Dollar investiert in diese Wachstumsaktien könnten in den nächsten 10 Jahren ein Vermögen einbringen

Alles, was du brauchst, sind drei Zutaten, um hohe Aktienrenditen zu erhalten. Diese Zutaten sind eine ausreichende Menge an Bargeld zum Investieren, die richtigen Aktien zum Kaufen und eine ausreichend lange Zeitspanne.

Du hast vielleicht bemerkt, dass in diesen Zutaten ein paar vage Worte enthalten sind: ausreichend, richtig, lang genug. Wie viel Bargeld ist ausreichend? Was sind die „richtigen“ Aktien zum Kauf? Wie lange ist lang genug, um diese Aktien zu halten?

Die richtigen Antworten auf diese Fragen können variieren. Manche Aktien erfordern keine so große Investition im Voraus oder eine so lange Halteperiode, um enorme Renditen zu erzielen, wie andere.

Wie auch immer, ich werde versuchen, alle drei Fragen auf eine Art und Weise zu beantworten, die spezifisch und nicht vage ist. Ich denke, dass 10.000 US-Dollar, die du in diese Aktien investierst, dir in den nächsten zehn Jahren ein Vermögen einbringen können.

Nvidia

Wenn du vor einem Jahrzehnt 10.000 US-Dollar in Nvidia (WKN: 918422) investiert und an deinen Aktien festgehalten hättest, wäre deine Investition jetzt über 500.000 US-Dollar wert. Wird die Aktie diese Art von Rendite in den nächsten zehn Jahren liefern? Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Ich denke jedoch, dass Nvidia noch lange Zeit ein großer Gewinner sein wird.

Sicherlich könnte es auf dem Weg dorthin erhebliche Volatilität geben. Ein Crash der Kryptowährungen könnte den Aktienkurs von Nvidia nach unten ziehen. Das ist in der Vergangenheit schon passiert. Die Aktie könnte auch fallen, wenn das Angebot an Chips die Nachfrage einholt.

Langfristig gesehen gibt es jedoch mehrere Rückenwinde, die Nvidia zugutekommen. Einer ist die massive Popularität von Gaming mit häufigen Upgrade-Zyklen, die die Nachfrage nach den neuesten Grafikprozessoren beeinflusst. Ein weiterer ist der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz in Anwendungen, der auch für Nvidia einen wachsenden Markt schafft.

Meiner Ansicht nach wird die Technologie des selbst fahrenden Autos in den nächsten Jahren zu einer viel größeren Chance für Nvidia werden. Ich erwarte auch, dass die Verbreitung von Geräten, die über 5G-Netzwerke mit dem Internet verbunden sind, ebenfalls ein wichtiger Wachstumstreiber für das Unternehmen sein wird.

Die Marktkapitalisierung von Nvidia liegt derzeit bei fast 470 Milliarden US-Dollar. Ich denke, das Unternehmen kann seine Größe in den nächsten zehn Jahren mehr als verdoppeln.

Etsy

Du hättest vor zehn Jahren noch gar nicht in Etsy (WKN:A14P98) investieren können. Das E-Commerce-Unternehmen hat seine Aktien erst 2015 an einer Börse gelistet. Seitdem ist die Aktie um mehr als 500 % gestiegen. Und Etsy hat gerade erst begonnen, sein Potenzial auszuschöpfen.

Das Unternehmen betreibt die Plattform schlechthin für den Kauf einzigartiger handgefertigter Produkte. Dank der COVID-19-Pandemie hat Etsy viele neue Kunden angezogen. Es erkannte auch, dass sein gesamter ansprechbarer Markt viel größer war, als es bisher dachte. Etsy-CEO Josh Silverman drückte es so aus: „Die Größe des ansprechbaren Marktes von Etsy ist doch sehr viel größer.“

Etsy fährt fort, das Produkterlebnis für Kunden zu verbessern, um höhere Umsätze zu erzielen, einschließlich des Einsatzes strategischer Rabatte und der Verbesserung seiner Suchfunktionen. Es hat in letzter Zeit auch ein paar Übernahmen getätigt, die dem Unternehmen eine Präsenz in Lateinamerika und auf dem Wiederverkaufsmarkt für Mode geben.

Die Marktkapitalisierung liegt trotz des enormen Wachstums von Etsy bei weniger als 24 Milliarden US-Dollar. Obwohl die Aktie mit dem fast 65-Fachen des erwarteten Gewinns gehandelt wird, denke ich, dass Etsy in Anbetracht seiner enormen Wachstumschancen eigentlich günstig ist.

DermTech

DermTech (WKN: A2P4EG) ist bei Weitem der kleinste dieser drei Wachstumswerte mit einer Marktkapitalisierung von unter 1 Milliarde US-Dollar. Im Gegensatz zu Nvidia und Etsy ist das Unternehmen noch nicht profitabel. Und DermTech hat nicht annähernd so beeindruckende Gewinne geliefert. Ich glaube jedoch, dass es den Investoren in den nächsten zehn Jahren von den drei Aktien auf der Liste potenziell das meiste Geld einbringen könnte.

Großartige Unternehmen gehen große Probleme auf eine neue Art und Weise an. Das ist genau das, was DermTech macht. Es versucht zu revolutionieren, wie Hautkrebs erkannt wird. Der aktuelle Ansatz erfordert eine visuelle Inspektion und eine chirurgische Biopsie. DermTech verwendet nichtinvasive genomische Tests. Klebepflaster werden auf die Haut geklebt und dann zur Analyse an ein Labor geschickt. Es ist kein Schneiden erforderlich.

DermTechs Hautgenomtests haben eine um 17 % geringere Wahrscheinlichkeit, eine Melanomdiagnose zu übersehen, als die derzeitige Biopsiemethode. Und auch die Kosten für DermTechs Methode sind deutlich geringer.

Die gesamte jährliche Marktchance für DermTech einschließlich aller Arten von Hautkrebs liegt bei etwa 10 Milliarden US-Dollar. DermTech hat bereits zwei Produkte für Melanome auf dem Markt und entwickelt weiterhin neue Produkte, die es ermöglichen, andere Arten von Hautkrebs anzugehen. Das Unternehmen befindet sich noch in den Kinderschuhen, aber ich erwarte, dass DermTech langfristig ein großer Gewinner sein wird.

Der Artikel 10.000 US-Dollar investiert in diese Wachstumsaktien könnten in den nächsten 10 Jahren ein Vermögen einbringen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

