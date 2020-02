10.000 Euro für den gemeinsamen Kampf gegen Plastikmüll (FOTO)

Lingen (ots) - Aktiver Umweltschutz durch die Industrie ist einerseitsunabdingbar für eine Verbesserung der ökologischen Situation, zum anderen trägtdas Engagement nachhaltig tätiger Firmen auch zum wirtschaftlichen Erfolg bei:Dieses Fazit zogen die Geschäftsführung von Novus Dahle und dieUmweltorganisation "One Earth - One Ocean" (OEOO) bei der Übergabe eines10.000-Euro-Spendenschecks am Novus-Firmensitz in Lingen an der Ems. DerSpezialist für Bürobedarf hat 2019 die Produktserie "Novus re+new" mithochwertigen Heftern und Lochern eingeführt, die bis zu 95 % auswiederverwerteten Kunststoffen bestehen, und diesen Marktstart mit einererfolgreichen Spendenaktion begleitet. Da das Spendenziel schon früh erreichtwar, konnte die Umweltorganisation den Betrag bereits ab letzten Herbst zurFinanzierung von Bildungsprojekten an Schulen einsetzen."Mit 10.000 Euro kann man viel tun, besonders wenn man kaum administrativeKosten hat. Das Geld geht fast ausschließlich in Workshops und Vorträge anGrundschulen, weiterführenden Schulen oder auch an Volkshochschulen", erklärtHarald Frank, Projektmanager bei OEOO, und verweist auf die dramatischeSituation auf den Weltmeeren: "Jedes Jahr kommen etwa zehn Millionen TonnenPlastikmüll hinzu. 150 Millionen Tonnen sind schon abgesunken und zuMikroplastik geworden. Deshalb ist es so wichtig, das Problem schnell anzugehen,etwa mit Reinigungsaktionen wie unserer Maritimen Müllabfuhr. Vor allem müssenwir die Wertstoff-Kreisläufe verbessern und die Bevölkerung noch stärker für dasThema Plastikvermeidung sensibilisieren."Ein wichtiger Baustein dabei ist die Vermeidung von Kunststoffen schon in derProduktion. Die Hefter und Locher der Novus re+new Serie bestehen zum weitausgrößten Teil aus Rezyklat, das unter anderem aus ausrangierten Kühlschränkengewonnen wird. Die Verpackung besteht aus nicht beschichtetem Papier und enthältkeine der üblichen Sichtfenster aus Folie. Auf diese wird auch bei den Gerätenverzichtet - sie sind in Seidenpapier eingewickelt. Zudem lassen sich alle Novusre+new Produkte ohne großen technischen Aufwand auseinanderbauen und sortenreintrennen.Der rasante Erfolg seit der Markteinführung belohnt die Strategie desUnternehmens: "Unsere Erwartungen wurden deutlich übertroffen. Aktuell liegenwir bei einem Anteil von 16 Prozent im Hefter- und Locher-Segment und planen mitgut 25 Prozent im Laufe dieses Jahres", prognostiziert Dominique Fanta, SalesDirector Global Accounts & Europe. Überhaupt verzeichne die Branche einsteigendes Interesse an Produkten mit wenig Kunststoff. "Das Thema nimmt starkFahrt auf, überall spürt man ein zunehmendes Engagement beim ThemaNachhaltigkeit."Dass Ökonomie und Ökologie sehr gut zusammenpassen, bringt Christian Gnaß aufden Punkt. Der CEO / Geschäftsführende Gesellschafter der Emco-Group, zu derNovus Dahle gehört, findet es "entscheidend für die Zukunft, dass wir alsUnternehmen und letztlich als Menschen das Thema Nachhaltigkeit ernstnehmen" -und zwar noch deutlich schneller, bevor die Politik etwas unternehme. "Wirmachen das nicht nur aus karitativen Gründen, sondern auch weil wir alsIndustrieunternehmen profitabel sein wollen."Kritikern, die einen erkennbaren Effekt durch die Produktion nachhaltigerBüroprodukte anzweifeln, entgegnet Frank Indenkämpen, Geschäftsführer von NovusDahle: "Wir wollen Dinge nach vorne bringen! Sicher wäre es vermessen zu sagen:Durch den Kauf unserer Hefter und Locher verbessern wir das Weltklima. Aber esist immerhin einer von unzähligen kleinen Schritten. Und je mehr Firmenmitmachen, desto besser."Pressekontakt:Weitere Informationen gibt die Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße34-38, 49808 Lingen (Ems), Tel: 0591-9140-0, Fax: 0591-9140-811,www.novus-dahle.com , info@novus-dahle.com.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134991/4525937OTS: Novus Dahle GmbHOriginal-Content von: Novus Dahle GmbH, übermittelt durch news aktuell