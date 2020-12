10.000 US-Dollar in den Börsengang der Alibaba-Aktie investiert: So viel Geld hättest du jetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Hinter der Alibaba-Aktie (WKN: A117ME) steckt weiterhin eine trendstarke Wachstumsgeschichte. Mit dem E-Commerce, der Cloud und digitalen Zahlungsdienstleistungen verfügt der chinesische Konzern schon heute über viele starke Megatrends. Das ist bis jetzt die Basis für den Erfolgskurs.

Apropos Erfolgskurs: Lass uns heute einmal schauen, was die Alibaba-Aktie ihren frühen Investoren ermöglicht hätte. Beispielsweise, wenn man 10.000 US-Dollar in den Börsengang dieser chinesischen Wachstumsgeschichte investiert hätte. Kleiner Hinweis: Eine solche Investition hätte sich durchaus gelohnt.

Alibaba-Aktie: 10.000 US-Dollar in den Börsengang!

Um zurück zum Börsengang von Alibaba zu springen, müssen wir zunächst ein paar Jahre in die Vergangenheit blicken. Die Anteilsscheine dieser chinesischen Wachstumsgeschichte sind nämlich im Jahre 2014 an der Börse gestartet. Beziehungsweise, genauer gesagt, im September dieses Jahres, was inzwischen mehr als sechs Jahre her ist.

Die Alibaba-Aktie ist dabei mit einem Ausgabepreis von 92,70 US-Dollar gestartet und wer zum damaligen Zeitpunkt 10.000 US-Dollar in die Anteilsscheine dieses chinesischen Internetkonzerns investiert hätte, der säße jetzt auf 107 Alibaba-Aktien. Das ist durchaus ein größeres Aktienpaket. Wobei sogar noch ein ordentlicher Betrag für Handelsgebühren übrig geblieben wäre.

Wie auch immer: Eine Investition von 10.000 US-Dollar in die Alibaba-Aktie hätte sich definitiv gelohnt. Heute notieren die Anteilsscheine schließlich auf einem Aktienkurs von 264,54 US-Dollar (11.12.2020, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und Bewertungen). Aus den 10.000 investierten US-Dollar wären damit bis heute 28.305,78 US-Dollar geworden. Das entspricht fast einer Verdreifachung innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren. Oder aber einer Rendite pro Jahr von durchschnittlich 18,9 %. Damit hättest du den breiten Markt wohl hinter dir gelassen.

Historisch gesehen wäre jedoch auch mehr möglich gewesen. Das 52-Wochen-Hoch liegt beispielsweise bei ca. 319 US-Dollar, wodurch aus den initialen 10.000 US-Dollar zeitweise 34.133 US-Dollar geworden wären. Ob die Alibaba-Aktie wohl noch einmal zu diesem Kursniveau zurückfinden kann oder sogar darüber hinaus?

Alibaba-Aktie: Weiterhin Potenzial …?

Grundsätzlich verfügt die Alibaba-Aktie jedenfalls über weiteres Potenzial. Der E-Commerce ist ein trendstarker Wachstumsmarkt, dessen Volumen sich in den nächsten Jahren noch einmal verdoppeln dürfte. Das Cloud-Segment ist ein gigantischer Wachstumstreiber. Zudem möchte der chinesische Konzern in die Bereiche Manufacturing, den Einzelhandel und sogar in den Energiemarkt eindringen. Das zeigt, dass die Vision noch lange nicht an ihrem Endpunkt ist.

Auch die internationale Expansion kann noch angegangen werden. Bis jetzt konzentriert sich der Erfolg schließlich auf den asiatischen und chinesischen Raum. Rein räumlich existieren daher weitere Chancen, zumal die aktuelle Marktkapitalisierung mit 721 Mrd. US-Dollar vergleichsweise gering ist. Insbesondere im Vergleich mit westlichen, vergleichbaren Akteuren.

Ein größeres Risiko bleibt jedoch die chinesische Politik. Der abgeblasene Börsengang von Ant Financial hat gezeigt, wie verheerend die Auswirkungen sein können. Das sollten Foolishe Investoren daher durchaus auf dem Schirm haben.

Eine lukrative Investition …?

Die Alibaba-Aktie ist historisch gesehen bereits eine lukrative Investition gewesen. Trotz einer hohen Börsenbewertung konnten sich die Anteilsscheine seit dem Börsengang fast verdreifachen. Allerdings könnten die Anteilsscheine noch weiteres Potenzial besitzen, wobei Foolishe Investoren stets das politische Risiko würdigen sollten.

